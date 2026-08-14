Ayuda para Colombia: recomendaciones del Departamento de Estado de EE.UU. para hacer tu aporte

Las autoridades aconsejan priorizar aportes monetarios, verificar a los beneficiarios y evitar envíos no solicitados de suministros

No caigas en algún tipo de estafa relacionada con el terremoto / Luis Acosta / AFP

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el 10 de agosto, muchas personas buscan una manera de ayudar a las comunidades afectadas. Ante esta respuesta solidaria, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) difundió recomendaciones para que las donaciones lleguen a quienes realmente las necesitan y para reducir el riesgo de fraudes.

La principal recomendación es priorizar las contribuciones monetarias a organizaciones de socorro establecidas. Este tipo de aporte permite comprar productos de emergencia directamente en las zonas afectadas, disminuir los costos de transporte y agilizar la entrega de suministros. Además, las compras locales pueden beneficiar a las economías de las comunidades golpeadas por el desastre.

Cómo donar de forma segura para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia

Antes de entregar dinero, las autoridades estadounidenses aconsejan comprobar la legitimidad de la organización o campaña. Después de un desastre, pueden aparecer organizaciones benéficas falsas, solicitudes fraudulentas de dinero y campañas de crowdfunding que utilizan, incluso, herramientas de inteligencia artificial para aparentar ser auténticas.

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El DOS señala entre las organizaciones que participan en la respuesta a Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y World Vision. Los donantes deben acudir a los canales oficiales de estas entidades y evitar entregar información financiera a personas o campañas cuya identidad no pueda comprobarse.

También es recomendable revisar las orientaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) antes de realizar una donación. El DOS aconseja, además, consultar los recursos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas para asegurarse de que el dinero llegue a una organización establecida y no infrinja ningún tipo de norma.

Evita enviar artículos por tu cuenta

Ropa, alimentos, medicamentos, agua embotellada y otros productos pueden parecer una ayuda inmediata, pero los envíos de artículos no solicitados pueden obstaculizar la respuesta humanitaria. Las organizaciones deben almacenar, clasificar y transportar esos productos, lo que puede generar costos y retrasos adicionales.

Por eso, las donaciones en especie deben hacerse únicamente cuando una organización de socorro solicite determinados artículos y proporcione instrucciones claras sobre el envío, almacenamiento y requisitos aduaneros. El DOS advierte que no ofrece transporte gratuito para estos productos y que los donantes deben asumir los gastos logísticos.

Los suministros médicos requieren especial cuidado. Debido a que su manejo implica conocimientos técnicos y requisitos específicos, las autoridades recomiendan canalizarlos mediante organizaciones autorizadas en lugar de enviarlos directamente a Colombia.

La ayuda no siempre implica viajar

Quienes quieran colaborar como voluntarios tampoco deberían trasladarse por cuenta propia a las zonas afectadas. Las oportunidades para personas sin capacitación suelen ser muy limitadas, mientras que las organizaciones humanitarias dan prioridad a profesionales con experiencia en medicina, ingeniería, logística o conocimientos de idiomas.

Una alternativa más efectiva es recaudar fondos y difundir información de organizaciones confiables. De esta manera, más recursos pueden llegar a las comunidades afectadas sin añadir presión a los equipos que trabajan sobre el terreno.

En el caso de los menores afectados por el terremoto, el DOS recomienda realizar aportes económicos a organizaciones especializadas en protección infantil. Durante una emergencia, algunos niños pueden quedar temporalmente separados de sus familias y determinar su situación requiere intervención profesional.

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