Cupones de alimentos SNAP: cuánto aumenta el beneficio a partir de mañana

Las familias elegibles recibirán más dinero en SNAP desde octubre. El aumento depende de los integrantes del hogar.

Los monto de los cupones SNAP se actualizarán desde el 1 de octubre | Shutterstock

Los pagos máximos de SNAP suben a partir del 1 de octubre de 2026 para millones de hogares en Estados Unidos. El ajuste aplica durante el año fiscal 2027 y eleva tanto los montos mensuales de ayuda para comprar alimentos como varios límites de ingreso que determinan quién puede calificar al programa.

El cambio llega con el ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualiza cada año los beneficios de SNAP para responder al aumento en el precio de los alimentos y otros gastos básicos.

Hay que tomar en cuenta que no todos los hogares reciben el monto máximo, ya que SNAP calcula el pago final según los ingresos, los gastos permitidos y la cantidad de personas que forman parte del hogar.

¿Cuánto dinero dará SNAP desde octubre?

Los nuevos topes corresponden a hogares ubicados en los 48 estados contiguos y Washington, D.C. El beneficio mensual aumenta en cada tamaño de hogar, aunque el dinero exacto depende de la situación económica de cada familia.

Hogar de 1 persona. El pago máximo sube de $298 a $306 dólares al mes , un aumento de $8.

, un aumento de $8. Hogar de 2 personas. El pago máximo pasa de $546 a $562 dólares al mes , un alza de $16.

, un alza de $16. Hogar de 3 personas. El beneficio crece de $785 a $808 dólares al mes , una diferencia de $23.

, una diferencia de $23. Hogar de 4 personas. El tope mensual aumenta de $994 a $1,023 dólares al mes , con $29 adicionales.

, con $29 adicionales. Hogar de 5 personas. El pago máximo pasa de $1,183 a $1,217 dólares al mes , un incremento de $34.

, un incremento de $34. Hogar de 6 personas. El monto sube de $1,421 a $1,463 dólares al mes , lo que suma $42.

, lo que suma $42. Hogar de 7 personas. El beneficio aumenta de $1,571 a $1,616 dólares al mes , una diferencia de $45.

, una diferencia de $45. Hogar de 8 personas. El máximo mensual crece de $1,789 a $1,841 dólares al mes , con $52 más.

, con $52 más. Hogares de más de 8 personas. SNAP añadirá $225 dólares al mes por cada integrante adicional, frente a los $218 del ciclo anterior.

El alza ronda el 2.9% para una familia de cuatro personas. Aunque el incremento puede parecer limitado en algunos casos, el objetivo consiste en actualizar el poder de compra de los hogares que usan la tarjeta EBT para adquirir alimentos elegibles en supermercados, tiendas y mercados autorizados.

Los residentes de Alaska, Guam, Hawái y las Islas Vírgenes de Estados Unidos reciben montos más altos debido al mayor costo de los alimentos en esas jurisdicciones. En Alaska, una familia de cuatro integrantes puede llegar a $2,027 al mes en áreas rurales. Hawái representa una excepción, ya que su máximo para cuatro personas baja a $1,655 dólares.

¿Por qué aumentan los cupones SNAP?

El incremento responde al ajuste anual por costo de vida que establece la ley federal para SNAP. El USDA revisa los montos antes del inicio de cada año fiscal, el 1 de octubre, con base en cambios en el costo de una alimentación nutritiva de bajo presupuesto.

La actualización busca compensar parte de la inflación que afecta el precio de los productos de consumo diario. El costo de los alimentos para preparar en casa aumentó cerca de 2.7% en comparación con el año anterior, mientras la inflación general se ubicó en 3.4%, según datos citados en la información sobre el ajuste.

El monto máximo no garantiza que todos los beneficiarios reciban esa cifra. SNAP toma como punto de partida el tamaño del hogar y luego considera los ingresos netos, los ingresos brutos y deducciones autorizadas, entre ellas ciertos gastos de vivienda, cuidado infantil y gastos médicos de adultos mayores o personas con discapacidad.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas con ingresos muy bajos puede recibir hasta $1,023. Una familia con ingresos dentro de los límites del programa también puede conservar la elegibilidad, pero obtener un pago menor debido a la fórmula federal de cálculo.

¿Cuáles son los nuevos requisitos de ingresos de SNAP?

SNAP también actualiza los límites de ingreso desde el 1 de octubre. Para la mayoría de los hogares, el ingreso bruto mensual no debe superar el 130 por ciento del nivel federal de pobreza. El ingreso neto, tras las deducciones autorizadas, debe estar dentro de un límite más bajo.

Para 1 persona, el límite de ingreso bruto mensual será de $1,729 dólares al mes y el límite neto será de $1,330.

y el límite neto será de $1,330. Para 2 personas, el límite bruto sube a $2,345 dólares al mes y el neto queda en $1,804.

y el neto queda en $1,804. Para 3 personas, el límite bruto será de $2,960 dólares al mes y el neto alcanzará $2,277.

y el neto alcanzará $2,277. Para 4 personas, el ingreso bruto no podrá superar $3,575 dólares al mes y el ingreso neto tendrá un límite de $2,750.

y el ingreso neto tendrá un límite de $2,750. Para 5 personas, el tope bruto será de $4,191 dólares al mes y el neto de $3,224.

y el neto de $3,224. Para 6 personas, el límite bruto llegará a $4,806 dólares al mes y el neto a $3,697.

y el neto a $3,697. Para 7 personas, el ingreso bruto máximo será de $5,421 dólares al mes y el neto de $4,170.

y el neto de $4,170. Para 8 personas, el tope bruto será de $6,037 dólares al mes y el neto llegará a $4,644.

y el neto llegará a $4,644. Cada integrante adicional suma $616 dólares al mes al límite de ingreso bruto y $474 al límite de ingreso neto.

Los hogares con una persona de 60 años o más o con alguien que tenga una discapacidad pueden enfrentar reglas distintas. En general, estos hogares deben cumplir el límite de ingreso neto y pueden quedar exentos de la prueba de ingreso bruto en determinadas circunstancias. El límite de recursos se mantiene en $3,000 para la mayoría de los hogares y en $4,750 dólares al mes cuando vive una persona mayor de 60 años o con discapacidad.

Los nuevos montos y requisitos estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2027. Para quienes ya reciben SNAP, el ajuste se incorpora conforme al calendario de pagos de cada estado, sin una solicitud adicional solo por el aumento anual.

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