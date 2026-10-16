¿Cómo saber si tienes un caso abierto en corte de inmigración?

Revisa con tu número de extranjero si tienes un caso migratorio en corte.

Un caso en una corte migratoria no implica una deportación asegurada | Shutterstock

Muchas personas viven con la duda de si tienen un proceso pendiente ante una corte de inmigración. La forma más directa de averiguarlo es consultar el sistema oficial de información de casos de EOIR con tu número de extranjero, conocido como A-Number. Ese sistema muestra la próxima audiencia, decisiones registradas y movimientos básicos del expediente, aunque no incluye todos los casos ni toda la información.

Tener un caso abierto no significa, por sí solo, que una persona será deportada. Significa que existe un proceso migratorio activo que requiere atención, pruebas, comparecencias y, en muchos casos, asesoría legal. La consecuencia final depende del tipo de caso, de las defensas disponibles y de las decisiones del juez de inmigración.

La clave es no esperar una carta para actuar. Revisa tu caso con frecuencia, guarda cada notificación y asiste a todas las citas. Una ausencia en una audiencia puede terminar en una orden de deportación en ausencia, incluso si la persona nunca recibió la nueva fecha.

Cómo saber si tienes un caso migratorio abierto

El primer paso es localizar tu A-Number, un número de nueve dígitos que aparece en documentos como la Notificación de Comparecencia, el permiso de trabajo o avisos de USCIS. Si tu número tiene ocho dígitos, normalmente debes agregar un cero al inicio para consultarlo en el sistema.

Luego puedes usar el Sistema Automatizado de Información de Casos de EOIR, conocido como ACIS. Allí ingresas tu A-Number y tu nacionalidad para ver si existe una audiencia programada, qué juez lleva el caso y si hay decisiones o mociones registradas.

También puedes llamar a la línea automatizada de las cortes de inmigración al 1-800-898-7180. Si el sistema no muestra información, llama directamente a la corte que aparece en tus documentos, porque las notificaciones oficiales siguen siendo la fuente principal para confirmar fechas y requisitos.

Qué implica tener un caso abierto en una corte de inmigración

Un caso abierto generalmente comienza cuando el Departamento de Seguridad Nacional presenta una Notificación de Comparecencia, o NTA, ante la corte de inmigración. Ese documento inicia un proceso de remoción y suele indicar los cargos migratorios, la primera audiencia y la corte correspondiente.

Tener un proceso abierto obliga a la persona a mantenerse informada. Debe actualizar su dirección ante la corte y con ICE, revisar el sistema oficial y presentarse a cada audiencia. No acudir puede llevar a una orden de remoción en ausencia.

Un caso abierto también puede permitir solicitar alivio migratorio, como asilo, cancelación de remoción, ajuste de estatus u otras formas de protección, según la situación de cada persona. Por eso, un proceso activo no equivale a una sentencia definitiva.

Cómo cambia tu situación según tu estado

La regla migratoria es federal, pero la experiencia práctica cambia según la corte, la carga de casos y la presencia de ICE en cada región. Texas, California, Florida y Nueva York tienen cortes de inmigración con volúmenes altos y dinámicas locales distintas.

Texas: Hay cortes de inmigración en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio y Fort Worth. El estado tiene uno de los mayores volúmenes de casos del país, por lo que revisar el sistema y confirmar la sede exacta resulta especialmente importante.

Hay cortes de inmigración en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio y Fort Worth. El estado tiene uno de los mayores volúmenes de casos del país, por lo que revisar el sistema y confirmar la sede exacta resulta especialmente importante. California: Existen múltiples cortes, incluidas sedes en Los Ángeles y San Francisco. La entidad estatal ha documentado operaciones de ICE cerca de cortes estatales, aunque una orden federal de 2026 limitó las detenciones civiles en o cerca de cortes, salvo circunstancias excepcionales.

Existen múltiples cortes, incluidas sedes en Los Ángeles y San Francisco. La entidad estatal ha documentado operaciones de ICE cerca de cortes estatales, aunque una orden federal de 2026 limitó las detenciones civiles en o cerca de cortes, salvo circunstancias excepcionales. Florida: Miami concentra una parte importante de los procesos. La corte de Miami opera en el centro de la ciudad y publica información directa sobre horarios, presentaciones y contacto.

Miami concentra una parte importante de los procesos. La corte de Miami opera en el centro de la ciudad y publica información directa sobre horarios, presentaciones y contacto. Nueva York: Nueva York tiene varias sedes en Manhattan, como Broadway, Federal Plaza y Varick Street. Una orden federal reciente restauró restricciones contra arrestos civiles de ICE en o cerca de cortes de inmigración, salvo excepciones limitadas.

En los cuatro estados, la obligación de presentarse a la audiencia no desaparece. Aunque existan decisiones judiciales que limiten ciertas detenciones en cortes, cada persona debe confirmar la situación actual con un abogado de inmigración o con una organización legal confiable antes de asumir que no hay riesgo.

¿Estás en riesgo de ser deportado por tener un caso abierto?

Tener un caso abierto no significa automáticamente que ICE te detendrá ni que serás deportado. ICE puede detener a una persona si existe una base legal para ello, pero la detención no es una consecuencia automática de tener una audiencia pendiente.

Si una persona quedó en libertad, ICE puede exigir citas periódicas de reporte. Esas citas no reemplazan las audiencias de la corte, porque ICE y EOIR son agencias distintas con funciones diferentes.

La deportación ocurre solo después de un proceso. Un juez puede ordenar la remoción si la persona no presenta una defensa válida, no asiste a la audiencia o pierde el caso. En cambio, puede cerrar el proceso o conceder un alivio si la persona cumple los requisitos legales y presenta pruebas a tiempo.

La mejor protección es la información verificada. Consulta ACIS, conserva tus documentos, actualiza tu dirección, asiste a cada cita y busca asesoría legal antes de tomar decisiones. Un caso abierto exige responsabilidad, pero también puede ser la oportunidad de defender tu permanencia en el país.

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