¿Qué le pasó a Alejandro Zendejas? Salió con molestias ante Atlas

El extremo azulcrema anotó en la goleada ante Atlas, pero una molestia en el abductor derecho vuelve a poner bajo la lupa su estado físico

Alejandro Zendejas salió lesionado ante el Atlas | U. Ruiz | AFP

La lesión de Alejandro Zendejas preocupa al América después de que el atacante abandonara el partido contra Atlas con molestias musculares en la pierna derecha, durante la Jornada 13 del Apertura 2026 que se jugó a media semana.

El mexicoamericano tuvo una actuación destacada en la victoria del América por 5-2 ante Atlas, con un gol y una asistencia, pero tuvo que salir al minuto 68. Ahora, el cuerpo médico deberá determinar el alcance del problema y cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

La salida llegó en un momento especialmente inoportuno. Zendejas acababa de marcar su primer gol del torneo y participaba de nuevo en el ataque tras perderse buena parte del arranque del campeonato por problemas físicos. Se retiró por su propio pie y permaneció en el banquillo durante el resto del encuentro, con hielo en la zona afectada.

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Esos detalles no bastan para determinar la gravedad de la lesión. América regresará a la Ciudad de México para que el jugador se someta a estudios médicos, incluidos los necesarios para precisar si existe una lesión muscular y establecer un pronóstico. Hasta conocer los resultados, cualquier fecha de regreso sería prematura.

El historial físico de Zendejas vuelve a encender las alarmas

El problema ante Atlas se suma a una temporada complicada para el extremo. En julio de 2026, Zendejas fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha, procedimiento que retrasó su incorporación al trabajo de pretemporada con el equipo de Guillermo Almada. La recuperación le impidió participar en las primeras siete jornadas del Apertura y condicionó su preparación física para el resto del torneo.

Antes de ese episodio, el jugador también había sufrido una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante una concentración con la selección de Estados Unidos, en octubre de 2025. En julio de 2024, además, padeció una lesión ósea en el peroné izquierdo que lo mantuvo fuera de actividad durante varias semanas.

Aunque se trata de lesiones en zonas distintas, la sucesión de contratiempos ha afectado su continuidad. Para un extremo que depende de la aceleración, los cambios de dirección y los recorridos intensos, recuperar ritmo competitivo exige algo más que volver a entrenar: necesita completar una secuencia de partidos sin interrupciones.

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El sistema de Almada demanda presión alta, transiciones rápidas y un esfuerzo constante para atacar y defender. En ese contexto, la readaptación física de Zendejas será tan importante como el diagnóstico inmediato. El América no puede dar por hecho que estará disponible para los siguientes compromisos hasta conocer la evaluación médica.

El Team USA, otro frente que se complica para el atacante

La incertidumbre también alcanza a la selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino. Zendejas formó parte de la convocatoria estadounidense para el Mundial de 2026, aunque su participación en el torneo fue limitada. Después quedó fuera de las listas de septiembre y octubre, en un periodo en el que buscaba recuperar ritmo tras la operación de rodilla.

Su nueva molestia llega cuando el equipo nacional de Estados Unidos se prepara para afrontar los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Haití. Si el diagnóstico confirma una lesión que requiera varias semanas de recuperación, sus opciones de ser considerado para esa serie podrían reducirse todavía más. Por ahora, no hay un pronóstico definitivo que permita confirmar su ausencia.

La competencia por un puesto ofensivo tampoco facilita el panorama.Timothy Weah y Malik Tillman figuran entre las alternativas que ofrecen experiencia en ligas europeas, mientras jóvenes como Cavan Sullivan buscan ganar espacio en el proceso de renovación del combinado estadounidense. En ese escenario, la disponibilidad física y la regularidad pueden pesar tanto como el talento.

Para el América, la prioridad inmediata será conocer el alcance de la lesión y evitar que el jugador vuelva antes de estar listo. Para Zendejas, el reto consiste en recuperar continuidad en un tramo decisivo del Apertura. Su actuación frente al Atlas recordó lo que puede aportar cuando está en plenitud; los estudios médicos dirán cuánto tendrá que esperar para demostrarlo de nuevo.

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