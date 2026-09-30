Canelo vs. Mbilli: experiencia contra un campeón invicto

El pugilista mexicano vuelve por el título supermediano del CMB ante un campeón invicto que llega con presión, juventud y poder de nocaut

Ambos boxeadores ponen en juego distintos objetivos en sus carreras / Claro Sports

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring el 31 de octubre para enfrentar a Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Riad, Arabia Saudita. El combate pondrá frente a frente dos caminos muy distintos: la experiencia acumulada durante más de una década por el mexicano y el empuje de un campeón invicto que busca consolidarse entre las figuras de las 168 libras.

La pelea, denominada “México vs El Mundo”, estaba originalmente programada para el 12 de septiembre, pero fue aplazada después de que ‘Canelo’ revelara que debía resolver asuntos familiares antes de comenzar su campamento. El nuevo escenario será Halloween y la víspera del Día de Muertos, una fecha que le da a la cartelera una identidad diferente a la tradicional función de septiembre.

‘Canelo’, una carrera construida en grandes noches

A sus 36 años, Álvarez llega con récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, además de 39 nocauts. Ha sido campeón mundial en cuatro divisiones y, durante años, convirtió las grandes fechas de mayo y septiembre en citas habituales para la afición mexicana y mexicoamericana.

Su principal argumento ante Mbilli, no está únicamente en el récord. El mexicano ha pasado por combates de enorme exigencia frente a nombres como Gennadiy Golovkin, Dmitry Bivol, Jermell Charlo y Terence Crawford, experiencias que le han permitido desarrollar una lectura táctica basada en controlar distancias, detectar patrones y castigar los errores del rival.

La última presentación del pugilista tapatío terminó con una derrota por decisión ante Crawford en septiembre de 2025. Ahora tendrá la oportunidad de regresar a la cima de las 168 libras, aunque enfrente encontrará un estilo muy diferente al del estadounidense, ya que Mbilli suele avanzar, lanzar combinaciones y mantener una presión constante.

Mbilli quiere convertir la presión en su arma

Christian Mbilli llega con una hoja profesional de 29-0-1 y 24 nocauts. Nacido en Camerún y establecido boxísticamente en Montreal, el campeón del CMB representa a una generación que busca abrirse espacio frente a los nombres que dominaron la división durante los últimos años.

El peleador fue elevado a campeón mundial absoluto del CMB en enero de 2026, después de haber conquistado el título interino. Su último combate terminó en empate dividido frente a Lester Martínez, un resultado que interrumpió su racha de victorias, pero que no le quitó su condición de invicto.

La diferencia de estilos será uno de los principales atractivos. Mbilli necesita imponer actividad y volumen, mientras que ‘Canelo’ puede intentar utilizar esa agresividad para encontrar espacios en el contragolpe. El mexicano podría buscar el cuerpo, trabajar con el uppercut y esperar los momentos en que su rival entre demasiado expuesto a la media distancia.

Una pelea que puede definirse por el ritmo

Para Mbilli, la clave estará en presionar sin convertirse en un objetivo predecible. Su poder ofensivo puede obligar a ‘Canelo’ a trabajar bajo presión desde los primeros asaltos, pero atacar de manera repetitiva también puede abrir oportunidades para el mexicano.

‘Canelo’, por su parte, tendrá que decidir cuánto tiempo quiere pasar esperando y cuánto necesita tomar la iniciativa. Ante un campeón con 24 nocauts en 29 victorias, permitir que Mbilli establezca cómodamente su ritmo podría convertir la pelea en una prueba física exigente.

El duelo también enfrenta dos momentos diferentes de carrera. ‘Canelo’ busca recuperar un campeonato después de su derrota ante Crawford; Mbilli intenta transformar su condición de invicto en una victoria que lo coloque definitivamente entre los nombres principales de la división supermediana.

El 31 de octubre, en Riad, la pregunta será quién consigue imponer su escenario: la experiencia, precisión y lectura de ‘Canelo’ o la juventud, presión y poder de un campeón invicto que tendrá ante sí la pelea más importante de su carrera.

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