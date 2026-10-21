Canelo vs. Mbilli: lo que cambió en Canelo tras admitir que ‘no estaba ahí’ ante Crawford

Canelo admitió que su mente no estuvo en la pelea contra Crawford y compartió el aprendizaje que lleva a su duelo con Christian Mbilli

Canelo llegará concentrado ante Mbilli | Sarah Stier / Getty Images via AFP

Saúl Canelo Álvarez reveló cuál fue el error que le impidió derrotar a Terence Crawford y cómo ha cambiado antes de su pelea contra Christian Mbilli del próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El mexicano explicó que el punto clave de la caída no estuvo en su preparación física, sino en su salud mental.

El tapatío aseguró que completó un campamento de alto nivel y que entrenó con total entrega. Sin embargo, reconoció con honestidad que su mente no estuvo en la pelea porque varias cosas que pasaron durante la semana previa le robaron la concentración.

Las declaraciones de Canelo ocurrieron durante su visita al podcast The Ariel Helwani Show, del periodista Ariel Helwani. Ahí, el jalisciense se negó a victimizarse y aseguró que la lección de esa noche será clave para su reto por el cinturón supermediano del CMB.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre su derrota ante Terence Crawford?

Canelo Álvarez dijo que ya sabe exactamente lo que hizo mal en su derrota con Terence Crawford y lo expresó sin rodeos. “Ahora sé lo que hice mal. Hice todo lo necesario, tuve un buen campamento, pero simplemente mi mente no estaba ahí”, confesó el tapatío en la entrevista.

El mexicano insistió en que el físico no fue el problema. “Hice todo muy bien en el campamento, siempre entreno al máximo nivel, pero no es solo eso. Puedes estar bien físicamente, pero si tu mente no está bien no es lo mismo”, agregó con una sinceridad poco común en un campeón de su talla.

Además, descartó cualquier intento de victimización. Aseguró que necesita aprender de lo ocurrido, aunque dijo que en la semana de la pelea sucedieron cosas que le quitaron la concentración.

Cómo cambió Canelo tras la caída con Crawford

La principal lección que sacó Saúl Álvarez de esa derrota es que la preparación mental pesa tanto como la física. El tapatío admitió que tuvo pensamientos negativos de camino al ring y que esa carga interna afectó su desempeño ante uno de los mejores libra por libra de la historia.

Ahora el mexicano trabaja para evitar que el escenario se repita. Explicó que debe llegar con la cabeza en el lugar correcto, porque la diferencia entre la victoria y la derrota muchas veces no reside en los puños, sino en lo que pasa por la mente del peleador durante la semana del combate.

¿Cuándo y dónde pelea Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli será el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, como estelar de la cartelera México vs. el Mundo. El evento incluye además otros combates con representación mexicana, entre ellos el de Jaime Munguía.

El duelo sufrió una reprogramación importante. La organización lo había pactado en un inicio para septiembre, pero lo movió a finales de octubre, lo que le dio a Canelo meses extra de preparación tras la cirugía de codo a la que se sometió después de su enfrentamiento con Crawford.

Qué está en juego en el Canelo vs Mbilli del 31 de octubre

En el choque entre Canelo vs Mbilli estará en juego el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que posee el franco-camerunés. Para el tapatío, la pelea abre la puerta a recuperar una corona de las 168 libras y regresar al grupo de campeones vigentes de la división.

Christian Mbilli llega invicto y como campeón absoluto después de que el organismo despojara a Terence Crawford. El campeón prometió mantener una presión constante durante los 12 asaltos y convertir el regreso de Canelo en una verdadera guerra sobre el ring.

El récord actual del mexicano marca 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, con 39 nocauts. Una victoria sobre Mbilli confirmaría que el aprendizaje mental ante Crawford rindió frutos y reinstalaría al mexicano en lo más alto del boxeo mundial.

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