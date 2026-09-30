Una intercepción a Mahomes impulsa a Jacob Rodríguez hacia el Novato del Año

Rodríguez confirmó su gran inicio con Miami tras interceptar a Mahomes en un partido que los Chiefs ganaron 24-10.

Jacob Rodriguez ha sorprendido con su nivel | ALIE SKOWRONSKI /GETTY IMAGES VIA AFP

Jacob Rodríguez confirmó en la Semana 3 que Miami Dolphins acertó al apostar por él con la selección 43 del Draft 2026. El linebacker de ascendencia mexicana interceptó a Patrick Mahomes, sumó seis tackles y dejó una actuación que lo colocó con fuerza en la carrera por el premio al Novato Defensivo del Año.

El duelo ante Kansas City Chiefs también tuvo un ingrediente especial para el egresado de Texas Tech. Mahomes y Rodríguez compartieron vestidor universitario con los Red Raiders, aunque el domingo el linebacker novato encontró el momento para quedarse con el único pase interceptado que lanzó el mariscal de campo de los Chiefs.

La jugada no cambió el resultado final. Kansas City ganó 24-10 en Miami y los Dolphins siguen con asuntos importantes por corregir. Sin embargo, Rodríguez volvió a exhibir el impacto que lo convirtió en All-American unánime en el fútbol colegial y que hoy lo pone por delante de otros novatos defensivos en las apuestas.

¿Cómo fue la intercepción de Jacob Rodríguez a Patrick Mahomes?

El mexicano firmó la primera intercepción de su carrera en la NFL durante el segundo cuarto del partido. Mahomes buscó un envío profundo hacia Rashee Rice, pero el balón sufrió un desvío en la ruta y el linebacker de Miami reaccionó para asegurar la posesión.

Rodríguez devolvió el balón 18 yardas hasta la yarda 47 de los Dolphins. La acción llegó en un partido donde el novato asumió una carga importante dentro de la defensa, con participación en los 49 snaps defensivos de Miami.

El linebacker cerró la tarde con seis tackles, cuatro de ellos en solitario, tres tackles para pérdida de yardas y un pase defendido. Esos números mostraron una faceta completa de su juego. No se limitó a ocupar espacios cerca de la línea de golpeo, también respondió cuando Mahomes atacó por aire.

El contexto también eleva el valor de la intercepción. Mahomes completó 20 de 24 pases para 246 yardas y dos touchdowns, por lo que Rodríguez fue el único defensor de Miami que logró quitarle una posesión al quarterback de Kansas City. A esto se suma que es apenas la segunda intercepción de la temporada para el quarterback de los Chieffs.

¿Por qué Jacob Rodríguez es favorito al Novato Defensivo del Año?

El desempeño ante los Chiefs fortaleció la candidatura de Jacob Rodríguez al premio al Novato Defensivo del Año. Las apuestas lo ubican como favorito con cuota de +400, por encima de David Bailey, linebacker externo de New York Jets y excompañero suyo en Texas Tech, quien aparece con +450.

Rodríguez no llegó a la NFL como una incógnita. Los Dolphins lo tomaron en la segunda ronda, con el pick 43 global, después de una etapa sobresaliente en Texas Tech. En 2025 recibió reconocimiento unánime como All-American, ganó el premio Butkus y el Trofeo Bronko Nagurski, además de figurar entre los finalistas del Heisman Trophy.

Su último curso universitario explica buena parte de la expectativa. Rodríguez registró 122 tackles, cuatro intercepciones, 11 tackles para pérdida de yardas y siete fumbles forzados, la mayor cifra de toda la FBS. Miami encontró a un linebacker con lectura rápida, alcance en campo abierto y producción constante cerca del balón.

Tras tres semanas, el novato ya suma 28 tackles, una intercepción y tres tackles para pérdida. Ningún otro jugador de la NFL reúne al menos 25 tackles, tres tackles para pérdida y una intercepción en ese tramo de la temporada.

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¿Qué necesita Jacob Rodríguez para mantener su candidatura?

El inicio de Jacob Rodríguez resulta sólido, pero el premio se decide con una temporada completa. Miami necesita que el linebacker mantenga su impacto semana a semana, sobre todo en una defensa que ha permitido marcadores amplios durante el arranque del calendario.

La derrota 24-10 contra Chiefs dejó claro que una gran jugada individual no basta para resolver todos los problemas del equipo. La intercepción no produjo puntos para Miami ni frenó la ofensiva de Kansas City durante el resto del encuentro.

Aun así, Rodríguez ya ofrece señales que suelen pesar en la votación. Tiene volumen de tackles, capacidad para provocar pérdidas de yardas, dos factores claves para un jugador que aspire a ser candidato al novato defensivo del año. Esa combinación no es habitual en un jugador de segunda ronda durante sus primeras semanas en la liga.

Para Miami, el reto consiste en convertir ese talento individual en una defensa más estable. Para Jacob Rodríguez, cada actuación como la que firmó frente a Mahomes refuerza una conclusión que ya toma fuerza en la NFL: el pick 43 del Draft podría convertirse en una de las mejores selecciones de los Dolphins en 2026.

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