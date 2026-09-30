El día que Jorge Kahwagi volvió al boxeo y ganó en solo 40 segundos

Con 47 años, el exboxeador mexicano reapareció en Filipinas tras una década fuera del ring y protagonizó un polémico desenlace

Kahwagi regresó al box tras casi 10 años retirado / Jurge Uzon / AFP

Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, dejando atrás una trayectoria que difícilmente puede resumirse en una sola profesión y uniéndose así a la lista de celebridades que han trascendido en este año. La noticia fue confirmada mediante mensajes de despedida publicados por figuras como Manuel Velasco y Roberto Palazuelos. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento.

Para buena parte del público mexicano, Kahwagi fue primero una figura política y empresarial antes que un boxeador. Fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la LIX Legislatura, entre 2003 y 2006, y llegó a coordinar la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados. Posteriormente, se incorporó a Nueva Alianza, donde ocupó la Secretaría General y más tarde la presidencia nacional, entre 2007 y 2011.

Su exposición pública también trascendió la política. En 2004 solicitó licencia como diputado para participar en Big Brother VIP, una decisión que generó cuestionamientos y lo convirtió todavía más en un personaje habitual de la televisión y la prensa de espectáculos. Esa mezcla de política, negocios, boxeo y farándula terminó definiendo una carrera pública poco convencional.

Un récord perfecto en el mundo del boxeo, pero rodeado de dudas

En el boxeo profesional, Kahwagi construyó una estadística que, sobre el papel, resulta contundente: 12 victorias, ninguna derrota y 12 triunfos por nocaut o nocaut técnico. Los registros disponibles contabilizan, además, apenas 15 rounds disputados en sus 12 combates, una cifra que refleja la rapidez con la que terminaban sus peleas, algo que ni Julio César Chávez ni ‘Canelo Álvarez registraron en sus carreras.

Su carrera incluyó títulos regionales en el peso crucero y combates ante rivales como Daryl Brown, José López, László Zsilák, Richard Wilson, Alexey Osokin, Buck Smith, Mario Maciel, Dwayne Swift, Roberto Coelho y Ramón Olivas. Sin embargo, la calidad de algunos de sus oponentes y ciertos desenlaces generaron críticas entre aficionados y medios especializados, por lo que su récord nunca estuvo separado de la controversia.

40 segundos que volvieron a ponerlo bajo los reflectores

El 11 de julio de 2015, Kahwagi volvió a ponerse los guantes después de casi una década sin una pelea profesional registrada. Tenía 47 años y viajó hasta Cebú, Filipinas, para enfrentar a Ramón Olivas en el Waterfront Hotel & Casino.

El combate terminó prácticamente antes de empezar. Kahwagi conectó a Olivas y el rival terminó en la lona; después de una nueva caída, el árbitro detuvo las acciones. El tiempo oficial registrado para el nocaut técnico fue de 40 segundos del primer asalto.

La escena provocó una fuerte reacción entre los aficionados. La pelea fue cuestionada públicamente por la forma en que se produjeron las caídas y por la rapidez de la detención, en un episodio que recordó las dudas que habían acompañado algunas de las anteriores victorias de Kahwagi. Sin embargo, las críticas no equivalen a una determinación oficial de que el combate hubiera sido arreglado; el resultado quedó registrado como triunfo por nocaut técnico.

Aquel combate terminó siendo la última pelea profesional de Jorge Kahwagi. Con la victoria sobre Olivas, cerró oficialmente su trayectoria con un 12-0 y 12 nocauts, una marca llamativa que convivió durante años con las discusiones sobre el nivel de sus rivales y la credibilidad de algunos de sus combates. En 2015 se cerró así una carrera boxística tan breve como singular.

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