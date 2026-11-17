Conoce las rutas, estacionamientos, horarios de acceso y reglas que debes seguir antes de entrar al estadio

Estados Unidos cerrará la serie contra Haití | JC. Ruiz | Getty Images vía AFP

Si vas a asistir al Estados Unidos vs Haití en el TQL Stadium de Cincinnati, que será el duelo de vuelta en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, conviene organizar el traslado con anticipación.

El encuentro que será el último partido de Mauricio Pochettino como DT de la selección de Estados Unidos, está programado para este martes 17 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m. (hora del Este), en el inmueble ubicado en 1501 Central Parkway, en el barrio West End.

Las obras viales que afectan varias autopistas y calles cercanas, la disponibilidad limitada de estacionamiento y las reglas de acceso hacen recomendable llegar con tiempo. Esta guía reúne la información práctica para que los aficionados puedan planear su visita sin sorpresas.

Cómo llegar al TQL Stadium: rutas y transporte público

El estadio se encuentra junto a Over-the-Rhine y a poca distancia del centro de Cincinnati. Las principales conexiones por carretera son las autopistas I-75 e I-71, pero hay cierres y desvíos relacionados con las obras del Brent Spence Bridge Corridor y del Mill Creek Expressway.

Si viajas desde el norte de Kentucky o desde el aeropuerto CVG por la I-75, una alternativa es continuar hacia la salida de Sixth Street (U.S. 50 Oeste) y tomar Freeman Avenue y Ezzard Charles Drive. Esta ruta permite evitar el acceso cerrado de Winchell Avenue.

Quienes lleguen desde el este o el noreste pueden considerar estacionarse en Downtown u Over-the-Rhine y completar el recorrido a pie o en tranvía. The Connector, el sistema de transporte eléctrico de Cincinnati, es gratuito y funciona los martes de 7:30 a.m. a 11:30 p.m., con frecuencias aproximadas de 15 minutos. La parada de Washington Park queda a unos cuatro minutos caminando de First Financial Gate.

También hay puntos designados para Uber, Lyft y taxis en William Stargel Stadium/Ezzard Charles Drive, Town Center Garage/Central Avenue y Washington Park/West 14th Street. Después del partido, es mejor acordar el lugar de recogida antes de solicitar el vehículo, pues la salida de miles de aficionados puede generar demoras.

Dónde estacionarse y cuánto cuesta el parking

El TQL Stadium cuenta con estacionamientos oficiales, pero varios requieren comprar un pase por adelantado. Entre las opciones cercanas están West End Garage, en 1530 John St.; East Garage, sobre Central Parkway; Town Center Garage, en 1223 Central Parkway, y West Surface Lot, junto al estadio.

Para quienes no tengan pase, existen alternativas públicas en los alrededores. Washington Park Garage, en 115 W. 14th St., y Mercer Commons Garage, en 1310 Vine St., operan las 24 horas. Parkhaus, en 1123 Sycamore St., también figura como una opción para quienes buscan dejar el automóvil en Over-the-Rhine.

Si compras estacionamiento oficial, revisa el costo al adquirir el pase en SeatGeek o en los canales habilitados para el encuentro. No des por hecho que aplicaciones como ParkMobile o SpotHero tendrán espacios disponibles para esta fecha.

Bolsas permitidas, boletos digitales y horario de entrada

Las puertas del estadio abrirían aproximadamente a las 5:30 p.m., 90 minutos antes del inicio. Es un horario estimado con base en las reglas generales del recinto y en un partido anterior de U.S. Soccer; conviene confirmar cualquier actualización antes de salir.

La política de bolsas es estricta. Se recomienda acudir sin mochila y, si necesitas llevar algo, respetar el límite de una sola pieza: una bolsa transparente de hasta 12 × 6 × 12 pulgadas, una bolsa hermética transparente de un galón o un bolso pequeño tipo clutch de hasta 6 × 9 pulgadas. No hay servicio de resguardo en las entradas.

Por último, lleva abrigo. El pronóstico para la noche apunta a unos 4 °C durante el partido y una mínima cercana a -1 °C. Con las rutas revisadas, el estacionamiento resuelto y las entradas listas en el teléfono, podrás concentrarte en el fútbol y disfrutar el Estados Unidos vs. Haití.

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