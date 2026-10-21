Son Heung-min, a una asistencia de romper el récord de Carlos Vela en LAFC

El atacante surcoreano igualó las 15 asistencias que Vela consiguió en 2019 y tiene tres partidos para establecer una nueva marca

Son Heung-Min busca un récord más en LAFC | E. Ruiz Ruiz | Getty Images vía AFP

Son Heung-min está a una asistencia de superar el registro histórico de Carlos Vela con Los Angeles FC. El delantero surcoreano llegó a 15 pases de gol durante la temporada regular de 2026 de la MLS que está en fase de definición, la misma cifra que el mexicano consiguió en su extraordinaria campaña de 2019.

Con tres encuentros todavía por disputar en un calendario exigente incluso para figuras como Lionel Messi, el ex jugador del Tottenham tiene la oportunidad de quedarse en solitario con una de las marcas más importantes en la historia de la franquicia californiana.

La persecución del récord llega en un momento importante para LAFC. El equipo busca cerrar la fase regular en una posición favorable para los playoffs, mientras Son continúa demostrando que su impacto no depende únicamente de marcar goles.

Su visión, movilidad y capacidad para encontrar a sus compañeros en el momento preciso lo han convertido en una pieza fundamental del ataque. Pero además, Son Heung-min busca superar a un Carlos Vela que recientemente volvió a LAFC desde otra faceta.

El próximo capítulo puede escribirse en El Tráfico, el clásico angelino frente al LA Galaxy. Después vendrán los compromisos ante Minnesota United y Seattle Sounders: tres oportunidades para superar a una figura que dejó una huella profunda en el fútbol estadounidense.

El récord en la mira: las cifras de Carlos Vela que parecían inalcanzables

Para entender la dimensión del desafío, hay que regresar a 2019. Aquel año, Carlos Vela firmó una de las mejores temporadas individuales que se recuerdan en la MLS: anotó 34 goles y repartió 15 asistencias en 31 partidos de fase regular. Sus 49 participaciones directas en goles lo llevaron a conquistar el premio al Jugador Más Valioso de la liga y a consolidarse como el gran referente de LAFC.

Vela no solo destacaba por su capacidad para definir. Su zurda, los disparos desde fuera del área y los pases filtrados le permitían resolver partidos de distintas maneras. La marca de 15 asistencias permaneció como referencia del club durante varias temporadas, hasta que Son logró igualarla.

La comparación, sin embargo, muestra dos perfiles diferentes. En 28 partidos de liga durante 2026, el surcoreano suma siete goles y 15 asistencias, con 2,280 minutos disputados. Vela necesitó 2,727 minutos para completar sus 15 pases de gol en 2019. Son registra una asistencia cada 152 minutos, frente a una cada 181.8 minutos del mexicano.

La diferencia está en el papel que cada uno desempeña. Vela combinaba creación y definición con cifras goleadoras extraordinarias; Son ha destacado especialmente por su capacidad para acelerar las jugadas y poner a sus compañeros de cara al arco.

El efecto Son en Norteamérica: una sociedad que multiplica el peligro

Desde su llegada a Los Ángeles en 2025, Son ha encontrado en Denis Bouanga a su principal socio ofensivo. El entendimiento entre ambos se ha convertido en uno de los argumentos más importantes de LAFC, pues combina los desmarques del gabonés con la precisión del atacante asiático para detectar espacios.

Los números respaldan esa conexión: según el documento de referencia, Son ha dado el pase decisivo en ocho de los goles de Bouanga durante 2026, mientras que el delantero ha participado como asistente en tres anotaciones del surcoreano. Esa relación permite que LAFC amenace tanto en ataques elaborados como en transiciones rápidas.

Son también ha demostrado que puede producir en grandes cantidades. En abril repartió cuatro asistencias en apenas 58 minutos durante la goleada de LAFC por 6-0 sobre Orlando City, una actuación que estableció una marca para el club en un solo partido. Su aportación no se limita a la temporada regular: el informe registra 22 asistencias en todas las competiciones durante 2026.

El Tráfico y dos partidos más: la oportunidad de hacer historia

El calendario ofrece a Son tres escenarios para completar la misión. Primero, LAFC recibirá al LA Galaxy el 25 de octubre en el BMO Stadium, en un clásico que puede darle un marco especial al posible récord. Después jugará en casa contra Minnesota United, el 1 de noviembre, antes de cerrar la fase regular frente a Seattle Sounders, el día 7.

Superar la marca no depende únicamente de Son, sino también de la capacidad de sus compañeros para convertir las ocasiones que genere. Bouanga será una pieza central, aunque los movimientos de otros atacantes también pueden abrirle opciones de pase.

El legado de Vela seguirá siendo parte de la identidad de LAFC. Sus 34 goles de 2019 representan una referencia que Son no persigue en esta ocasión; su objetivo es apropiarse del récord de asistencias del club en una temporada regular.

Si lo consigue, no borrará la historia del mexicano: añadirá un nuevo capítulo a la evolución ofensiva de una franquicia que ha encontrado en dos figuras distintas formas de marcar una época.

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