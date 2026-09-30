Tatis Jr. y Machado demuestran su jerarquía en el 8-0 de los Padres, que buscan barrer a los Cubs

Los dominicanos Tatis Jr. y Machado dejaron a San Diego a un triunfo de avanzar a las Series Divisionales.

Tatis y Machado comandaron la victoria | ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado confirmaron por qué son el principal motor ofensivo de los San Diego Padres. Los dominicanos pegaron jonrones en el primer inning y guiaron la paliza 8-0 ante los Chicago Cubs en el inicio de la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

San Diego tomó el control desde el primer lanzamiento del juego en Petco Park. Tatis Jr. abrió el ataque con un cuadrangular de 405 pies y Machado mantuvo la presión poco después con otro batazo de vuelta completa.

La victoria de San Diego dejó a los Cubs contra la pared en una serie al mejor de tres partidos. Ahora, Tatis, Machado y los Padres buscarán completar la barrida este miércoles para asegurar su boleto a la Serie Divisional, donde Milwaukee Brewers espera para conocer a su rival.

Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón histórico para los Padres

Fernando Tatis Jr. puso a San Diego arriba apenas comenzó el encuentro. El jardinero derecho atacó el primer pitcheo de Matthew Boyd, una recta lenta de cambio de 83 mph que quedó en el centro del plato, y conectó un jonrón de 405 pies hacia el jardín central.

El batazo significó el 1-0 y quedó registrado como el primer jonrón de apertura de los Padres en una postemporada. Tatis no necesitó tiempo para medir al abridor rival. Vio el lanzamiento, soltó el swing y cambió de inmediato el escenario de un juego que Chicago necesitaba disputar con calma.

Su producción no acabó con el cuadrangular. Tatis terminó de 3-2, anotó tres carreras, impulsó una, negoció una base por bolas y robó una base. En el tercer inning recibió pasaporte, alcanzó la antesala con el doble de Machado y anotó la tercera carrera de los Padres.

También tuvo impacto en el séptimo capítulo. Tatis conectó un rodado dentro del cuadro, robó segunda base y aprovechó un mal tiro del receptor Carson Kelly para recorrer el resto del camino hasta el plato. Esa jugada resumió una noche completa para el dominicano, en la que mostró todo su repertorio.

¿Cuál fue el aporte de Manny Machado en la victoria 8-0 de Padres?

Manny Machado respondió con la misma autoridad. Dos turnos después del vuelacercas de Tatis, el antesalista dominicano castigó un cambio de velocidad de Boyd y envió la pelota hacia las gradas del jardín izquierdo-central para ampliar la ventaja a 2-0.

Machado atacó un pitcheo de 81.5 mph en la parte externa de la zona. Su contacto dejó claro que los Cubs no podían conceder errores ante el núcleo central de la alineación de San Diego. En cuestión de cuatro pitcheos para los Padres, Tatis y Machado pusieron dos carreras en la pizarra.

El veterano no se limitó al jonrón. En el tercer inning conectó un doble contra la pared del jardín derecho-central para remolcar a Tatis y elevar la diferencia a 3-0. Esa conexión reforzó una sociedad que marcó el ritmo de la ofensiva local desde el primer inning.

El cuadrangular también representó el noveno jonrón de Machado en postemporada, una nueva marca para la franquicia. San Diego contó con aportes de Xander Bogaerts, Jackson Merrill y otros bateadores, pero Tatis y Machado establecieron la ruta para una ofensiva que no dejó respirar al abridor Matthew Boyd ni al bullpen de Chicago.

Padres buscan barrer a Cubs y avanzar a Serie Divisional

Los Padres llegan al segundo juego con ventaja de 1-0 en la Serie de Comodines y con la oportunidad de terminar el trabajo este miércoles. Un nuevo triunfo eliminaría a Chicago y enviaría a San Diego a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

La actuación de Tatis y Machado ofrece una señal relevante para los Padres. El equipo no dependió de una reacción tardía ni de un juego apretado. Sus principales figuras tomaron la iniciativa desde el inicio y el resto del lineup aprovechó esa ventaja para construir una diferencia amplia.

El pitcheo también respaldó el golpe ofensivo. Michael King mantuvo un juego sin hit hasta el séptimo inning y los lanzadores de San Diego limitaron a los Cubs a tres imparables en toda la noche. Esa combinación convirtió el primer duelo en una demostración completa de control.

Si los Padres sellan la barrida, el panorama apunta a un cruce contra Milwaukee Brewers en la Serie Divisional. Para llegar a ese escenario, San Diego necesita repetir la fórmula que funcionó en el primer duelo: presión temprana, turnos de calidad y protagonismo de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, los dos nombres que marcaron la diferencia desde el primer pitcheo.

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