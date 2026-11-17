El Tri buscará remontar la serie, con el respaldo de su afición en Monterrey, y mantener vivo su camino hacia la Copa Oro 2027

México debe buscar el triunfo para seguir con vida / Cortesía Concacaf.com

México afronta una noche decisiva ante Jamaica. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League representa mucho más que la posibilidad de avanzar al Final Four; también está en juego el boleto directo a la Copa Oro 2027. Después de caer 3-2 en Kingston, el Tri necesita una victoria para mantenerse con vida en la competencia.

El panorama es complicado. México no puede permitirse un empate, pues ese resultado confirmaría su eliminación por el marcador global. Tampoco le sirve cualquier triunfo, ya que el criterio de goles de visitante puede marcar la diferencia en una serie que llega abierta al Estadio BBVA de Monterrey.

¿Qué necesita México para avanzar ante Jamaica?

El Tri debe ganar. Una victoria por 1-0 o 2-1 le daría la clasificación gracias al criterio de goles de visitante. Si México gana por dos o más tantos de diferencia, también avanzará al superar a su rival en el marcador global.

En cambio, un triunfo mexicano por 3-2 llevaría la eliminatoria a tiempos extra y, si persiste la igualdad, a una tanda de penales. El escenario cambia si Jamaica consigue marcar tres o más goles, pues resultados como 4-3 o 5-4 dejarían fuera al conjunto mexicano por goles de visitante. Un empate o una derrota significarían la eliminación inmediata.

¿Qué pasa con México si queda eliminado de la Cocacaf Nations League?

La derrota en esta serie también tendría consecuencias para el camino de México hacia la Copa Oro 2027. Si Jamaica consigue avanzar, el conjunto mexicano perderá la clasificación directa al torneo regional y tendrá que disputar los partidos preliminares para intentar conseguir uno de los boletos disponibles.

Esto significa que una eliminación en cuartos de final no dejaría automáticamente al Tri fuera de la Copa Oro. Sin embargo, abriría una ruta adicional que obligaría al equipo a superar otra eliminatoria. Si tampoco consigue avanzar en esa instancia, entonces sí perdería su lugar en el campeonato.

Los errores que México debe corregir para remontar a Jamaica

Más allá del resultado, el equipo mexicano necesita mostrar una versión mucho más ordenada. En Kingston concedió tres goles después de cometer errores defensivos, permitir transiciones peligrosas y perder el control de algunas zonas del campo. La reacción final permitió reducir la diferencia, pero no borró las dudas que dejó su funcionamiento.

Uno de los principales pendientes será mejorar las coberturas defensivas, especialmente cuando los laterales se incorporen al ataque. El segundo gol jamaicano evidenció problemas por el costado derecho, una situación que obliga a proteger mejor los espacios y evitar que el rival encuentre contragolpes con facilidad. También será fundamental aprovechar las oportunidades frente al arco, pues México desperdició dos mano a mano que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

La intensidad deberá aparecer desde el silbatazo inicial. Esperar a estar en desventaja para reaccionar sería un riesgo innecesario ante una Jamaica que ya demostró que puede hacer daño. El equipo necesita presionar, recuperar rápido y atacar con determinación, pero sin caer en la desesperación ni descuidar su propia portería.

Monterrey, una ventaja que México debe aprovechar

El Estadio BBVA representa una oportunidad para cambiar el ambiente de la eliminatoria. México jugará frente a su afición, en un escenario con capacidad para alrededor de 53,500 espectadores, donde el respaldo de las tribunas puede convertirse en un impulso durante los momentos más complicados.

El cambio de sede también puede favorecer el desarrollo del juego. En la ida, Rafa Márquez reconoció que las condiciones de la cancha en Kingston dificultaron la implementación de algunas ideas tácticas. Ahora, el conjunto mexicano tendrá un entorno distinto para intentar imponer su estilo y controlar el ritmo del partido.

Pero la localía no garantiza una remontada. El apoyo de los aficionados tendrá que acompañarse de concentración, contundencia y equilibrio. México necesita atacar para recuperar la ventaja, pero también evitar que Jamaica encuentre espacios para sentenciar la eliminatoria.

México vs Jamaica: horario y dónde ver en Estados Unidos

El encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League se disputa este martes 17 de noviembre. Para los aficionados que viven en Estados Unidos, estas son las opciones para seguir el partido en español:

Horario del partido: 9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT/ 6:30 p.m. PT

9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT/ 6:30 p.m. PT Transmisión por TV: Univision y TUDN

Univision y TUDN Streaming: ViX, TUDN.com y la aplicación de TUDN

La disponibilidad de la transmisión por internet y los requisitos de acceso pueden variar según la ubicación, el proveedor de televisión y el tipo de suscripción.

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