Julian Hall, el niño récord que ya hace historia con Estados Unidos

El delantero de 18 años marcó ante Perú y Chile y se convirtió en el jugador más joven en anotar en sus dos primeros partidos con el USMNT

Julian Hall marcó gol y récord histórico | J. Squire | Getty Images vía AFP

En la primera fecha FIFA en el nuevo formato después del Mundial 2026 en el que España fue campeona del Mundo, Julian Hall dejó de ser solamente una de las grandes promesas del fútbol estadounidense.

El delantero de 18 años y 189 días acaba de entrar en la historia de la Selección de Estados Unidos, después de marcar en sus dos primeras apariciones con la selección mayor, ante Perú y Chile.

Su segundo gol, en la victoria del Team USA por 4-2 sobre los chilenos, confirmó una marca de precocidad que resume el cambio generacional impulsado por Mauricio Pochettino.

El récord que rompe todos los antecedentes en el USMNT

Hall necesitó solamente dos partidos para colocar su nombre junto a algunos de los jóvenes que marcaron época con Estados Unidos. Frente a Perú entró al minuto 61 y once minutos después encontró el 3-1. Además, asistió a Sebastian Berhalter en el cuarto gol del encuentro.

Tres días después, Pochettino lo puso como centrodelantero titular contra Chile. Hall respondió con un cabezazo al minuto 51 para empatar el partido 2-2 y abrir el camino de la remontada.

El dato tiene un peso especial: se convirtió en el jugador más joven en la historia del USMNT en marcar en cada uno de sus dos primeros partidos con la selección absoluta. La Federación estadounidense confirmó la marca después del triunfo en St. Louis.

El récord también tiene un detalle curioso. En ese mismo partido, Mathis Albert, de 17 años y 131 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia del combinado estadounidense. En apenas 40 minutos, dos adolescentes escribieron nuevas páginas para el USMNT.

De joya de la MLS a realidad internacional: el proceso de maduración de Hall

La historia de Hall comenzó mucho antes de esta ventana internacional. Ingresó a la academia de New York Red Bulls en 2020, cuando tenía 12 años, y su formación estuvo marcada por la presión alta, la recuperación inmediata y el juego vertical.

En tres temporadas de categorías juveniles acumuló 28 goles en 39 partidos. Después llegó el salto profesional: firmó como Homegrown en septiembre de 2023 y debutó con el primer equipo ese mismo mes, con 15 años y 190 días.

Su crecimiento tampoco se detuvo. En mayo de 2026 marcó un triplete ante Columbus Crew y se convirtió, con 18 años y 50 días, en el jugador más joven de la MLS en conseguirlo.

Ahora, bajo Pochettino, esas características empiezan a trasladarse al escenario internacional. Hall puede jugar como referencia ofensiva, pero también moverse, asociarse y atacar los espacios. Contra Chile, incluso generó una acción sin tocar el balón: dejó pasar un servicio de Sergiño Dest para permitir la llegada de Berhalter.

¿Quién es Julian Hall?

Julian Zakrzewski Hall nació el 24 de marzo de 2008 en Manhattan, Nueva York. Tiene raíces polacas por parte materna y doble ciudadanía, aunque su desarrollo futbolístico quedó ligado desde muy temprano al sistema estadounidense.

Su camino pasó por las selecciones juveniles de Estados Unidos, incluida la Sub-15 que conquistó el Campeonato de Concacaf en 2023. Ese recorrido explica por qué su aparición con el equipo mayor no representa un salto improvisado, sino el siguiente paso de un proceso iniciado desde la adolescencia.

Ahora viene una prueba diferente. Estados Unidos enfrentará a México el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona. Después de marcar ante Perú y Chile, Hall llega al Clásico de Concacaf con un récord histórico y una pregunta pendiente: si su impacto puede mantenerse cuando enfrente a una defensa mexicana de mayor experiencia.

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