Christa Pike: corte federal frena su ejecución una hora antes en Tennessee

La mujer de 50 años sería ejecutada este miércoles con inyección letal, en sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995

Christa Pike en prisión. Foto: Tennessee Department of Correction / AFP

Giro inesperado en el caso de Christa Pike: una hora antes de su ejecución en Tennessee, cumpliendo la sentencia de muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos frenó el procedimiento.

Según explica People, que obtuvo un documento judicial, la mujer de 50 años no será ejecutada “hasta nueva orden”. Este miércoles recibiría una inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.

De acuerdo con el medio, el tribunal federal dijo que necesitaba tiempo para considerar la última presentación de Christa Pike, en la que sus abogados afirmaron que el estado había modificado su postura de que ella había inventado sus acusaciones de abuso sexual.

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En este sentido, la defensa argumenta que la revocación de la sentencia estatal “socava los cimientos” de los procedimientos anteriores, es decir los debilita, así como la integridad de los procedimientos federales posteriores, ya que ahora sí reconocen su historial de abuso sexual infantil y violación.

División entre los jueces tras el freno a la ejecución de Christa Pike

La jueza de circuito, Jane Stranch, señaló en la resolución mayoritaria “intereses de justicia”, lo que obligó a conceder una suspensión temporal de la ejecución “para analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones de fondo”.

Por su parte, el juez de circuito Richard Griffin, que emitió un voto en contra al freno de la ejecución de Christa Pike, expresó que se trata de “otro intento desesperado y sin fundamento para retrasar una ejecución legal”.

La muerte de la mujer por inyección letal estaba programara para las 10:00 am (CT). De hecho, AP detalló que los testigos de la ejecución ya se habían reunido en prisión. Sin embargo, a las 9:00 am (CT) se produjo la orden de pausar el proceso.

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Christa Pike tiene más de 30 años encarcelada y es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee. El Departamento de Corrección del estado señala que ingresó en el centro penitenciario en marzo de 1996.

En 2025, la Corte Suprema estatal determinó que no existía una razón legal para impedir la ejecución.

¿Qué hizo Christa Pike?

En 1995 era estudiante del programa Job Corps en Knoxville, Tennessee, cuando asesinó a Colleen Slemmer, también estudiante del centro. Según una reseña de la BBC, el crimen ocurrió el 12 de enero de ese año y, según la evidencia presentada durante el juicio, por los celos que sentía hacia la joven.

Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años, llevaron a Slemmer a una zona apartada y boscosa. De acuerdo con la resolución de la Corte Suprema de Tennessee, el ataque incluyó tortura y graves lesiones físicas.

El cuerpo de Slemmer fue encontrado con un pentagrama grabado en el pecho, uno de los elementos que hizo que el caso recibiera una enorme atención pública en Knoxville.

Según los expedientes presentados ante la Corte Suprema de Tennessee, los fiscales sostuvieron que Pike había hablado previamente de matar a Slemmer. La joven fue declarada culpable de asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En marzo de 1996, un jurado la condenó a muerte.

Christa Gail Pike es la mujer del video.



Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.).



Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995.

Qué hizo:



• Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026

Documentos judiciales recogen antecedentes de abuso físico, sexual y negligencia durante su infancia. Sus abogados sostienen que fue víctima de múltiples agresiones sexuales desde muy pequeña y que esos traumas tuvieron consecuencias sobre su desarrollo y comportamiento.

Una evaluación psicológica realizada posteriormente también examinó la existencia de trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. En 2021, sus abogados solicitaron que la pena de muerte fuera sustituida por una condena de prisión.

En otro caso de asesinato, Caleb Flynn fue declarado culpable este martes por el homicidio de su esposa, Ashley Flynn. Un jurado del condado de Miami, Ohio, halló culpable al hombre de 40 años y la sentencia está programada para el 5 de octubre.

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