Christa Pike sobrevive a dos inyecciones letales: cómo va el caso

Pike tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica luego de la ejecución fallida

Christa Pike en prisión | HANDOUT / TENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTION / AFP

Una mujer condenada a muerte en Tennessee resistió el miércoles por la noche la administración de dos dosis de pentobarbital, el fármaco usado en las ejecuciones por inyección letal.Los abogados de Christa Pike, de 50 años, confirmaron que su cliente sigue con vida y que fue trasladada desde la prisión de Riverbend, en Nashville, hacia un hospital cercano para recibir atención médica. Por ahora no se conoce su estado de salud ni los detalles completos de lo que falló en el procedimiento.

El episodio marca un hecho histórico y sumamente inusual. De haberse consumado, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. Testigos presentes describieron a Pike alerta en momentos del proceso, incluso cantando con su asesor espiritual, y quejándose de una sensación de ardor en el brazo.

Tennessee death row inmate Christa Pike has been taken to hospital after her heart was still beating following two lethal injections during her execution, her lawyer says. Full story: https://t.co/uQkxu9Z4wA pic.twitter.com/yy8IWTFOgu — BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2026

Horas antes del intento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, había rechazado una solicitud de clemencia presentada por la defensa. Sin embargo, tras conocerse la falla en la ejecución, el mismo gobernador anunció la suspensión de todas las ejecuciones en el estado por lo que resta de 2026. La medida busca permitir una investigación a fondo para identificar qué salió mal en el protocolo. Este no es un caso aislado: en mayo, Tennessee también tuvo que abortar la ejecución de un hombre porque el personal sanitario no logró encontrar una vena viable para inyectarle los fármacos.

Qué pasó en la cámara de ejecución y por qué se suspendieron las penas de muerte en Tennessee

El Departamento de Correcciones de Tennessee aseguró que siguió ‘cada paso’ del protocolo de ejecución aprobado por la oficina del fiscal general. Aun así, testigos que observaron el procedimiento desde la sala adjunta a la cámara de ejecución relataron que, tras abrirse las cortinas, Pike estaba consciente, respiraba con normalidad y en ocasiones emitía sonoros ronquidos. En un momento, la condenada describió un punto de ardor intenso en el brazo y preguntó si eso era normal. Las cortinas se cerraron y abrieron en varias ocasiones durante casi una hora, hasta que se ordenó a los testigos retirarse.

El gobernador Bill Lee dispuso una moratoria de ejecuciones hasta fin de año y ordenó una revisión exhaustiva del procedimiento. La decisión responde a la gravedad del suceso y a la necesidad de restablecer confianza en el sistema.

No se trata de un hecho aislado en Tennessee. En mayo, el estado ya había interrumpido una ejecución por problemas para acceder a una vena, lo que reavivó el debate sobre la viabilidad y el dolor potencial de este método.

Cuál fue el crimen que llevó a Christa Pike al corredor de la muerte

Christa Pike fue sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, en enero de 1995. Según los registros del caso, Pike, entonces de 18 años, su novio Tadaryl Shipp y un amigo tendieron una trampa a Slemmer en los alrededores del campus de la Universidad de Tennessee. La llevaron a un área boscosa, la golpearon con piedras de asfalto y la hirieron con una herramienta afilada. Shipp, que tenía 17 años en ese momento, testificó haber tallado un pentagrama en el pecho de la víctima, un detalle que alimentó especulaciones sobre rituales satánicos.

La ley de Tennessee solo permite aplicar la pena de muerte a personas mayores de 18 años al momento del crimen. Por eso, Shipp recibió cadena perpetua y fue denegado en libertad condicional el año pasado. Pike, en cambio, fue condenada a muerte y se convirtió en la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee. Durante su estancia en prisión fue diagnosticada y tratada por trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, condiciones que su defensa vinculó con su conducta violenta. Aun así, la familia de Slemmer mantuvo su apoyo a la ejecución y viajó desde Florida para presenciar el procedimiento.

Al tratarse de un hecho sin precedentes en la historia moderna de las ejecuciones en Estados Unidos, aún no está claro qué rumbo tomará la defensa de Christa Pike. Los abogados de la condenada no han divulgado si presentarán nuevos recursos legales, si buscarán impugnar la constitucionalidad del protocolo de inyección letal de Tennessee o si intentarán negociar una conmutación de pena ante la suspensión temporal de las ejecuciones en el estado.

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