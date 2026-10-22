Serie Mundial: Jonathan Aranda y el largo camino que lo llevó hasta allí

El mexicano encontró estabilidad en la primera base y un lugar clave con Tamba después de un inicio irregular en Grandes Ligas

Aranda disputa su primera Serie Mundial | GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES VIA AFP

Jonathan Aranda disputará su primera Serie Mundial con los Tampa Bay Rays después de cuatro años de ajustes desde su debut en las Grandes Ligas en 2022. El mexicano llega al duelo contra los Cerveceros de Milwaukee con un puesto estable en la primera base y un papel importante en la ofensiva de los campeones de la Liga Americana.

Su recorrido incluyó cambios de posición, viajes entre las ligas menores y el equipo principal, además de lesiones que frenaron sus oportunidades. Los Rays mantuvieron la confianza en su bate, mientras Aranda dedicó parte de su trabajo a mejorar la defensa para sostener un lugar en la alineación.

La Serie Mundial de 2026 también amplía una experiencia de octubre todavía breve. Esta es apenas su segunda postemporada, después de su participación en 2023. Ahora afronta una responsabilidad distinta dentro de un equipo que busca el primer campeonato de su historia.

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¿Cómo fueron los primeros años de Jonathan Aranda en MLB?

Jonathan Aranda debutó en las Grandes Ligas en 2022, pero tardó varias temporadas en conseguir continuidad con Tampa Bay. Entre ese año y 2024, las oportunidades limitadas y el tiempo de juego irregular complicaron su adaptación al máximo nivel. Durante ese lapso llegó a disputar un máximo de 44 juegos por temporada.

En Triple A, el escalón previo a las Grandes Ligas, sus resultados mostraban otro panorama. Durante partes de esas mismas tres temporadas, Aranda bateó .315 y alcanzó un OPS de .959 con Durham. Esas cifras respaldaban la evaluación de los Rays sobre su capacidad ofensiva, aunque todavía faltaba trasladar esa producción a Tampa Bay.

En este contexto la organización decidió seguir apostando por Aranda, al tiempo que él se encargó de trabajar para aprovechar la siguiente oportunidad. Su desarrollo exigió tiempo tanto para enfrentar al pitcheo de Grandes Ligas como para encontrar una función defensiva estable.

Los cambios de posición hasta establecerse en primera base

Aranda pasó por distintas posiciones del cuadro interior antes de establecerse en la primera base. Comenzó su trayectoria como segunda base y los Rays exploraron alternativas para encontrarle un sitio. La pregunta dentro de la organización apuntó a dónde podía jugar y cuánto debía producir su bate para sostener esa posición.

La búsqueda incluyó una prueba como receptor durante la liga de instrucción de otoño de 2020. Tampa Bay consideró que su inteligencia para el juego y su fortaleza podían ayudarlo detrás del plato, pero el experimento no prosperó. En 2021, Aranda explotó con una temporada de .330 de promedio y 14 jonrones, principalmente en Doble A.

La primera base terminó por ofrecerle una función definida. Aranda asumió el reto de mejorar con el guante y tomó como referencia el nivel defensivo de compañeros como Taylor Walls. Ese trabajo acompañó su evolución ofensiva y le permitió competir por un puesto que requería aportes en ambos lados del juego.

Las lesiones que frenaron su consolidación con los Rays

Las lesiones interrumpieron dos oportunidades importantes para Aranda. En 2024, los Rays le abrieron espacio para asumir la titularidad en primera base, pero un problema físico alteró ese plan. El mexicano volvió a enfrentar una pausa justo cuando el equipo le ofrecía mayor continuidad.

En 2025 alcanzó el Juego de Estrellas de Atlanta y demostró que podía ocupar un lugar en la parte central de la alineación. Sin embargo, otra lesión terminó su temporada antes de tiempo. El avance deportivo ya resultaba visible, aunque su salud todavía impedía completar una campaña con regularidad.

La continuidad marcó una diferencia en 2026. Aranda se mantuvo sano, apareció como titular en 155 juegos y cerró la temporada regular con promedio de .274 y OPS de .792. Solo Junior Caminero y Yandy Díaz acumularon más aperturas en la alineación de Tampa Bay, un dato que refleja el lugar que ganó dentro del equipo.

¿Cuántas veces ha jugado Jonathan Aranda en la postemporada?

Jonathan Aranda ha alcanzado la postemporada en dos ocasiones, en 2023 y 2026. Su primera experiencia ocurrió en la Serie de Comodines contra los Rangers de Texas. En aquel momento todavía buscaba espacio en el equipo principal y sus oportunidades dependían de las necesidades de la alineación.

En 2026 llega a la Serie Mundial con una función mucho más clara. Su bate zurdo suele ocupar un turno entre Yandy Díaz y Junior Caminero. Esa combinación obliga a los mánagers rivales a evaluar sus cambios de lanzador, pues Aranda aporta una amenaza ofensiva distinta entre los dos bateadores derechos.

El mexicano afronta esta final después de once años dentro de la organización que lo firmó en julio de 2015. Su trayectoria pasó por ocho equipos del sistema de Tampa Bay antes de llegar a este punto. La confianza de los Rays, su respuesta con el bate y el trabajo defensivo explican cómo consiguió un puesto titular en el equipo que ahora disputa el campeonato.

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