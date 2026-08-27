EE.UU. pausa citas de visas de inmigrante: ¿qué deben hacer quienes ya tenían entrevista?

La suspensión afecta entrevistas consulares para residencia permanente y ocurre mientras funcionarios reciben nueva capacitación sobre evaluación migratoria

Aún no se sabe cuándo se retomarán las citas para tramitar esta visa / Shutterstock

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) pausó temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo. La medida afecta a personas que esperaban completar su proceso migratorio mediante una entrevista consular, incluidas aquellas que ya tenían una cita programada, lo cual es clave para evitar un proceso de deportación.

Las autoridades estadounidenses han dejado en claro que esta medida no significa que las citas hayan sido canceladas definitivamente ni que los casos hayan sido rechazados. Las entrevistas que estaban previstas están siendo reprogramadas y los solicitantes deberán esperar una nueva fecha, que será comunicada por la representación diplomática correspondiente.

¿Por qué EE.UU. pausó las entrevistas de visas para inmigrantes?

La suspensión responde a una capacitación global para funcionarios consulares. El DOS busca actualizar la preparación de sus funcionarios en distintos aspectos de la evaluación de los solicitantes de visas de inmigrante.

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Uno de los puntos centrales de esta formación es el análisis de la llamada “carga pública”, es decir, la evaluación de si una persona que solicita ingresar a EE.UU. podría depender de determinados beneficios públicos. Este criterio puede formar parte de la valoración de elegibilidad en determinados procesos migratorios.

Por ahora, las autoridades no han anunciado una fecha en la que podrían reanudar las entrevistas de las citas aplazadas. Es importante resaltar que el proceso puede avanzar a ritmos diferentes dependiendo de la embajada o consulado que lleve cada expediente.

¿Qué deben hacer los afectados?

Lo primero es revisar el correo electrónico asociado con la solicitud de visa, incluida la carpeta de spam. Las embajadas y consulados serán los encargados de informar directamente a los solicitantes sobre modificaciones y nuevas fechas.

También es recomendable ingresar periódicamente al portal de citas del consulado o embajada donde estaba programada la entrevista. Una nueva fecha puede depender de la disponibilidad y de las instrucciones particulares de cada sede.

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Mientras espera, el solicitante debería continuar con los requisitos que todavía tenga pendientes, como formularios, documentos civiles o el examen médico, cuando corresponda. Si la representación consular proporciona instrucciones específicas, estas deben seguirse antes de tomar cualquier otra medida.

Es importante conservar la confirmación de la cita original, la documentación del National Visa Center (NVC), el número de caso y todos los avisos relacionados con la reprogramación. Una entrevista pospuesta no implica que se haya perdido automáticamente una petición familiar o laboral ni que sea necesario comenzar nuevamente el trámite.

Por el momento, tampoco es recomendable comprar boletos de avión, realizar una mudanza definitiva o asumir otros gastos irreversibles basándose en la fecha de la entrevista anterior. La situación seguirá dependiendo de cuándo cada sede pueda retomar su calendario.

La pausa tampoco representa una suspensión general de las visas de turista, estudiante, negocios o trabajo temporal. Además, los procesos migratorios que se realizan dentro de EE.UU., como el ajuste de estatus ante USCIS, corresponden a una vía distinta. Si un solicitante tiene una situación urgente y documentable, como una emergencia médica grave, puede contactar al consulado responsable de su expediente a través de sus canales oficiales para conocer si existe alguna alternativa.

Por ahora, para quienes tenían una entrevista de visa, la clave será mantenerse atentos a la comunicación oficial y esperar la nueva fecha.

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