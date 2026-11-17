La AMB confirmó la detención de Jorge Linares por ICE en Texas y prometió apoyo total al excampeón

Linares informó que fue detenido en Texas | DAVID BECKER / GETTY IMAGES VIA AFP

Jorge ‘El Niño de Oro’ Linares informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detuvieron en El Paso, Texas. El excampeón mundial venezolano hizo público el hecho a través de su cuenta en X.

Linares, de 41 años, escribió el domingo 15 de noviembre en X: “Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura”. El mensaje no ofreció detalles sobre las razones de la detención ni sobre su situación migratoria.

Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura — Jorge Linares (@JorgeLinares) November 15, 2026

La información se mantuvo limitada hasta que Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), confirmó la detención y precisó que un equipo de abogados ya trabaja en el caso para lograr la liberación del boxeador.

“Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge”, expresó Mendoza en la misma red social. El dirigente señaló que abogados de inmigración atendían el caso y que mantenía contacto permanente con la familia del boxeador.

Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia.



Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del… — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 16, 2026

¿Por qué detuvieron a Jorge Linares?

Hasta ahora, ICE no ha explicado públicamente las razones de la detención. Los registros oficiales de localización de detenidos de la agencia federal muestran a Linares bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, en Texas.

El bufete Wilner & O’Reilly, que representa al venezolano, aseguró en un comunicado que Linares se encontraba de forma legal en Estados Unidos al momento de su detención. La firma añadió que el excampeón mundial cooperó plenamente con las autoridades.

Los abogados Wilner & O'Reilly – especialistas en Migracion. Son los que están trabajando el caso de Jorge Linares en el Paso, TX.

El comunicado indica que Linares, esta legalmente en el país y que todo se debería de resolver lo antes posible. #Jorgelinares #ICE pic.twitter.com/GhxMnFvAgC — Ricardo Celis (@CelisDeportes) November 17, 2026

Los abogados indicaron que trabajan de manera directa con ICE y con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver el caso lo antes posible. También pidieron paciencia y evitaron ofrecer más información por respeto a la privacidad del boxeador y al proceso en curso.

¿Cuándo será liberado Jorge Linares?

El equipo legal de Linares busca una salida rápida al caso. Según el bufete Wilner & O’Reilly, la defensa confía en la posición migratoria del boxeador y espera que el asunto se resuelva cuando concluya el procedimiento correspondiente.

Mendoza aseguró que prestarán toda la ayuda posible al excampeón mundial. El presidente de la AMB reiteró su respaldo público y subrayó que el caso está en manos de abogados especializados en inmigración.

La situación genera preocupación en el entorno deportivo venezolano. Linares construyó una carrera de alto nivel en el boxeo profesional y se convirtió en campeón mundial en tres divisiones distintas. Su detención ocurre mientras se encuentra retirado de la actividad competitiva desde 2023.

El antecedente de Luis Ramón Rodríguez

El caso de Linares recuerda la detención del jinete venezolano Luis Ramón Rodríguez, quien también fue arrestado por ICE pese a contar con su documentación migratoria en regla. Rodríguez fue detenido el 22 de septiembre durante un control de seguridad en Las Cruces, Nuevo México.

El jinete permaneció bajo custodia dos días y luego recuperó la libertad. Su caso se convirtió en un antecedente relevante para la comunidad venezolana en Estados Unidos, especialmente entre deportistas que enfrentan revisiones migratorias.

La liberación de Rodríguez ofreció un precedente para quienes siguen de cerca el caso de Linares. Aún así, cada proceso migratorio depende de circunstancias propias y de la evaluación que realicen las autoridades federales.

MÁS INFORMACIÓN: Juez federal impone límites a arrestos migratorios sin orden en el sur de California

Qué sigue en el caso de Linares

Por ahora, la prioridad del equipo legal es lograr la liberación de Jorge Linares. El excampeón venezolano permanece en el Centro de Procesamiento de El Paso mientras sus abogados avanzan en las gestiones ante ICE y el DHS.

La AMB mantiene contacto con la familia del boxeador y sigue el desarrollo del caso. Mendoza reiteró su apoyo y dejó claro que la organización estará atenta a cualquier novedad relacionada con la situación migratoria de Linares.

La detención de ‘El Niño de Oro’ mantiene en alerta a los seguidores del boxeo venezolano. La expectativa ahora se concentra en la respuesta de las autoridades migratorias y en los pasos legales que permitan resolver el caso del excampeón mundial.

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