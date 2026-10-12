ICE activa nueva operación migratoria en California: estas ciudades están en la mira

San Diego sería el primer foco de una campaña que podría extenderse a Los Ángeles y San Francisco, con detenciones dirigidas a inmigrantes sin estatus legal

Son tres ciudades en California las que estarían en la mira de ICE / Shutterstock

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría comenzado a desplegar una nueva campaña de detenciones migratorias en California, bajo el nombre de “Operación California Segura”, según información publicada por el diario Washington Examiner. Aunque no existe un anuncio oficial conocido sobre el operativo, los reportes apuntan a un aumento de los controles contra inmigrantes sin estatus legal en el estado.

De acuerdo con el medio, al menos dos funcionarios de la administración de Donald Trump, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que agentes migratorios ya estarían realizando detenciones en distintos puntos de California. San Diego y sus alrededores figurarían entre las primeras zonas de intervención, en una estrategia que podría alcanzar otras ciudades con una importante presencia de población inmigrante.

ICE intensifica las detenciones en California

La información publicada señala que la operación contempla detenciones de inmigrantes sin distinguir necesariamente entre quienes tienen antecedentes policiales y quienes no los tienen. Los agentes tendrían instrucciones de intervenir en lugares donde suele concentrarse la comunidad latina, aunque no se han divulgado detalles suficientes para determinar el alcance exacto de estas actuaciones.

Después de San Diego, las siguientes áreas de interés serían Los Ángeles y San Francisco, dos ciudades con comunidades inmigrantes numerosas. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente un calendario de despliegue ni el número de personas que podrían resultar detenidas durante la campaña.

Según el reporte, los agentes asignados al operativo trabajarían hasta seis días por semana y continuarían con esas jornadas hasta recibir nuevas instrucciones. La supuesta estrategia buscaría incrementar las cifras de detenciones y avanzar en los procesos de deportación durante las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

¿Qué papel tendrán las autoridades locales?

California mantiene políticas que limitan la cooperación de las autoridades estatales y locales con las operaciones federales de inmigración. Dichas restricciones no impiden que ICE realice actuaciones dentro de sus competencias federales, por lo que la aplicación de las medidas migratorias podría continuar sin una participación directa de las policías locales.

El alcance de la “Operación California Segura” sigue siendo incierto. Según la información difundida, ICE no habría ofrecido detalles específicos sobre dicho operativo, alegando restricciones relacionadas con la seguridad de sus agentes.

Quienes tengan dudas sobre su situación migratoria, deben buscar orientación de un abogado de inmigración acreditado o de una organización legal reconocida, en lugar de confiar en rumores difundidos en redes sociales.

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