El DT argentino cierra su ciclo con la selección estadounidense tras dos años de trabajo, una eliminación mundialista y una última misión en la Concacaf Nations League

Pochettino tomará maletas rumbo a Reino Unido /Jeff Dean/ Getty Images Via AFP

Mauricio Pochettino vivirá este martes 17 de noviembre una noche especial en Cincinnati. El entrenador argentino dirigirá su último partido al frente de la selección de Estados Unidos, que enfrentará a Haití en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Después del encuentro, viajará a Inglaterra para comenzar una nueva etapa en el Manchester United.

La despedida llega en un escenario favorable para el conjunto estadounidense. El equipo consiguió una contundente victoria por 6-0 en el partido de ida, resultado que lo deja prácticamente con un pie en las semifinales del torneo. Sin embargo, todavía deberá completar la eliminatoria en el TQL Stadium, donde buscará cerrar el ciclo de su entrenador con otra actuación convincente.

Estados Unidos vs Haití: horario y dónde ver en vivo el partido

El encuentro tendrá lugar en Cincinnati, Ohio, y contará con transmisión para los aficionados que siguen a la selección estadounidense desde diferentes puntos del país. Estas son las opciones para ver el último partido de Pochettino:

Partido: Estados Unidos vs. Haití

Estados Unidos vs. Haití Fecha: martes 17 de noviembre de 2026

martes 17 de noviembre de 2026 Horario: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT.

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT. Transmisión en español: Universo y Peacock

Universo y Peacock Transmisión en inglés: TBS y truTV

TBS y truTV Streaming en inglés: HBO Max

La primera cita entre ambas selecciones se disputó en Miami, aunque Haití figuraba como local. La crisis de seguridad que atraviesa ese país le impide organizar encuentros internacionales en su territorio, por lo que tuvo que trasladar el compromiso. Ahora, Estados Unidos tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su público.

¿Habrá un homenaje para Mauricio Pochettino?

La federación estadounidense presenta el encuentro como la despedida del técnico argentino, pero hasta ahora no ha anunciado públicamente un homenaje específico. La agenda oficial contempla ceremonias previas al partido, aunque no confirma que incluya algún acto dedicado al entrenador.

El programa para los aficionados en el TQL Stadium comenzará a las 5:00 p.m. con la apertura de Fan HQ, la zona de encuentro para los seguidores. Las puertas del estadio abrirán a las 5:30 p.m., mientras que el calentamiento de los equipos está previsto para las 6:15 p.m. Las ceremonias previas comenzarán a las 6:50 p.m., diez minutos antes del silbatazo inicial.

¿Por qué Pochettino deja la selección de Estados Unidos?

La salida del argentino responde a su contratación por el Manchester United, que lo eligió para reemplazar a Michael Carrick. Aunque el anuncio se realizó días antes, Pochettino acordó con la federación estadounidense permanecer hasta completar la serie de cuartos de final contra Haití. Una vez terminado el encuentro, emprenderá el viaje a Inglaterra.

La decisión resulta llamativa porque apenas tres meses antes había renovado su contrato con Estados Unidos hasta 2030. El propio Pochettino describió su salida como una de las decisiones más difíciles de su vida, especialmente por el vínculo que construyó con el grupo durante su gestión.

Pochettino asumió el cargo en septiembre de 2024 y condujo al equipo hasta los octavos de final del Mundial de 2026, instancia en la que cayó por 4-1 ante Bélgica. Su balance incluye 22 victorias, 12 derrotas y dos empates, sin títulos oficiales. La clasificación a las semifinales de la Concacaf Nations League, que se disputarán en marzo, quedará como una de las últimas tareas pendientes de su ciclo.

El legado que deja Pochettino en el USMNT

Más allá de los resultados, el entrenador argentino deja una selección con mayor competencia interna y una renovación generacional en marcha. Durante su gestión, 75 futbolistas tuvieron al menos una participación con el equipo absoluto, una cifra que refleja la amplitud de alternativas que tendrá el próximo seleccionador.

También abrió espacios para jóvenes como Cavan Sullivan, Julian Hall, Mathis Albert, Justin Ellis y Adri Mehmeti, mientras buscaba integrarlos con referentes del plantel como Tyler Adams. Su intención fue construir una selección con mayor profundidad y alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.

Otro aspecto destacado fue la exigencia dentro del vestuario. Pochettino impulsó una cultura de competencia por los puestos, compromiso y responsabilidad, con la idea de que ningún futbolista tuviera asegurada su convocatoria únicamente por su nombre o trayectoria.

En el apartado ofensivo, Estados Unidos llega a su despedida con cinco victorias consecutivas, 18 goles anotados y apenas tres recibidos. Además, once jugadores diferentes marcaron durante esa racha, una señal de mayor participación colectiva. No obstante, la eliminación mundialista ante Bélgica dejó pendiente la prueba más importante: transformar esas buenas sensaciones en resultados frente a las grandes selecciones.

El proyecto queda ahora en manos de un sucesor que todavía no ha sido anunciado oficialmente. Pochettino se marcha sin levantar un trofeo, pero deja una base de futbolistas jóvenes, mayor competencia interna y herramientas para continuar el proceso. Su último partido ante Haití será, por tanto, algo más que el cierre de una eliminatoria, pues marcará el final de una etapa que generó expectativas y que no consiguió completar todos sus objetivos.

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