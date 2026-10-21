Seguro Social corrige millones de registros de ciudadanía y fallecimiento: qué significa para ti

La Administración del Seguro Social de EE.UU. actualizó millones de registros de ciudadanía y fallecimiento. Te explicamos cómo revisar tu información y qué debes saber sobre tus beneficios

No necesitas hacer ningún cambio en tu registro / Shutterstock

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) corrigió millones de registros relacionados con números de Seguro Social para mejorar la precisión de sus datos y prevenir posibles fraudes. La agencia anunció el martes que su revisión abarcó información vinculada con cerca del 15% de los números de Seguro Social activos, una medida que podría generar dudas entre quienes reciben beneficios o dependen de estos registros para realizar trámites.

La institución calificó el operativo como la limpieza de registros de números de Seguro Social más amplia en sus 91 años de historia. Entre las principales modificaciones, incorporó 17 millones de fechas de fallecimiento que faltaban en su base de datos y actualizó la información de ciudadanía de aproximadamente 25 millones de registros. Además, trabaja para corregir otros 8.5 millones de registros que contienen datos inexactos sobre el estatus de ciudadanía.

¿Por qué el Seguro Social corrigió millones de registros?

La SSA utiliza su base de datos para verificar identidades y contribuir a la administración de beneficios públicos. Para completar la información faltante, la agencia recurrió a datos de sus propios sistemas y del Departamento de Estado para incorporar fechas de fallecimiento. También utilizó información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para actualizar los registros de ciudadanía.

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Según el organismo, estas modificaciones buscan reducir los pagos indebidos, prevenir el fraude y mejorar la coordinación entre las agencias federales y estatales. El comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, señaló que el esfuerzo representa una iniciativa sin precedentes para fortalecer la información de identidad que utilizan el Gobierno y distintos sectores de la economía. La institución también implementó controles internos más estrictos para reducir futuros errores de captura manual.

La precisión de estos datos es importante porque las fechas de fallecimiento y la información de ciudadanía pueden influir en la administración de determinados beneficios y en los procesos de verificación de identidad. Por ejemplo, los registros de defunción ayudan a determinar cuándo corresponde detener los pagos a una persona fallecida y gestionar las prestaciones para familiares sobrevivientes que cumplan los requisitos.

Sin embargo, la SSA no ha informado si las correcciones recientes modificaron pagos, cambiaron la elegibilidad de beneficiarios o provocaron interrupciones en las prestaciones. Por ahora, tampoco ha anunciado que las personas deban presentar documentos adicionales como consecuencia de esta revisión. Por eso, no hay motivos para asumir que todos los beneficiarios necesitan realizar un trámite nuevo.

Cómo revisar tu información del Seguro Social

Aunque la agencia no estableció una nueva obligación de verificación, puedes consultar algunos de tus datos mediante tu cuenta en línea my Social Security. Allí puedes revisar tu historial de ingresos y, si recibes prestaciones, consultar información relacionada con tus pagos. Si encuentras datos incorrectos o experimentas una interrupción inesperada de tus beneficios, comunícate directamente con la SSA para preguntar cómo corregir el problema.

La revisión de estos registros también ocurre después de una controversia relacionada con datos de fallecimiento. Un exfuncionario de alto nivel de la agencia denunció que, en 2025, se habrían registrado incorrectamente como fallecidas más de 6,000 personas durante una actualización. La SSA negó haber incorporado a su Archivo Maestro de Fallecimientos los 2.7 millones de nombres que, según la denuncia, se había propuesto agregar sin pruebas suficientes. Estos señalamientos corresponden a un episodio anterior y no demuestran que la limpieza anunciada ahora haya causado errores similares.

Por el momento, puedes revisar tus registros, pero la SSA no ha ordenado una actualización obligatoria de datos ni ha anunciado cambios generales en los pagos. Si detectas alguna discrepancia, contacta a la institución antes de asumir que afecta tu derecho a recibir prestaciones. Mantener tus datos correctos puede ayudarte a resolver posibles problemas de identidad o administración con mayor rapidez.

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