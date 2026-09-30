EE.UU. será local, pero Glendale tendrá sabor a México

El Clásico de Concacaf llega a Arizona, una región donde la comunidad mexicana puede convertir las tribunas en territorio tricolor

La afición mexicana se hará presente ante EE.UU. | ELSA | Getty Images vía AFP

El Estados Unidos vs. México del sábado 3 de octubre tendrá una particularidad que va más allá de la rivalidad deportiva: aunque el Team USA será oficialmente local en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona,la presencia mexicana puede cambiar por completo el ambiente del partido.

La cercanía con estados mexicanos como Sonora, el peso demográfico de la comunidad latina y la tradición de apoyar al Tri hacen de este escenario uno de los más particulares para un Clásico de Concacaf.

La Selección Mexicana viene de empatar con Colombia 1-1 en el debut de Rafa Márquez como entrenador, mientras que en su segundo partido también México igualó cartones con Perú 1-1 con un cuadro alterno.

Dónde ver por tele y cómo comprar boletos en Estados Unidos

El partido comenzará a las 10:00 p. m. ET, 9:00 p. m. CT y 7:00 p. m. PT y podrá seguirse en español por Telemundo, Universo y Peacock. En inglés, la transmisión estará disponible por TNT y HBO Max, de acuerdo con la información oficial de U.S. Soccer.

Para quienes quieran vivir el clásico desde el estadio, las localidades están disponibles mediante los canales oficiales de venta y reventa. Ticketmaster muestra actualmente el encuentro del 3 de octubre en su plataforma de reventa precios que rondan los $128 dólares en las localidades más altas hasta los $654 dólares o más en las zonas más exclusivas y cercanas a la cancha

Mientras que sitios como SeatGeek también muestran localidades disponibles con precios que comienzan a partir de $153 dólares para las secciones del nivel superior.

La alta demanda prácticamente agotó las localidades a precio oficial durante las preventas. Por eso, si todavía se busca un boleto, conviene utilizar plataformas verificadas y evitar compras informales en redes sociales.

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Para quienes ya tienen entrada, hay otro detalle importante: el estadio recomienda planificar la llegada con anticipación y tomar en cuenta la política de bolsas transparentes.

Afición mexicana en Glendale: una localía que se siente

La explicación está en los números. El Condado de Maricopa, donde se encuentran Phoenix y Glendale, tiene una población estimada de 4.69 millones de habitantes y el 32.3% se identifica como hispano o latino. Más del 85% de esa población hispana es de origen mexicano.

La conexión con México tampoco es solamente demográfica. Glendale se encuentra a unos 290 kilómetros de la frontera con Sonora y existe una relación histórica y cultural profunda con comunidades mexicanas de Arizona.

Eso se refleja cada vez que juega México. El State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals de la NFL, tiene capacidad para más de 63,000 espectadores y se estima que entre 70% y 85% de los aficionados suelen apoyar al Tri cuando juega allí.

En los alrededores, la jornada también adquiere un carácter familiar: música, comida, camisetas verdes y reuniones entre aficionados convierten el partido en una experiencia que empieza mucho antes del silbatazo inicial.

Histórico de partidos entre EE.UU. y México en Glendale

La paradoja está en que una tribuna mayoritariamente mexicana no ha significado dominio del Tri sobre la cancha.

Estados Unidos ha enfrentado tres veces a México en este escenario y permanecía invicto: 2-0 en 2007, 2-2 en 2014 y 1-1 en 2023. El último enfrentamiento fue el primer Continental Clásico disputado en Glendale y terminó con empate después del gol de Jesús Ferreira en el tramo final.

Hay además una coincidencia especial para Rafael Márquez. En 2014, cuando todavía era jugador y capitán del Tri, marcó de cabeza en Glendale para iniciar la reacción mexicana hacia el empate. Ahora regresará al mismo escenario como entrenador de la selección.

El sábado, Estados Unidos volverá a tener la condición oficial de local. Pero cuando las luces se enciendan en Glendale, el color de las tribunas podría contar otra historia.

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