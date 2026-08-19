Retiran 48,000 camionetas del mercado en Estados Unidos: qué pasó

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) detalló que el retiro se debe a un problema en los amortiguadores y que podría representar un riesgo

Los modelos afectados son de 2024 y 2025. Foto: Erman Gunes / Shutterstock

Un total de 48,280 camionetas están siendo retiradas del mercado en Estados Unidos, debido a una falla que podría representar un riesgo para los conductores. El problema está relacionado con la brida metálica de los amortiguadores.

Según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el retiro afecta a determinados ejemplares de la marca Toyota Tacoma de los años modelo 2024 y 2025, además de unidades Tacoma híbridas 2024.

¿Por qué se retiraron miles de camionetas en Estados Unidos?

A través de un aviso, la agencia explicó que existe la posibilidad de que “la brida metálica de los amortiguadores delanteros y traseros pueda corroerse y fallar, lo que provocaría el desprendimiento del depósito de aceite externo”.

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De acuerdo con USA Today, si esta pieza se deteriora por corrosión, puede romperse y provocar que el depósito de aceite externo se desprenda.

Según explica el portal Motorpasion, el amortiguador se queda sin el aceite necesario para controlar los movimientos de la suspensión, lo que ocasiona que el vehículo rebote de manera descontrolada, especialmente al pasar por baches, curvas o terrenos irregulares.

El peligro principal de esta falla es la pérdida total del control del vehículo, lo que puede causar un accidente grave o choque a altas velocidades.

Por tales motivo, la compañía tomó la decisión de iniciar el retiro en Estados Unidos, que también atraviesa por el retiro de más de 19 millones de huevos por riesgo máximo de salmonela.

¿Cuáles son las camionetas afectadas y qué deben hacer los propietarios?

El retiro contempla los siguientes vehículos:

Toyota Tacoma 2024-2025

Toyota Tacoma Híbrida 2024

Los propietarios pueden identificar la campaña mediante los números de retiro 26TB14 y 26TA14.

Es importante señalar que el hecho de que una camioneta corresponda a alguno de estos años y modelos no significa necesariamente que esté afectada. Los propietarios deben comprobar el número de identificación (VIN), a través del NHTSA, para confirmar si su unidad está incluida en la campaña de retiro.

En caso de que efectivamente sea una de las afectadas, la recomendación es llevar la camioneta a un concesionario Toyota para que sea inspeccionada. Si los técnicos determinan que presenta la condición contemplada en el retiro, los amortiguadores delanteros y traseros serán reemplazados sin costo para el propietario.

Las cartas de notificación para los propietarios están programadas para enviarse por correo el 21 de septiembre de 2026. Mientras tanto, pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Toyota, marcando el número 1-800-331-4331.

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