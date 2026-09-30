Caso Caleb Flynn: cómo el ex concursante de American Idol pasó de pastor a culpable de asesinato

Un jurado del condado de Miami, Ohio, encontró culpable al hombre de 40 años de los cargos vinculados con la muerte de su esposa

Caleb Flynn podría enfrentar cadena perpetua. Foto: Gorodenkoff / Shutterstock

En 2013, Caleb Flynn se lucía en el escenario de “American Idol”, consiguiendo incluso el ‘golden ticket’ para avanzar en la competencia. Trece años después, el también pastor de iglesia ha sido declarado culpable por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn.

Este 29 de septiembre, un jurado del condado de Miami, Ohio, halló culpable al hombre de 40 años de los cargos relacionados con el homicidio de la mujer, ocurrido el pasado 16 de febrero.

La sentencia está programada para el 5 de octubre y Caleb Flynn podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional, señaló AP.

Durante el proceso judicial, el hombre sostenía que un intruso había entrado en la vivienda familiar de Tipp City, donde Ashley fue asesinada . Sin embargo, los fiscales presentaron mensajes, registros digitales, evidencia de la escena y el testimonio de Alleigha Botner, una mujer de 24 años con quien Flynn mantenía una relación extramarital.

NEW: Former American Idol contestant Caleb Flynn's face turns sickly pale before he starts to sob after being found guilty of the murder of his wife.



Flynn, 40, was found guilty on all counts of murdering his wife, Ashley, so he could pursue an extramarital affair.



Flynn… pic.twitter.com/PO35bqnlbu — Collin Rugg (@CollinRugg) September 29, 2026

¿Cómo Caleb Flynn pasó de pastor de una iglesia a culpable de asesinato?

Cuando participó en la temporada 12 de American Idol, Caleb Flynn tenía 27 años. Aunque su experiencia no trascendió de las primeras etapas de la competencia, en una entrevista para el reality show afirmó cuánto amaba a su esposa.

“Amo a mi esposa, más que a nada. Es muy guapa”, expresó el hombre, según declaraciones recogidas por CBS News. También afirmó que “la música es lo único que conozco, es lo que me dedico”, razón por que audicionó para American Idol.

Con el paso de los años, Flynn desarrolló una carrera vinculada a la música religiosa y llegó a trabajar como pastor de música en una iglesia de Ohio.

Fue allí donde, según la evidencia presentada en el juicio, conoció a Alleigha Botner. Ella era una joven de 20 años que trabajaba como becaria en la iglesia cuando comenzó la relación con Flynn, en 2024.

La fiscalía sostuvo que la relación extramarital se convirtió en uno de los elementos centrales del caso. Presentaron al jurado más de 100,000 mensajes de texto intercambiados entre Flynn y Botner. En ellos, según el testimonio de la joven y la evidencia presentada durante el juicio, el hombre hablaba repetidamente de su deseo de terminar su matrimonio y, en diferentes momentos, expresó deseos de que Ashley muriera.

Botner declaró durante el juicio que había mantenido una relación con Flynn durante aproximadamente 18 meses. También reconoció que inicialmente mintió a investigadores federales sobre algunos aspectos de la relación.

Uno de los mensajes que la fiscalía consideró especialmente relevante fue enviado poco antes del asesinato: “Te elijo a ti. Soy libre. Mañana habrá consecuencias”.

Los fiscales interpretaron ese mensaje como una referencia al plan para matar a Ashley. La defensa, en cambio, sostenía que los mensajes demostraban una relación problemática y una infidelidad, pero no que Flynn hubiera cometido el homicidio.

Shocking moment in the Caleb Flynn trial this morning as his mistress choked up reading text messages between the two of them about Ashley Flynn, Caleb’s wife.



“I just wish I didn’t say this. I didn’t mean this, Alleigha Botner said on the stand. Then she read a message she… pic.twitter.com/4YAqhNprPv — Nate Eaton (@NateNewsNow) September 24, 2026

¿Cómo murió Ashely Flynn?

La fiscalía explicó que la mujer recibió dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras estaba en la cama. Caleb Flynn llamó al 911 y aseguró que un intruso había entrado en la vivienda.

Esa versión finalmente se comprobó que era falsa y que Flynn había preparado la escena para hacer creer a los investigadores que se había producido un allanamiento.

La investigación encontró varios elementos que los fiscales utilizaron para cuestionar la existencia de un intruso. Una agente del FBI declaró que no encontró marcas de golpes, palancas o patadas en el exterior de la puerta que supuestamente había sido forzada.

Asimismo, las marcas encontradas estaban en el interior del marco, algo que, según su testimonio, no coincidía con un ingreso forzado convencional.

Y otro elemento fue un arma. Según describe AP, Ashley fue asesinada con una pistola de calibre 9 mm, pero el arma utilizada nunca fue localizada. Los fiscales señalaron que Flynn normalmente guardaba una pistola de ese calibre en la consola de su camioneta y que el arma había desaparecido.

La defensa utilizó precisamente la ausencia del arma como uno de sus principales argumentos: no existía un testigo que hubiera visto a Flynn disparar y el arma homicida no había sido recuperada.

“Él tomó una decisión. Ashley perdió la vida”, dijo el fiscal de Ohio, Paul Watkins, a los miembros del jurado durante los alegatos finales del martes. Un par de horas después, tras la deliberación, el jurado lo declaró culpable de nueve cargos, incluyendo: asesinato agravado, agresión grave, manipulación de pruebas e intimidación de testigos.

¿Qué pasará ahora con Caleb Flynn?

Flynn será sentenciado el 5 de octubre, y la pena dependerá de las condenas concretas y de las especificaciones de armas de fuego que el jurado también encontró probadas.

Una vez que se dicte la sentencia, los abogados podrán entrar en el proceso de apelación, como ya lo anticiparon.

La familia de Ashley, por su parte, emitió una declaración después del veredicto en la que agradeció a quienes participaron en la investigación y el juicio. Sin embargo, también señalaron que que ninguna condena puede devolverle la vida.

El veredicto contra Caleb Flynn ocurre semanas después de que el juicio contra Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos, quedara nulo porque los miembros del jurado no alcanzaron una decisión.

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