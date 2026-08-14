Leagues Cup 2026: qué partidos de cuartos podrás ver gratis y en qué canales en EE.UU.

Los cuartos de final de la Leagues Cup tendrán opciones en Apple TV, TelevisaUnivision y FS1 para los aficionados en Estados Unidos

Los Cuartos De Final Leagues Cup Dónde Ver | J. Casterline | Getty Images vía AFP

La Leagues Cup 2026 llega a los cuartos de final con una ventaja para los aficionados en Estados Unidos: aunque Apple TV transmitirá los cuatro partidos, una parte de la ronda también podrá seguirse por televisión lineal, incluyendo opciones en español a través de TelevisaUnivision.

La fase de eliminación directa se disputará del 25 al 27 de agosto, y dos de los cuatro encuentros tendrán cobertura de FOX Sports y otros dos de los canales de TelevisaUnivision.

La opción más sencilla que tendrá todos los partidos de cuartos

Para quienes quieren tener garantizado el acceso a toda la ronda, la opción más sencilla será Apple TV. La plataforma es la casa global de la Leagues Cup y transmitirá los cuatro partidos de cuartos de final, independientemente de los equipos que consigan avanzar desde la Fase Uno.

La competencia tendrá un formato particularmente atractivo en esta instancia: los ocho clasificados serán cuatro representantes de la MLS y cuatro de la Liga MX.

Los enfrentamientos se disputarán a un solo partido y, si alguno termina empatado después de los 90 minutos, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo extra.

Para el público latino en Estados Unidos hay, además, una alternativa importante. TelevisaUnivision transmitirá dos de los cuatro partidos de cuartos de final a través de sus distintas cadenas. La compañía tendrá cinco encuentros durante toda la fase eliminatoria, incluyendo una semifinal, el partido por el tercer lugar y la final.

Esto abre la posibilidad de seguir algunos partidos sin contratar Apple TV, siempre que el encuentro sea asignado a una señal de televisión abierta de TelevisaUnivision disponible en la zona del espectador.

La cadena cuenta con diferentes señales y la asignación concreta de cada partido debe consultarse en la programación oficial.

Otras opciones para ver la Leagues Cup en EE.UU.

La otra alternativa será FOX Sports, que llevará dos encuentros de cuartos de final por FS1. La cadena estadounidense tendrá un total de 14 partidos de la Leagues Cup 2026 durante todo el torneo, incluidos dos correspondientes a la fase eliminatoria.

Aquí hay una diferencia importante: FS1 no debe confundirse con televisión abierta gratuita. Dependiendo del proveedor de televisión del aficionado, puede requerir una suscripción de cable, satélite o un servicio de televisión en streaming que incluya el canal.

Por ello, para quienes buscan específicamente partidos gratuitos, la opción que habrá que vigilar es la cobertura de TelevisaUnivision, mientras que Apple TV y FS1 funcionan como alternativas adicionales de acceso.

La organización ya confirmó que los dos partidos de cuartos transmitidos por FOX Sports y los dos que tendrá TelevisaUnivision forman parte de la cobertura lineal en Estados Unidos, aunque la asignación definitiva de cada enfrentamiento depende del cuadro que quede definido después de la Fase Uno.

¿Dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Apple TV: los cuatro partidos de cuartos de final.

los cuatro partidos de cuartos de final. TelevisaUnivision: dos partidos de cuartos de final, a través de sus distintas cadenas.

dos partidos de cuartos de final, a través de sus distintas cadenas. FOX Sports/FS1: dos partidos de cuartos de final.

dos partidos de cuartos de final. Fechas: del 25 al 27 de agosto.

del 25 al 27 de agosto. Formato: cuatro series a partido único.

cuatro series a partido único. Si hay empate: definición por penales, sin tiempo extra.

La Leagues Cup todavía debe definir los cruces concretos de esta ronda, por lo que no es posible señalar todavía qué equipos aparecerán en cada una de las transmisiones de TelevisaUnivision o FS1. Una vez establecido el cuadro, la programación oficial permitirá saber qué partidos podrán verse en televisión y cuáles quedarán exclusivamente en Apple TV.

Para los aficionados de la MLS y la Liga MX en Estados Unidos, la buena noticia es que no tendrán que depender de una sola plataforma: habrá opciones de streaming, televisión de paga y, para determinados encuentros y mercados, televisión abierta.

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