¡Siuuuu! ¿Por qué Tyler Loop festejó como Cristiano Ronaldo?

El pateador de Baltimore improvisó una celebración futbolera tras vivir el momento más importante de su carrera en Brasil

Tyler Loop fue el héroe de Ravens / Mauro Pimentel / AFP

Tyler Loop convirtió un gol de campo de 56 yardas con un segundo en el reloj y le dio a los Baltimore Ravens una victoria de 34-31 sobre los Dallas Cowboys en el Maracaná. Pero el desenlace tuvo una imagen que rápidamente llamó la atención: el pateador corrió hacia la zona de anotación y celebró con el famoso “Siuuuu” de Cristiano Ronaldo, tal y como lo hizo Jack Jones en 2025.

La escena encajó a la perfección con el escenario. El Maracaná es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial y el festejo al estilo CR7 se ha convertido en una de las celebraciones deportivas más reconocibles. Incluso, el público respondió al grito mientras Loop completaba su improvisado homenaje al astro portugués.

Del knee-slide al “Siuuuu”

Lo curioso es que esa no era la celebración que Loop había planeado. Antes del partido, Ryan Eckley, punter de Baltimore, le había propuesto que si alguno de los dos conseguía protagonizar un gol de campo ganador en Brasil, corrieran juntos para hacer un deslizamiento de rodillas en la zona de anotación.

WALKOFF WINNER FOR TYLER LOOP!!!!!!!!!!!!!!!!



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Pero Loop descartó esa idea. Su temor era terminar cayendo de cara sobre el césped. Después del partido explicó que, mientras corría tras conectar el envío decisivo, recordó aquella propuesta, pero terminó improvisando algo completamente diferente.

“Mientras estaba corriendo, pensé: ‘¿Knee-slide?’. Y simplemente terminé en la celebración de Cristiano Ronaldo”, contó Loop al explicar cómo nació el festejo.

La celebración de Loop reprodujo los elementos más reconocibles del “Siuuuu”: el salto, el giro en el aire, las piernas abiertas y los brazos hacia abajo al aterrizar. No fue una coreografía preparada durante días, sino una decisión tomada en cuestión de segundos, en medio de la euforia por la victoria.

El momento también tuvo un significado especial para el pateador. Fue el primer gol de campo ganador de su carrera, después de un episodio complicado durante la campaña anterior, cuando había fallado una oportunidad decisiva.

Esta vez, la historia fue diferente. Dallas había empatado el partido 34-34 con apenas siete segundos restantes, pero Lamar Jackson respondió con un pase de 27 yardas a Zay Flowers. Baltimore pidió tiempo fuera y dejó a Loop la responsabilidad de definir el encuentro desde 56 yardas.

De la presión a la celebración

El balón atravesó los postes y Loop salió disparado hacia la zona de anotación. Sus compañeros fueron detrás de él, lo abrazaron y finalmente lo cargaron sobre los hombros mientras el estadio celebraba el desenlace.

Más tarde, Loop resumió lo que significaba para él superar aquel momento de presión: “El fútbol americano es un regalo; está hecho para disfrutarse”.

Así, el “Siuuuu” terminó siendo mucho más que una referencia a Cristiano Ronaldo. En el corazón futbolero de Río de Janeiro, Tyler Loop encontró una manera espontánea de celebrar el gol más importante de su carrera y puso el sello de una estrella del fútbol sobre una noche inolvidable de la NFL.

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