La generación juvenil de EE.UU. que llega sin miedo al clásico ante México

Julian Hall y Mathis Albert encabezan una camada joven que suma ocho goles en dos partidos y encara a México con otra mentalidad

Julian Hall lidera la legión juvenil de EE.UU. | J. Puetz | Getty Images vía AFP

Estados Unidos llega al México vs. EE.UU. del sábado 3 de octubre de 2026 con una generación juvenil que ya dejó señales importantes bajo el mando de Mauricio Pochettino.

Después de vencer 4-1 a Perú en el primer partido de esta fecha FIFA y casi repetir el marcador ante la Selección de Chile ganando 4-2, la selección estadounidense acumula ocho goles en sus dos primeros partidos del nuevo ciclo rumbo al 2030.

Julian Hall quien ya entró a la historia del Team USA y Mathis Albert como los nombres que mejor representan este cambio generacional rumbo al Mundial 2030.

Hall y Albert, dos adolescentes que ya hacen historia

La renovación estadounidense no llegó solamente con nombres nuevos en la convocatoria. También apareció una respuesta inmediata dentro de la cancha. Julian Hall, de 18 años, marcó ante Perú en su debut y volvió a anotar contra Chile, convirtiéndose en el jugador más joven del programa en marcar en sus dos primeras apariciones con la selección.

Mathis Albert dio un paso todavía más llamativo. El futbolista de 17 años ingresó frente a Chile y marcó en el tiempo agregado para convertirse en el goleador más joven en la historia de la selección masculina de Estados Unidos, con 17 años y 131 días.

El perfil de ambos ayuda a entender la apuesta. Hall, formado en los New York Red Bulls, juega como delantero con movilidad y capacidad para atacar los espacios. Albert, vinculado al Borussia Dortmund, aporta velocidad por las bandas y diagonales hacia el área.

Pochettino encontró velocidad, presión y desparpajo

Los resultados también reflejan una idea de juego. Ante Perú, Estados Unidos cambió el partido con sus sustituciones y terminó ganando con autoridad. Hall entró en el segundo tiempo y necesitó pocos minutos para marcar. Albert también tuvo participación después de ingresar y provocó un penal.

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Contra Chile, Pochettino presentó la alineación titular más joven de su etapa al frente del equipo. Estados Unidos llegó a estar abajo 1-2, pero reaccionó rápidamente con el segundo gol de Hall y terminó ganando 4-2. Albert apareció en el cierre para completar la remontada.

Detrás de esta producción hay tres conceptos: presión tras pérdida, ocupación de espacios interiores y ataques a la espalda de los centrales.

México enfrenta a un rival con otra mentalidad

El clásico en Glendale será una prueba diferente. México llega después de empatar 1-1 ante Colombia y con salió de New Jersey con el 1-1 frente a Perú, mientras Estados Unidos lo hace con dos victorias consecutivas y ocho goles anotados. El contraste no determina lo que ocurrirá en el partido, pero sí explica el momento con el que ambos equipos llegan al encuentro.

La cuestión interesante está en la mentalidad. Hall y Albert pertenecen a una generación que creció viendo una rivalidad mucho más equilibrada que aquella de décadas anteriores.

Eso puede cambiar la forma de vivir el clásico. Para estos jóvenes, México no representa necesariamente el rival que debe ser enfrentado desde el temor o la cautela. Es, simplemente, el siguiente gran examen.

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