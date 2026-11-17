La Máquina presume el banquillo más productivo del Apertura 2026. Diez goles de sus suplentes explican por qué cuenta con variantes

Los suplentes de Cruz Azul marcan diferencia | JC Aguilar | AFP

Con el regreso a la actividad de la Liga MX luego de la fecha FIFA de noviembre, Cruz Azul llega a la recta final del Apertura 2026 con algo más que la pelea por el liderato de la Liga MX: la banca más goleadora del torneo.

El equipo dirigido por Joel Huiqui suma 10 anotaciones de futbolistas que comenzaron los partidos como suplentes, una cifra que representa el 27 por ciento de sus 37 goles en la fase regular hasta la jornada 16.

El dato no es menor rumbo a la liguilla, donde los cambios suelen marcar diferencias y disponer de alternativas confiables puede convertirse en una ventaja decisiva. Gabriel Fernández, Christian Ebere, José Paradela y Andrés Montaño quien ha sido de los más destacados de La Máquina, encabezan una lista de revulsivos que han respondido cuando el entrenador los necesita.

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Los suplentes de Cruz Azul también saben resolver partidos

La producción ofensiva de Cruz Azul que es de las más diversas de la Liga MX, no depende exclusivamente de quienes aparecen en el once inicial. De acuerdo con los datos de Statiskicks, sus jugadores de relevo acumulan 10 tantos, por encima de los ocho registrados por América y León en el mismo apartado.

Hay otro detalle que ayuda a dimensionar su impacto: siete de esos goles llegaron durante los primeros 17 minutos después de una sustitución. Es decir, los cambios de Huiqui han encontrado respuestas rápidas, muchas veces antes de que el rival consiga reorganizar su defensa.

Cuatro futbolistas comparten el primer lugar entre los suplentes goleadores, con dos anotaciones cada uno: Gabriel Fernández, Christian Ebere, José Paradela y Andrés Montaño. A ellos se suman dos aportaciones especialmente significativas: Rogelio González marcó ante Juárez después de ingresar en el segundo tiempo, mientras que Carlos Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo frente a Tigres.

El caso de Montaño merece una mención aparte. Su crecimiento durante el campeonato lo llevó de ser una alternativa a convertirse en una pieza habitual. Además, marcó en cinco jornadas consecutivas, una racha que reforzó su importancia en el ataque celeste.

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La lectura de Huiqui: cambiar el partido sin perder identidad

La diferencia no está solamente en los nombres disponibles, sino en el momento en que Huiqui decide utilizarlos. El técnico mexicano ha mostrado capacidad para modificar el funcionamiento del equipo durante los encuentros sin renunciar a su idea colectiva.

El Clásico Joven de la jornada 8 ofrece un ejemplo. Después de que América comenzó a acercarse en el marcador, Huiqui mandó al campo a Rotondi y Fernández. El delantero uruguayo respondió con el tanto que amplió la ventaja y ayudó a sostener una victoria que terminó 4-3.

Ante Pumas, en la jornada 11, también encontró soluciones desde el banquillo. Andrés Montaño descontó y Christian Ebere consiguió el empate 3-3, en un encuentro en el que Cruz Azul necesitaba reaccionar.

Dos equipos competitivos, una ventaja rumbo al título

El triunfo 3-2 ante Tigres, en la jornada 16, retrató la profundidad del plantel. Cruz Azul comenzó con jóvenes para cumplir la Regla de Menores y dejó en el banquillo a futbolistas de experiencia como Willer Ditta, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Rotondi y Fernández.

Cuando Tigres igualó el marcador, Huiqui recurrió a sus alternativas. Rotondi ingresó y terminó anotando el 3-2 definitivo. La Máquina consiguió la victoria, aseguró el cumplimiento de la cuota de menores y conservó el liderato con 32 puntos.

Ese escenario cobra relevancia porque la Regla de Menores deja de aplicarse en la Liguilla. Huiqui podrá disponer de sus jugadores sin esa exigencia y administrar mejor los minutos de una plantilla que ha afrontado un calendario cargado de compromisos.

La fase final exige intensidad, capacidad de reacción y respuestas cuando los titulares se desgastan. Cruz Azul tiene argumentos para competir en esos tres aspectos. Su banca ya demostró que puede marcar goles; ahora tendrá que confirmar que también puede ayudar a ganar partidos de eliminación directa.

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