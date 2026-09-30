Sin James ni Luis Díaz: Luis Javier Suárez lidera la nueva Colombia

La Tricolor enfrenta a Paraguay en Nueva Jersey con una generación renovada y un Luis Javier Suárez que llega en gran momento goleador

Luis J. Suárez encabeza la ofensiva de Colombia | J. Sabau | Getty Images vía AFP

La Selección Colombia enfrenta a Paraguay este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, mismo escenario en el que México empató con Perú 1-1.

El amistoso entre Colombia y Paraguay que será un verdadero choque de estilos servirá para medir cuánto puede cambiar la Tricolor sin James Rodríguez ni Luis Díaz.

Néstor Lorenzo tendrá nuevamente a Luis Javier Suárez como referencia ofensiva, después del gol que marcó ante México en el empate 1-1 en el debut de Rafa Márquez y de un arranque de temporada destacado con el Sporting de Portugal.

Colombia vs. Paraguay: fecha, hora y dónde ver el amistoso en EE.UU.

El partido está programado para el viernes 2 de octubre en el estadio de los New York Red Bulls. El horario oficial es a las 8:00 p. m. ET en la costa este de Estados Unidos.

Para los aficionados colombianos en Estados Unidos, la transmisión será a través de plataformas como Fubo y Fanatiz. El escenario tendrá además un componente especial: el Sports Illustrated Stadium se encuentra en una zona con una importante presencia de las comunidades colombiana y paraguaya del área triestatal.

¿Por qué no juega Luis Díaz con Colombia?

La ausencia de Luis Díaz responde a una decisión preventiva relacionada con su carga física. El atacante acaba de incorporarse al Bayern Múnich después de su salida de la Premier League y comenzó rápidamente a competir tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Colombia y el club alemán acordaron administrar sus minutos para reducir riesgos asociados a la fatiga.

Para Lorenzo, el escenario también permite probar otra manera de construir los ataques. Sin el extremo que durante los últimos años concentró buena parte del desequilibrio colombiano por izquierda, la responsabilidad se reparte entre jugadores como Carlos Andrés Gómez y Jaminton Campaz.

Es una prueba interesante para una selección que comienza a modificar algunas de sus referencias ofensivas.

La renuncia de James Rodríguez y el nuevo papel de Suárez

El partido ante Paraguay también representa la primera Colombia de esta etapa sin James Rodríguez. El mediocampista anunció su salida definitiva de la selección después de más de una década como una de sus principales figuras. Jhon Arias recibió el número 10 y el funcionamiento de Lorenzo busca ahora mayor movilidad y participación colectiva.

En ese contexto aparece Luis Javier Suárez. El delantero del Sporting llega con siete goles oficiales en ocho partidos con su club durante el comienzo de la temporada 2026-27, según el documento de referencia. Ante México, además, necesitó apenas ocho minutos para marcar tras atacar el espacio entre los centrales.

¿Cómo llega Paraguay a este partido?

Paraguay, sin embargo, propone un examen distinto. Gustavo Alfaro viene de vencer 2-0 a Bolivia y su equipo apuesta por orden defensivo, juego aéreo y transiciones rápidas, con Miguel Almirón como uno de los principales focos de peligro.

El desafío para Colombia será encontrar espacios sin James ni Díaz, mientras Suárez intenta confirmar que puede ser mucho más que el goleador de turno: una de las nuevas referencias de la Tricolor rumbo al siguiente ciclo internacional.

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