Adam Silver hace presión para que la NBA aterrice en México

La afición mexicana y el tamaño del mercado atraen a la liga, mientras el costo de la expansión abre dudas sobre Seattle

Adam Silver ve un equipo en México | DAVID DOW / GETTY IMAGES VIA AFP

Adam Silver planteó la posibilidad de una franquicia de NBA en Ciudad de México y destacó el tamaño de su mercado, su base de aficionados y su conexión con el público mexicano-estadounidense. El comisionado expuso esos argumentos el 20 de octubre en el programa de Pat McAfee, aunque aclaró que la capital mexicana no forma parte de los planes inmediatos de expansión.

Sus palabras coinciden con nuevas dudas sobre Seattle, que junto con Las Vegas encabeza la evaluación de posibles sedes. De acuerdo con fuentes citadas por Brian Windhorst, de ESPN, Silver dejó entre los propietarios la impresión de que Seattle ya no tiene asegurado un equipo y volvió a mencionar a México como una alternativa.

"We're still a few seasons away from actual expansion taking place..



We've been public about the fact that we're looking at Las Vegas and Seattle..



Maybe down the road there's Mexico City which is the largest city in North America" ~ Adam Silver#PMSLive pic.twitter.com/ECcY0HgNvY — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 20, 2026

El costo de incorporar una franquicia explica parte de esa discusión. La NBA necesita proyectos con respaldo económico y mercados capaces de sostenerlos. Las diferencias entre las ofertas de Las Vegas y Seattle dieron mayor relevancia a otras propuestas, aunque la liga no anunció un cambio de ciudades ni eligió una sede mexicana.

¿Qué dijo Adam Silver sobre una franquicia de NBA en Ciudad de México?

Adam Silver presentó a Ciudad de México como una opción para una futura expansión. “He mencionado que más adelante quizá esté Ciudad de México, la ciudad más grande de Norteamérica. Una enorme base de aficionados al básquetbol en México, en crecimiento. Una gran población mexicano-estadounidense”, expresó en el programa de Pat McAfee.

El comisionado también destacó la ubicación de la capital mexicana. “El vuelo de Nueva York a Ciudad de México es más corto que el de Nueva York a Los Ángeles”, afirmó al tiempo que agregó que “Se puede ver cómo eso podría funcionar en nuestra liga”, una referencia a la posibilidad de integrar una sede mexicana a la competencia.

Silver precisó el alcance de su planteamiento. “Eso no forma parte de los planes inmediatos”, aclaró antes de agregar “Pero más adelante, creo que existe un verdadero potencial”. Sus declaraciones sitúan a México como una oportunidad futura, sin una autorización para crear una franquicia ni una fecha para su debut.

Las ventajas del mercado mexicano para la expansión de la NBA

El mercado mexicano ofrece los tres elementos que para Silver resultan claves. El primero de ellos es que la capital concentra una amplia población, México cuenta con una gran base de aficionados al básquetbol y la comunidad mexicano-estadounidense extiende el alcance potencial de una franquicia hacia Estados Unidos. Esos factores sostienen el interés del comisionado por la ciudad.

La relación entre la liga y la capital también aporta antecedentes. Ciudad de México recibió partidos de exhibición desde 1992 y cuenta con los Capitanes en la liga de desarrollo de la NBA. Esa presencia ofrece experiencia local para la organización de encuentros y mantiene un vínculo con los aficionados mexicanos.

El interés ya cuenta con una propuesta empresarial. Windhorst reportó que al menos un grupo de Ciudad de México contactó para presentar un proyecto con una franquicia y un nuevo distrito con arena. La iniciativa llamó la atención de la NBA, pero todavía no representa un acuerdo.

¿Por qué Seattle perdió certeza como sede de un nuevo equipo?

Seattle perdió parte de la certeza que rodeaba su candidatura por la diferencia económica entre sus propuestas y las de Las Vegas, de acuerdo con ESPN. Windhorst señaló que las ofertas para Seattle quedan bastante por debajo de las de su competidora, donde el monto por una franquicia podría superar los $10,000 millones de dólares.

Ese escenario explica por qué la mención de Ciudad de México adquiere peso en las negociaciones. Una alternativa con inversionistas interesados amplía las opciones de la liga para evaluar el valor de la expansión.

Silver mantuvo públicamente a Seattle dentro del proceso. “Seattle tiene una gran arena y una gran tradición de la NBA. Por eso analizamos de cerca la posibilidad de regresar a Seattle”, afirmó ante McAfee. El comisionado destacó así las instalaciones y los antecedentes de la ciudad, además de confirmar que la liga mantiene su interés en volver.

Cuándo comenzó la evaluación de la expansión y qué falta para aprobarla

La evaluación formal de la expansión de la NBA comenzó el 25 de marzo. Ese día, la Junta de Gobernadores autorizó a la liga a explorar la incorporación de equipos en Las Vegas y Seattle. El anuncio también incluyó la contratación de PJT Partners para asesorar el proceso.

La revisión contempla los mercados, los posibles propietarios, la infraestructura de arenas y las consecuencias económicas de sumar franquicias. Por eso, una gran afición representa solo una parte del proyecto. Cada candidatura necesita capital, instalaciones y condiciones que permitan sostener la operación de un equipo dentro de la liga.

La expansión tampoco tiene una fecha inmediata. “Todavía faltan algunas temporadas para que la expansión se concrete”, explicó Silver. Por ahora, Las Vegas y Seattle mantienen el foco de la evaluación, mientras Ciudad de México aporta una propuesta empresarial y los argumentos que el comisionado considera atractivos para el futuro.

Te puede interesar: