Quién es y por qué condenaron a Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Tennessee

Será la primera mujer en 200 años en ser ejecutada en Tennessee. Corte Suprema estatal determinó que no había argumentos para impedirlo

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996. Foto: Shutterstock

Después de más de 30 años encarcelada, Christa Pike será ejecutada por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien mató cuando ella misma tenía 18. La pena de muerte está programada para este 30 de septiembre, a las 10:00 am (CT), mediante inyección letal.

Pike, que ahora tiene 50 años, es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee. El Departamento de Corrección del estado señala que ingresó en el centro penitenciario en marzo de 1996.

Será la primera mujer en 200 años en ser ejecutada en Tennessee. En 2025, la Corte Suprema estatal determinó que no existía una razón legal para impedir la ejecución, fijando la fecha de ejecución. Por su parte, el gobernador Bill Lee rechazó el lunes su petición de clemencia y decidió no intervenir en la condena.

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¿Quién es Christa Pike y qué hizo?

Christa Pike era estudiante del programa Job Corps en Knoxville, Tennessee, cuando asesinó a Colleen Slemmer, también estudiante del centro. Según una reseña de la BBC, el crimen ocurrió el 12 de enero de 1995 y, según la evidencia presentada durante el juicio, con los celos que sentía hacia la joven.

Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años, llevaron a Slemmer a una zona apartada y boscosa. De acuerdo con la resolución de la Corte Suprema de Tennessee, el ataque incluyó tortura y graves lesiones físicas.

El cuerpo de Slemmer fue encontrado con un pentagrama grabado en el pecho, uno de los elementos que hizo que el caso recibiera una enorme atención pública en Knoxville.

Según los expedientes presentados ante la Corte Suprema de Tennessee, los fiscales sostuvieron que Pike había hablado previamente de matar a Slemmer. La joven fue declarada culpable de asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En marzo de 1996, un jurado la condenó a muerte.

Tadaryl Shipp, al ser menor de edad cuando ocurrió el asesinato, recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Christa Gail Pike es la mujer del video.



Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.).



Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995.

Qué hizo:



• Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026

Christa Pike sufrió abusos durante su infancia

La defensa de Pike centró su última solicitud de clemencia en aspectos que, según sus abogados, no fueron presentados adecuadamente ante el jurado que decidió su sentencia.

Documentos judiciales recogen antecedentes de abuso físico, sexual y negligencia durante su infancia. Sus abogados sostienen que fue víctima de múltiples agresiones sexuales desde muy pequeña y que esos traumas tuvieron consecuencias sobre su desarrollo y comportamiento.

Una evaluación psicológica realizada posteriormente también examinó la existencia de trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. En 2021, sus abogados utilizaron nueva información sobre esos antecedentes para solicitar que la pena de muerte fuera sustituida por una condena de prisión.

“Resulta inconcebible que no presentaran ningún antecedente de abuso y violación, a pesar de que lo sabían”, afirmó a la BBC Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, que ha trabajado en la defensa de Pike.

De hecho, una corte federal de apelaciones determinó que el jurado ya había escuchado testimonios sobre la difícil infancia de Pike y que las nuevas pruebas relacionadas con el trastorno bipolar, el estrés postraumático y posibles daños cerebrales no demostraban que el resultado de la sentencia hubiera sido diferente.

En Playmouth, Masachussetts, una mujer llamada Lindsay Clancy fue a juicio por el asesinato de sus tres hijos en 2023, un caso que también involucró informes de salud mental, con depresión y psicosis posparto.

Sin embargo, recientemente el jurado no alcanzó un veredicto (11-1) y el juicio terminó siendo nulo. Once de los 12 miembros señalaron que no era penalmente responsable.

¿Por qué pasaron 30 años antes la ejecución?

Según explica Justia US Law, después de la condena de 1996 comenzó un prolongado proceso de apelaciones y revisiones judiciales, habitual en los casos de pena capital.

La Corte Suprema de Tennessee confirmó la condena y la pena de muerte en 1998, pero sin fecha de ejecución. Posteriormente, la defensa de Christa Pike presentó distintos recursos de revisión estatal y federal, incluidos cuestionamientos relacionados con la asistencia de sus abogados durante la etapa de imposición de la pena.

En 2019, una corte federal de apelaciones rechazó sus argumentos de que había recibido una representación legal ineficaz durante la fase de sentencia.

A esto se sumaron interrupciones en el sistema de ejecuciones de Tennessee. En 2007, el entonces gobernador Phil Bredesen ordenó revisar los procedimientos utilizados para ejecutar las sentencias y todas las ejecuciones quedaron temporalmente suspendidas.

Más tarde, Tennessee volvió a ejecutar presos, pero en 2020 el gobernador Bill Lee concedió una suspensión de las ejecuciones debido a la pandemia de COVID-19.

Otro obstáculo fue el protocolo de inyección letal. En 2018, el propio fiscal general de Tennessee reconoció que el estado enfrentaba dificultades para conseguir los medicamentos necesarios para realizar ejecuciones.

En mayo de 2022, Lee volvió a poner en pausa las ejecuciones después de que surgieran problemas durante una ejecución programada. El estado no terminó de revisar su protocolo hasta diciembre de 2024 y estableció nuevamente un sistema basado en un solo fármaco, pentobarbital. Las ejecuciones se reanudaron en mayo de 2025.

Christa Pike was 18 when she killed a classmate in a jealous rage and became one of the youngest women to be sent to death row.



Now 50, she is scheduled to be put to death Wednesday in what would be Tennessee’s first execution of a woman in 200 years. https://t.co/GxnEt2TFZk pic.twitter.com/JOeQDNPTQP — ABC News (@ABC) September 28, 2026

Una de las últimas peticiones de Christa Pike

Pike ha solicitado que el personal que participe en su traslado y ejecución sea exclusivamente femenino, argumentando que la presencia de hombres podría agravar los traumas derivados de los abusos sufridos durante su infancia.

El estado ha indicado que tiene previsto utilizar guardias mujeres para trasladarla, aunque no ha garantizado que todo el equipo sea femenino.

Ashlee Sellars, una amiga de Pike que la conoció durante su encarcelamiento, le describió a la BBC una diferencia profunda entre la mujer que conoce actualmente y la joven que cometió el asesinato hace 31 años. Lo único que tiene sentido para mí gira en torno a la salud mental, el trauma”, dijo.

Por su parte, la madre de Colleen Slemmer expresó que la muerte de Pike será la única forma de que su hija descanse en paz. “Ella cometió el crimen y creo que debería pagar por ello”, comentó en 2021 a la cadena de televisión WBIR de Knoxville. Además, desea que la mujer sienta el mismo dolor que atravesó su hija.

En todo Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, frente a 1,663 ejecuciones de hombres durante todo ese periodo. Según precisa The Guardian, Christa Pike será la primera mujer ejecutada por Tennessee desde Martin Eve, en 1820. La condenaron a la horca tras su culpabilidad como cómplice de un homicidio.

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