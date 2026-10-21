Arana, Martínez, Ruffin: los chicos del 5-0 a EE.UU. en la sub 15 ya llegan a primera división

La generación que convirtió el título de Concacaf en la plataforma para llegar a la élite de la Liga MX y la MLS

Martínez, Ruffin y Arana sueñan con consolidarse en sus clubes | Claro Sports

El campeonato de México en la Concacaf sub 15 de 2025 comenzó a dar frutos antes de lo esperado. Juan Carlos Martínez Jr., Paxon Ruffin y Matthew Arana son tres de los jóvenes que pasaron de levantar el trofeo continental a abrirse camino en equipos profesionales.

Sus historias, repartidas entre la Liga MX y la MLS, muestran cómo el talento formado en academias de México y Estados Unidos puede acelerar su desarrollo cuando encuentra una oportunidad en el primer equipo.

La Selección Mexicana dirigida por Yasser Corona conquistó el torneo el 10 de agosto de 2025, con una contundente victoria por 5-0 frente a Estados Unidos. Más allá del resultado, aquel equipo dejó una señal alentadora para el futuro del fútbol mexicano: varios de sus integrantes estaban preparados para competir en escenarios exigentes a pesar de su corta edad.

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En 2026, esa promesa empezó a tomar forma. Martínez debutó con los Gallos de Querétaro, mientras que en el caso de Paxon Ruffin recibió su oportunidad con Monterrey y Arana se abrió paso en Houston Dynamo. No se trata de tres trayectorias idénticas, sino de distintas maneras de llegar al mismo objetivo: ganarse un lugar entre los profesionales.

Es cada vez más común encontrar estas historias como lo ocurrido con Gilberto Mora quien de debutar con Xolos en la Liga MX, ya disputó un Mundial con el Tri. También está el caso de Óscar Ávilez, hondureño quien debutó recientemente con el D.C. United a los 16 años.

Del título continental al fútbol profesional: tres caminos distintos

Juan Carlos Martínez Jr. fue reconocido como el mejor jugador del Campeonato sub 15 de Concacaf y dejó su huella con un doblete en la final ante Estados Unidos. Nacido en California y formado en la academia de LA Galaxy, encontró una oportunidad con Querétaro.

El 19 de julio de 2026 debutó en la Liga MX frente al América, con 16 años, y se convirtió en el primer futbolista nacido en 2010 en disputar un partido del máximo circuito mexicano, según el documento de referencia.

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Paxon Ruffin, por su parte, llamó la atención por su capacidad para encarar, cambiar de ritmo y superar rivales por las bandas. El atacante nacido en Florida se incorporó al primer equipo de Monterrey y debutó el 18 de octubre ante Pachuca. Con 16 años, ocho meses y 21 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Rayados en Primera División. Su aparición también representa un reto para México, pues su perfil binacional lo mantiene en el radar de otras selecciones.

Matthew Arana siguió una ruta diferente. Nacido en Texas y formado en la academia de Houston Dynamo, el mediocampista firmó con el primer equipo en febrero de 2026 y debutó en la MLS una semana después. Su principal fortaleza está en la zona central: combina criterio para distribuir el balón, equilibrio defensivo y capacidad para ordenar la salida. Su progresión demuestra que el talento mexicano también puede desarrollarse dentro de la estructura estadounidense sin perder el vínculo con las selecciones juveniles tricolores.

La apuesta por los jóvenes: minutos, formación y seguimiento

El ascenso de estos futbolistas no depende únicamente de sus condiciones individuales. En la Liga MX, la Regla de Menores ofrece un incentivo para que los clubes incorporen jugadores jóvenes a sus planes competitivos.

En paralelo, la captación de talentos en academias estadounidenses permite a la Federación Mexicana de Fútbol ampliar su alcance y detectar futbolistas que pueden representar al país.

En total son siete los jugadores nacidos fuera de México que formaron parte de la selección campeona en Costa Rica. Esa realidad convierte el trabajo de visorías en una pieza importante para mantener el vínculo con jóvenes de doble nacionalidad, especialmente ante el interés que también puede mostrar Estados Unidos.

La oportunidad de debutar, sin embargo, es apenas el comienzo. Para Martínez, Ruffin y Arana, el desafío será acumular minutos sin precipitar su desarrollo, adaptarse a la exigencia física del fútbol profesional y responder a la confianza de sus entrenadores. Un debut histórico puede abrir puertas, pero la continuidad se construye con trabajo diario.

El título de 2025 ya dejó una recompensa tangible: tres integrantes de aquella generación encontraron espacio en plantillas profesionales. El siguiente paso será convertir esa irrupción temprana en carreras sostenidas y, con el tiempo, aspirar a la selección mayor.

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