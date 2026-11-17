Orlando City, FC Cincinnati, Seattle Sounders y Real Salt Lake se juegan su continuidad en los playoffs de la MLS

Los MLS Wild Card Games tendrán grandes duelos | Claro Sports

Los Wild Card Games de los Playoffs de la MLS 2026 se disputarán este jueves 19 de noviembre con dos encuentros de eliminación directa: Orlando City SC recibirá a FC Cincinnati en la Conferencia Este, mientras que en la otra llave Seattle Sounders FC será local ante Real Salt Lake en el Oeste.

La jornada que viene después de la fecha FIFA de noviembre que detuvo la actividad en las ligas del mundo y donde la selección de Estados Unidos tiene prácticamente sellado su pase al Final Four de la Concacaf Nations League, marcará el inicio de la postemporada para estos cuatro equipos, que necesitan ganar para avanzar a la primera ronda.

Los partidos podrán verse en vivo por Apple TV, plataforma que concentra la transmisión de la MLS durante esta temporada. Estos son los horarios, las sedes y las claves del formato para seguir la acción desde Estados Unidos o México.

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Calendario de los Wild Card Games: horarios del jueves 19 de noviembre

La MLS programó una doble cartelera nocturna. El primer partido se jugará en Florida y, más tarde, la actividad se trasladará a Seattle. Estos son los horarios en las principales zonas de Estados Unidos y México:

Conferencia Este: Orlando City SC (8.º) vs. FC Cincinnati (9.º). Fecha: jueves 19 de noviembre. Hora: 7:30 p.m. EST / 4:30 p.m. PST. Estadio: Inter&Co Stadium, Orlando, Florida.

Orlando City SC (8.º) vs. FC Cincinnati (9.º). Conferencia Oeste: Seattle Sounders FC (8.º) vs. Real Salt Lake (9.º). Fecha: jueves 19 de noviembre. Hora: 10:00 p.m. EST / 7:00 p.m. PST. Estadio: Lumen Field, Seattle, Washington.

Seattle Sounders FC (8.º) vs. Real Salt Lake (9.º).

¿Cómo funciona el formato de eliminación directa?

Los Wild Card Games son la última oportunidad para los equipos que terminaron en los puestos octavo y noveno de cada conferencia. Los siete primeros avanzaron directamente a la Primera Ronda, mientras que los ganadores de estos dos partidos completarán el cuadro de 16 clubes.

No hay margen para recuperarse: cada duelo se juega a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado. El ganador continúa en competencia y el perdedor queda eliminado de los Playoffs.

La definición también tiene una particularidad importante. Si el marcador termina empatado después de los 90 minutos y el tiempo añadido, no habrá tiempos extra. El boleto a la siguiente ronda se decidirá directamente en una tanda de penales.

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Los ganadores tendrán como siguiente desafío la Primera Ronda, una serie al mejor de tres partidos. En el Este se enfrentarán a Nashville SC, mientras que en el Oeste jugarán contra Vancouver Whitecaps FC. Ambos equipos consiguieron el primer lugar de sus respectivas conferencias y esperan rival.

Dónde ver en vivo los Playoffs de la MLS 2026

Los dos partidos de comodín estarán disponibles en Apple TV, que transmite la postemporada completa de la MLS en 2026.

Con dos partidos, cuatro aspirantes y un boleto por conferencia en juego, la MLS abrirá su postemporada con una noche sin segundas oportunidades. Orlando, Cincinnati, Seattle y Salt Lake saben que cualquier error puede poner fin a su temporada.

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