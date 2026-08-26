Retiran alimento para perros del mercado por presencia de metales

La FDA emitió un comunicado donde detalla los productos retirados y qué deben hacer los dueños de perros en caso de que su mascota lo haya ingerido

La presentación del alimento retirado es enlatado. Foto: Desing 76 / Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que una popular marca de alimento para perros retiró del mercado en Estados Unidos dos de sus productos. La razón: una posible contaminación por metales.

A través de un aviso publicado en su sitio web, la agencia federal detalló que la compañía Fromm Family Foods LLC, con sede en Wisconsin, retiró los productos ‘Diner Classic Milo’s Meatloaf Pate’ y ‘Fromm Turkey Pate’. Ambos vienen en presentación de alimento húmedo enlatado.

La FDA detalló que la medida inició el 21 de agosto y que se distribuyeron en tiendas de mascotas locales y en plataformas en línea, en Estados Unidos y Canadá. Ambos tienen fecha de caducidad de marzo de 2029. Estos son los productos retirados:

Fromm Turkey Pate: 3,852 cajas

Fromm Diner Classics Milo’s Meatloaf Pate: 1,973 cajas

“Ningún otro producto de la empresa se ve afectado por esta retirada, la cual comenzó tras recibir quejas por contaminación metálica”, apuntó la FDA. También aclaró que, hasta el momento, “no se han reportado casos de enfermedad o lesiones”.

¿Qué hacer si tu mascota consumió el alimento para perros?

La principal recomendación de la FDA, en caso de que tu mascota haya ingerido el alimento para perros, es mantenerte atento a posibles síntomas. El consumo de estas partículas metálicas puede provocar vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar estomacal.

En casos más severos, el animal puede asfixiarse, sufrir laceraciones en la boca y el tracto gastrointestinal, trastornos gastrointestinales, obstrucción parcial y riesgo de obstrucción intestinal.

“Los consumidores cuyos perros hayan ingerido alguno de los productos afectados y presenten estos síntomas deben consultar a su veterinario”, instó la FDA, que recientemente también retiró arándanos contaminados en cinco estados del país.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que nunca debes dar a tu mascota un alimento para perros que haya sido retirado del mercado.

Asimismo, la agencia de salud recomienda limpiar el comedero y bebedero de tu perro, así como las cucharas, juguetes, alfombrillas de alimentación, manteles individuales y dispensadores de premios. Esto con el objetivo de eliminar cualquier presencia de estos metales contaminantes.

Por último, la FDA aconseja a los dueños de mascotas a que devuelvan al lugar de compra el alimento para perros retirado del mercado. Ante cualquier pregunta, puedes comunicarte con la empresa a través del 1-800-325-6331, de lunes a viernes, en horario entre 9:00 am y 5:30 pm ET.

Ambas agencias también investigan un brote multiestatal de E. coli productora de toxina Shiga y Salmonella, relacionado con brotes de alfalfa distribuidos en Estados Unidos.

Te puede interesar: