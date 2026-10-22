Messi sí jugaría ante NY Red Bulls: así compaginará su viaje a Oviedo con la MLS

Lionel Messi viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias 2026 y regresará a Estados Unidos con la intención de estar disponible para Inter Miami

Messi hizo un viaje relámpago a España de 48 horas / Miguel Riopa / AFP

Lionel Messi tiene previsto jugar ante New York Red Bulls el sábado 24 de octubre, en un compromiso de la MLS que deberá compaginar con uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El capitán de Inter Miami viajó a Oviedo, España, para participar en los actos de los Premios Princesa de Asturias 2026 y regresará a Estados Unidos el viernes, al terminar el evento, para cumplir con sus compromisos de liga con el Inter Miami.

El plan contempla una visita breve, concentrada en dos jornadas y con el único objetivo de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes sin perderse el siguiente partido de su equipo. Sin embargo, que Messi esté disponible no garantiza que sea titular ni determina cuántos minutos podría disputar ante los Red Bulls.

¿Cuándo viajará Messi de Oviedo a Nueva York?

La agenda del argentino comenzó el jueves 22 de octubre con su llegada a Oviedo. Durante esa jornada, Messi tiene previsto participar en un encuentro con estudiantes y miembros de la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes, antes de asistir a una cena con los Reyes de España y los demás galardonados.

El viernes 23 será el momento central de su visita. ‘La Pulga’ recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en una ceremonia programada para las 6:30 p.m. (hora local) en el Teatro Campoamor. Una vez finalizado el acto, el plan es tomar un vuelo hacia Nueva York para reunirse con Inter Miami.

El margen es reducido. Entre la ceremonia en España y el encuentro de la MLS hay pocas horas para completar el desplazamiento transatlántico, adaptarse al cambio horario y prepararse para competir. Aun así, la planificación busca que el delantero llegue a tiempo para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Messi, disponible para el partido ante New York Red Bulls

Inter Miami visitará a New York Red Bulls el sábado, con el inicio del partido previsto para las 17:30 p.m. (ET). El entrenador de Las Garzas, Cristian ‘Kily’ González, expresó su intención de contar con Messi para el compromiso y respaldó su participación en la entrega del premio.

El mensaje del técnico apunta a que el viaje a España no impediría, en principio, que el capitán se incorporara al equipo. La autorización para asistir a la ceremonia y la planificación del regreso responden a la intención de compatibilizar sus compromisos institucionales con las obligaciones deportivas.

No obstante, hay una diferencia importante entre estar disponible y disputar el encuentro. El desgaste acumulado, las horas de vuelo y el tiempo de recuperación podrían influir en la decisión final sobre su participación.

¿Por qué Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias?

El reconocimiento distingue la gran trayectoria deportiva del futbolista argentino y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación vulnerable. La distinción también pone en valor una carrera que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la historia del fútbol.

La expectativa por su visita quedó reflejada en la respuesta del público. La Fundación Princesa de Asturias habilitó 4,700 pases gratuitos para el encuentro de Messi con niños y jóvenes en Oviedo, pero las entradas se agotaron en apenas 13 minutos. La cola virtual llegó a registrar alrededor de 16,200 personas conectadas simultáneamente, una muestra del interés que despierta el argentino fuera de los estadios.

Para Messi, el desafío de esta semana será enlazar dos escenarios muy distintos. El viaje está organizado para que pueda cumplir con ambos compromisos, aunque la última palabra sobre su participación en Nueva York dependerá de las condiciones en las que llegue y de la decisión del cuerpo técnico.

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