Muere a los 18 años Jessica Bang, estrella australiana del golf, luego de desplomarse en un evento: qué pasó

La deportista sufrió un colapso, el pasado 1 de agosto, cuando se preparaba en Tailandia para participar en un torneo de golf

Jessica Bang era una joven promesa del golf profesional. Foto: IG @golfnsw

Luto en el golf. La joven australiana Jessica Bang, quien apenas iniciaba su carrera como profesional, murió el jueves en un hospital de Tailandia, luego de ser sometida a una cirugía cerebral de emergencia. Tenía 18 años.

“La comunidad australiana del golf lamenta profundamente el fallecimiento de la joven golfista Jessica Bang en Tailandia”, informó el WPGA Tour de Australasia en Instagram. “Jessica era una joven promesa que dejó una huella significativa en su corta trayectoria en el circuito”, se lee.

Su muerte se produce el mismo día que la del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, a los 33 años, más de una década después del combate que terminó con su carrera profesional y le dejó lesiones cerebrales.

¿Qué le pasó a la golfista Jessica Bang?

Según reportes de medios, entre ellos ESPN y la BBC, la deportista sufrió un desplome el pasado 1 de agosto cuando se preparaba en Tailandia para participar en un torneo de golf.

Seguidamente, la trasladaron a un hospital de Bangkok, donde el personal médico diagnosticó una hemorragia cerebral.

Tras ser operada de emergencia, Jessica Bang estuvo recluida en cuidados intensivos y dos semanas después falleció en el centro hospitalario.

“Todos los que formamos parte del WPGA Tour de Australasia y de la comunidad del golf australiano en general acompañamos a la familia, los amigos y todos los que conocieron y amaron a Jessica en este momento tan difícil”, destacó el comunicado.

Además del informe en Instagram, una página de GoFundMe creada por familiares de Jessica Bang indicó que “los fondos recaudados se entregarán a sus padres para ayudarles a sufragar gastos médicos”.

En noviembre de 2025, la joven golfista había obtenido su lugar en el circuito profesional a través de la escuela de clasificación. Además, en febrero ganó el evento clasificatorio regional del Abierto Femenino de Nueva Gales del Sur. Era su quinta participación en el golf de élite.

Otras figuras del deporte han sufrido hemorragias cerebrales de las que pudieron recuperarse. Uno de ellos fue el exportero neerlandés Edwin van der Sar, en julio de 2023.

En 2018, el entrenador escocés Sir Alex Ferguson también fue sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral, situación que puso en riesgo su vida. Sin embargo, logró una recuperación completa.

“Esperamos que ‘Sumin’ descanses en paz”

Una cuenta de Instagram que sigue al WPGA Tour of Australasia, identificada como Jessica Bang (@5vm1n.x), contiene el mismo comunicado y un escrito de su madre en coreano, donde detalla que sus allegados la conocían como ‘Sumin’.

“Esta partida es tan repentina que todavía no puedo creer. Como madre, me faltan palabras para expresar la profundidad de mis sentimientos”, se lee en el texto.

“Sumin amaba profundamente el golf y se esforzó más que nadie para perseguir sus sueños. A lo largo de ese camino, recibió el amor y el apoyo de muchísimas personas”, expresó su mamá.

Asimismo, informó que habrá un programa funerario, del 15 al 17 de agosto, que culminará con el cortejo fúnebre. “Esperamos que Sumin descanse ahora en paz en un cielo libre de dolor, jugando a su antojo el golf que tanto amaba”.

Te puede interesar: