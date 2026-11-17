Comprar boletos deportivos en Black Friday puede ser un gran regalo, pero debes verificar al vendedor y proteger el pago para no caer en procesos fraudulentos

Comprar boletos deportivos en internet requiere precaución. Foto: Shutterstock

Conseguir un buen precio no debería ser la única prioridad al comprar boletos deportivos, especialmente en Black Friday. Aunque es uno de los regalos preferidos para cualquier fan de los deportes, los estafadores aprovechan la demanda para quedarse con tu dinero.

Antes de comprar cualquier ticket por internet, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos recomienda revisar el origen de los boletos y las condiciones de la operación. Asimismo, insta a desconfiar de páginas que imitan a las boleteras oficiales.

¿Cómo comprar boletos deportivos de forma segura?

La primera opción de compra (siempre) debe ser la página oficial del equipo, la liga o el estadio donde se disputará el encuentro. Desde estos sitios es posible consultar los enlaces de venta autorizados y conocer las condiciones específicas de cada evento.

De segunda alternativa existen plataformas de venta primaria como Ticketmaster y AXS, aunque no todos los equipos ni recintos utilizan los mismos proveedores. Lo recomendable es llegar a la boletera desde la página oficial del evento, en lugar de hacer clic en un anuncio o enlace que aparezca en una búsqueda.

La FTC aconseja leer los términos antes de comprar, porque las garantías tienen límites y procedimientos específicos. Estas condiciones permiten saber, además, qué ocurre si las entradas no llegan, no son válidas o el evento se cancela. No basta con que una página prometa una compra segura.

5 señales que pueden revelar una estafa

Hay varios indicios que deben encender las alarmas durante una compra por internet, pero la FTC enumera cinco que son fundamentales. Si detectas cualquiera de las siguientes, descarta la compra de inmediato:

Precios demasiado bajos: si un vendedor ofrece entradas para una final o un partido de alta demanda a una fracción del precio habitual, conviene investigar antes de continuar. Los descuentos de Black Friday no justifican cualquier oferta .

si un vendedor ofrece entradas para una final o un partido de alta demanda a una fracción del precio habitual, conviene investigar antes de continuar. . Ventas por redes sociales: Facebook, Instagram, X, WhatsApp y Telegram pueden servir para contactar compradores, pero una publicación o un perfil con fotografías y seguidores no demuestra que las entradas sean auténticas.

Facebook, Instagram, X, WhatsApp y Telegram pueden servir para contactar compradores, pero una publicación o un perfil con fotografías y seguidores no demuestra que las entradas sean auténticas. Presión para pagar inmediatamente: frases como “hay otra persona interesada” o “la oferta desaparece en cinco minutos” buscan impedir que el usuario compruebe los datos.

frases como “hay otra persona interesada” o “la oferta desaparece en cinco minutos” buscan impedir que el usuario compruebe los datos. Métodos de pago difíciles de recuperar: desconfía si el vendedor exige tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias bancarias o pagos mediante aplicaciones entre particulares. La FTC aconseja utilizar tarjeta de crédito siempre que sea posible , porque permite disputar cargos bajo determinadas condiciones.

desconfía si el vendedor exige tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias bancarias o pagos mediante aplicaciones entre particulares. La FTC aconseja , porque permite disputar cargos bajo determinadas condiciones. Páginas que imitan a las boleteras: revisa cuidadosamente la dirección web. Una letra cambiada, un dominio extraño o un enlace recibido por mensaje pueden conducir a un sitio falso que copia la apariencia de una empresa legítima.

La oficina del fiscal general de California también recomienda investigar al vendedor, revisar su política de reembolso y no compartir información personal o financiera que no sea necesaria para completar la compra.

¿Y qué hacer si caes en una estafa?

En estos casos, actuar de inmediato es lo más importante. Apenas confirmes que has caído en una estafa, aplica las siguientes opciones:

Presenta una denuncia : en Estados Unidos puedes reportar el fraude ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov. Si se trató de una estafa por internet, también puedes presentar un informe ante el FBI mediante el ‘Internet Crime Complaint Center (IC3)’.

: en Estados Unidos puedes reportar el fraude ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov. Si se trató de una estafa por internet, también puedes presentar un informe ante el FBI mediante el ‘Internet Crime Complaint Center (IC3)’. Contacta a tu banco o emisor de la tarjeta : explica que la operación está relacionada con un fraude y pregunta si puedes disputar el cargo o detenerlo. Si utilizaste una aplicación de pago, comunícate también con su servicio de atención.

: explica que la operación está relacionada con un fraude y pregunta si puedes disputar el cargo o detenerlo. Si utilizaste una aplicación de pago, comunícate también con su servicio de atención. Guarda las pruebas : conserva recibos, correos, mensajes, capturas de la publicación, dirección de la página y datos del vendedor. No borres la conversación.

: conserva recibos, correos, mensajes, capturas de la publicación, dirección de la página y datos del vendedor. No borres la conversación. Reporta el perfil o anuncio: ei el contacto ocurrió en una red social o plataforma de compraventa, denúncialo desde sus canales oficiales.

Durante la temporada de Thanksgiving, Black Friday y Cyber Monday, el FBI ha advertido sobre estafas durante las compras navideñas en internet, incluidas ofertas falsas de artículos difíciles de conseguir, como entradas para eventos.

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