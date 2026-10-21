¿Qué es el ‘rayo de calor’ que el DHS podría usar en la frontera?

Aunque el dispositivo fue desarrollado para aplicaciones militares, no se trata de un arma convencional que dispare proyectiles

El arma del DHS dirige energía electromagnética. Foto: Paul J. Richards / AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió la autorización del Pentágono para probar un arma militar como el ‘rayo de calor’. Se trata del Active Denial System (ADS), tecnología diseñada para dispersar multitudes, por lo que podrían utilizarlo en la frontera con México para mantener alejados a los inmigrantes que pretendan ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado obtenido por la cadena CNN, la autorización fue firmada en septiembre por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ahora el DHS podría activarla durante siete meses para evaluar su funcionamiento, e incluso desarrollar tácticas para mantener absoluto control en zonas fronterizas.

Cabe aclarar que, aunque el dispositivo fue desarrollado para aplicaciones militares, no se trata de un arma convencional que dispare proyectiles.

Según explica el portal del Ejército de los Estados Unidos, su funcionamiento se basa en dirigir energía electromagnética hacia una persona para provocar una sensación de calor intenso en la superficie de la piel, provocando que esta se aleje de la zona.

¿Cómo funciona el ‘rayo de calor’ que el DHS planea utilizar?

Traducido al español, el ADS se llama ‘Sistema de Denegación Activa’. El dispositivo de energía dirigida fue desarrollado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para repeler personas sin utilizar balas ni otros proyectiles convencionales.

La página oficial del Ejército precisa que utiliza ondas electromagnéticas milimétricas de 95 gigahercios. Estas ondas concentran energía sobre la superficie de la piel y provocan una sensación de calor intenso que lleva a la persona expuesta a apartarse del haz.

A diferencia de un láser, que produce un punto luminoso visible, la energía del ADS no se percibe como un rayo de luz. Su efecto se experimenta como una sensación de quemazón en la piel, comparable, según las explicaciones militares, con el golpe de calor que se siente al abrir un horno caliente.

La tecnología está diseñada para actuar a distancia, de acuerdo con el Departamento de Defensa, alcanzando objetivos a una distancia de hasta 1,000 metros.

La Fuerza Aérea estadounidense ha publicado investigaciones sobre los efectos biológicos de esta tecnología, especialmente en la piel y los ojos. Los antecedentes muestran que la seguridad depende de controlar las condiciones en las que se aplica la energía.

El objetivo sería dispersar grupos de migrantes

La posible aplicación del ADS en la frontera estaría relacionada con el control de multitudes y la disuasión de cruces irregulares. En este sentido, el objetivo sería impedir que las personas intenten atravesar determinados tramos fronterizos.

El documento firmado por el Departamento de Defensa recalca que el DHS será único responsable del “empleo, uso y desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos del sistema”.

La agencia, que a finales de septiembre anunció mayor presencia de funcionarios de ICE en ciudades santuario, podrá solicitar una extensión después de los siete meses si considera que necesita seguir utilizando el equipo en operaciones fronterizas.

El ADS no es una tecnología nueva. Su desarrollo se remonta a décadas atrás, cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar alternativas para controlar situaciones de seguridad sin recurrir directamente a armas letales.

En 2018, las autoridades fronterizas volvieron a considerar la posibilidad de utilizarlo contra migrantes. Sin embargo, CNN apuntó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta.

Quienes tengan dudas sobre su situación migratoria, estando dentro o fuera de Estados Unidos, deben buscar orientación de un abogado de inmigración acreditado o de una organización legal reconocida.

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