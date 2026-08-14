Alerta de la FDA: elevan a riesgo máximo el retiro de 19 millones de huevos por salmonela

La investigación federal detectó 98 casos en 17 estados y 26 hospitalizaciones; algunos huevos retirados todavía podrían estar en hogares

Huevos retirados fueron vendidos en varios estados de EE.UU. / Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó a Clase I, el nivel más grave de riesgo, el retiro de casi 19.1 millones de huevos vinculado a un brote de salmonela. La clasificación indica que consumir los productos contaminados podría provocar consecuencias graves para la salud e incluso la muerte.

La alerta llega mientras las autoridades federales siguen rastreando el origen del brote, teniendo también en la mira a los chiles jalapeños, y evalúan el alcance de la contaminación. La FDA pide a los consumidores que revisen las cajas de huevos que tengan en casa, especialmente si fueron compradas recientemente en alguno de los estados donde se distribuyeron los productos retirados.

¿Qué huevos están bajo alerta?

La empresa Midwest Poultry Services retiró el 22 de julio 1,589,577 docenas de huevos por una posible contaminación con salmonela. La medida incluye huevos de cáscara blanca y huevos marrones de gallinas criadas en libertad, procedentes de dos granjas ubicadas en Texas.

Los huevos fueron producidos y distribuidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026. Sus fechas de caducidad o consumo preferente van del 20 de julio al 17 de agosto, por lo que la FDA advierte que algunos envases todavía podrían encontrarse en los refrigeradores de los consumidores.

Los productos retirados llegaron al mercado bajo marcas como Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Country Morning y Cal-Maine Sunups. Además, fueron distribuidos a establecimientos minoristas y negocios de alimentos en varios estados, incluidos Texas, Luisiana y Oklahoma.

Para identificar los productos afectados, los consumidores deben revisar el lateral de la caja. La FDA señala que los envases retirados pueden llevar los códigos de planta P-1950 o 0840962, junto con una fecha juliana comprendida entre 157 y 184.

Hay 98 casos de salmonela

La retirada forma parte de una investigación federal sobre un brote que suma 98 personas enfermas en 17 estados, de las cuales 26 han requerido hospitalización. Hasta ahora no se han reportado muertes. La mayoría de las personas entrevistadas por las autoridades dijeron haber consumido huevos antes de presentar síntomas.

Las pruebas realizadas en las granjas de Midwest Poultry Services detectaron salmonela, y los análisis genéticos determinaron que algunas muestras coincidían con la cepa relacionada con el brote. Por ello, la FDA considera que los huevos retirados son una fuente probable de al menos una parte de las enfermedades investigadas.

Las personas que hayan comprado estos huevos no deben consumirlos. La recomendación es devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para solicitar un reembolso y limpiar cuidadosamente cualquier superficie, utensilio o recipiente que haya estado en contacto con los productos.

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