Vuelo de Delta aterriza de emergencia en Detroit por inédita orden del capitán: “Tengo que ir al hospital”

El piloto del vuelo se comunicó con la torre de control para informar que tenían que aterrizar de emergencia

El vuelo de Delta viajaba de Los Ángeles a Boston. Foto: Lukas Souza / Shutterstock

Pánico en un avión de Delta Air Lines: el capitán del vuelo DL437, que el 25 de agosto cubría la ruta entre Los Ángeles y Boston, anunció que aterrizaría de emergencia porque necesitaba ir al hospital.

Tras el aviso, el vuelo se desvió inmediatamente y terminó aterrizando en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit.

“Soy el capitán. Soy yo quien está enfermo. Voy a llevar el avión a la puerta de embarque y luego tengo que ir al hospital”, expresó el piloto, según las grabaciones del control de tráfico aéreo, citadas por CBS News.

“Pedimos disculpas a nuestros clientes”, dijo Delta

A través de un comunicado, Delta Air Lines explicó que el piloto se sintió indispuesto de continuar con el vuelo, por lo que consideró, como medida de seguridad, que lo mejor para la tripulación y los pasajeros era aterrizar en Detroit.

“Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta interrupción en sus viajes”, destacó en el informe. También detalló que capitán fue evacuado del avión después del aterrizaje y que otra tripulación tomó el mando para continuar el vuelo hacia el aeropuerto internacional Logan de Boston.

Matthew Buckley, expiloto militar y comercial, señaló a CBS News Boston que cuando el capitán se comunica por radio con la torre de control, significa que su coopiloto es quien está volando la aeronave.

“Si no estás pilotando, eres tú quien habla, porque eso permite que el primer oficial se concentre únicamente en pilotar el avión”, explicó el experto. En este sentido, asegura que el capitán actuó siguiendo el protocolo.

Asimismo, aclaró que si el capitán o cualquier miembro de la tripulación se siente incapacitado, lo correcto es comunicar a la torre de control que el vuelo va a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano.

Otro incidente con Delta Air Lines en 2025

En febrero de 2025, un incidente mucho más grave ocurrió Aeropuerto Pearson de Toronto. Un avión de la aerolínea se volcó en pleno aterrizaje, dejando varias personas heridas.

A través de las redes sociales, el aeropuerto emitió un comunicado para informar lo sucedido con el avión procedente de Minneapolis, y que todos los pasajeros y la tripulación estaban a salvo.

Imágenes de video tomado desde el lugar mostraban el avión volcado en la pista, mientras trabajadores de emergencia lo rociaban con agua. El avión estaba algo cubierto de nieve debido a una tormenta invernal que afectó a Toronto.

🇨🇦 | URGENTE: Un avión de Delta Airlines se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Toronto y volcó en el impacto. Las alas desaparecieron. Los equipos de emergencia están respondiendo a la emergencia. pic.twitter.com/jDwjrxGewR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 17, 2025

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