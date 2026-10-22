Seguro Social: cuántos años debes trabajar en Estados Unidos para tener derecho a una jubilación

Después de cumplir con los créditos necesarios puedes seguir trabajando y así mejorar los pagos a recibir en tu jubilación

Existe una edad plena para la jubilación del Seguro Social. Foto: Shutterstock

Para calificar a una jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, hay una mínima cantidad de años que necesitas trabajar, de modo que puedas acumular los 40 créditos necesarios para obtener el derecho. Sin embargo, tu historial laboral y de pago de impuestos al sistema son factores que influyen.

Según explica la Administración del Seguro Social (SSA), la regla general es que se necesitan 40 créditos, equivalentes a unos 10 años de trabajo con ingresos sujetos a los impuestos correspondientes. Pero hay un detalle importante: esos años no necesariamente deben ser consecutivos.

Una persona puede trabajar durante algunos años, pasar un tiempo sin empleo y regresar más adelante al mercado laboral para completar los créditos que le faltan.

La SSA utiliza estos créditos para determinar si un trabajador reúne los requisitos para acceder a beneficios de jubilación. No se trata de un sistema que exija permanecer una década seguida en el mismo empleo, sino de acumular suficientes créditos.

¿Cuántos años hay que trabajar para jubilarse con el Seguro Social?

Para alcanzar los cuatro créditos anuales, lo máximo que puedes acumular en un año, hay otro requisito y es la cantidad de dinero que ganas.

Esto significa que una persona no necesita trabajar los 12 meses para obtener los cuatro créditos. Lo que cuenta es cuánto gana en ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social. En 2026, se obtiene un crédito por cada $1,890 dólares de ingresos cubiertos, hasta un máximo de cuatro créditos por año, por lo que se necesitan $7,560 dólares para alcanzar los cuatro créditos de ese año.

Pero luego de anunciarse el 3.6% de Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027, los beneficiarios ahora tendrán que ganar $80 dólares más para recibir uno de los créditos anuales, es decir: $1,970 dólares.

Los 10 años de trabajo no tienen que ser consecutivos

Este es uno de los aspectos más importantes para quienes han tenido periodos de desempleo en Estados Unidos, han trabajado por temporadas o han pasado varios años fuera del país.

Los créditos que una persona ya obtuvo por sus años laborales permanecen registrados en su historial del Seguro Social, no desaparecen. Si alguien trabajó durante cinco años y reunió cuatro créditos en cada uno, tendría 20 créditos.

Si después dejó de trabajar durante varios años y regresó a un empleo cuyos ingresos están sujetos a los impuestos del sistema, podría seguir acumulando los créditos que le faltan. Esto significa que solo le faltarían 20 más.

¿A qué edad puedes solicitar los beneficios?

Y aquí otro detalle: completar los 40 créditos no implica que puedas comenzar a cobrar inmediatamente. La mayoría de los trabajadores puede solicitar los beneficios de jubilación a partir de los 62 años, aunque hacerlo antes de la edad plena de jubilación podría reducir el pago mensual reducido.

La edad plena depende del año de nacimiento. Para las personas nacidas en 1960 o después, es de 67 años. Retrasar la solicitud más allá de esa edad puede aumentar el beneficio hasta los 70 años, de acuerdo con las reglas de la SSA.

Si quieres comprobar cuánto tiempo llevas cotizando puedes consultar tu historial de ingresos y los créditos acumulados en tu cuenta oficial de la SSA, disponible en ‘My Social Security’.

Te puede interesar: