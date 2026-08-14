La MLS convierte sus jerseys en un homenaje a ocho ciudades que llevan el fútbol al máximo

Ocho equipos de la MLS recuperan símbolos, colores y recuerdos de sus ciudades para contar historias que van mucho más allá de la cancha

MLS Hace Homenaje A Ciudades Históricas De La Liga | Imagen MLS

La MLS que está de regreso tras la primera ronda de la Leagues encontró una manera distinta de celebrar la identidad de sus clubes: ocho equipos estrenarán jerseys inspirados en la historia, la cultura y los símbolos de sus ciudades.

Austin FC, CF Montreal, Chicago Fire, Houston Dynamo, Orlando City, Philadelphia Union, Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps FC que vienen de jugar la tercera jornada de la Leagues Cup, llevarán al terreno de juego diseños que conectan distintas épocas del fútbol con el presente de cada comunidad.

Más que una colección de uniformes, la iniciativa funciona como un recorrido por la memoria futbolística de ocho ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Cada camiseta recupera referencias que hablan de estadios, equipos desaparecidos, campeonatos, tradiciones deportivas e incluso elementos que forman parte del paisaje local.

Ocho ciudades, ocho historias que vuelven a la cancha

En Austin que recién logró su pase a los cuartos de final de Leagues Cup, el homenaje mira hacia uno de los rasgos más reconocibles de la ciudad: sus atardeceres. El nuevo jersey del Austin FC abandona por primera vez los colores habituales del club para adoptar una paleta violeta inspirada en la llamada “Corona Violeta”.

La tipografía de estilo retro completa una propuesta que mezcla la cultura de las calles con la energía del estadio.

Chicago toma otro camino. El Fire recupera elementos de su camiseta visitante del año 2000 y coloca el nombre de la ciudad como protagonista.

Los detalles en azul marino y rojo conectan aquella época con la identidad actual del club, convirtiendo el diseño en un puente entre generaciones de aficionados.

En Houston, la historia tiene un peso especial. El Dynamo celebra dos décadas desde su primera MLS Cup con referencias al techo del Astrodome, uno de los escenarios que marcaron el desarrollo del fútbol profesional en la ciudad. El diseño también incorpora la referencia a los campeonatos de 2006 y 2007.

Orlando, por su parte, viaja todavía más atrás. Su jersey reúne elementos de cuatro décadas de fútbol en la “Ciudad Hermosa”, incluyendo referencias al antiguo equipo de Orlando y al balón Questra del Mundial de 1994. El rojo también recuerda una etapa importante en la historia del club.

La propuesta de Philadelphia Union recupera la estética de los años 90 y añade símbolos profundamente vinculados con la ciudad, entre ellos una representación de la Campana de la Libertad.

Del pasado fútbolístico al orgullo de cada comunidad

En Real Salt Lake, la inspiración llega desde las montañas de Utah y su cultura de esquí. El diseño busca representar desde las pistas olímpicas hasta los paisajes que forman parte de la identidad del estado, llevando ese carácter al fútbol.

Vancouver Whitecaps FC también mira hacia sus raíces. El jersey recupera los colores azul y amarillo asociados con los Vancouver 86ers, incorpora la característica cinta del antiguo escudo y añade una referencia a la flor oficial de Columbia Británica. El detalle del 40 aniversario recuerda la fundación de los 86ers en 1986.

Para CF Montreal, el viaje es hasta 1993, cuando Montréal Impact disputó su primer partido profesional como visitante, mucho antes de incorporarse a la MLS. El diseño recupera elementos de aquella época y añade una referencia histórica al primer capítulo de la institución.

En los ocho casos, el objetivo termina siendo similar: contar una historia sin necesidad de palabras. Los jerseys recuperan momentos que pertenecen a la memoria colectiva y los llevan nuevamente al estadio.

Así, la MLS convierte una prenda deportiva en algo más cercano a un álbum de recuerdos. Porque detrás de cada escudo hay una ciudad, y detrás de cada ciudad existen generaciones que hicieron del fútbol parte de su identidad.

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