ICE ya no podrá hacer estos arrestos en las cortes de inmigración: qué cambia para quienes tienen audiencia

La decisión tiene alcance nacional y permite arrestos en circunstancias específicas, por lo que no representa una inmunidad frente a ICE.

Restablecen las restricciones para los arrestos de ICE en audiencias | Claro Sports

Las personas que tienen una audiencia pendiente ante una corte de inmigración en Estados Unidos tienen desde esta semana una nueva protección frente a determinados arrestos de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El juez federal P. Kevin Castel, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió el 30 de septiembre de 2026 una resolución definitiva que declaró arbitraria y caprichosa la política de arrestos de ICE de 2025 en lo relacionado con las cortes de inmigración. La decisión ordena dejar sin efecto esa política en la medida en que pretendía eliminar las restricciones establecidas en una guía de 2021.

El resultado práctico es importante, pero tiene un límite que los inmigrantes deben conocer: ICE no queda impedido de realizar cualquier arresto en una corte de inmigración. La resolución hace que vuelvan a aplicarse las reglas de abril de 2021, que permiten determinadas acciones de cumplimiento en circunstancias específicas.

¿Qué decidió exactamente el juez?

El caso es African Communities Together and The Door v. Lyons, expediente 25-cv-6366, ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

La controversia comenzó por dos políticas adoptadas en 2025. Una correspondía al Executive Office for Immigration Review (EOIR), la agencia del Departamento de Justicia que administra las cortes de inmigración; la otra correspondía a ICE y ampliaba las circunstancias en las que podían realizarse acciones de cumplimiento migratorio en o cerca de los tribunales.

Durante el litigio ocurrió un hecho determinante.

El 24 de marzo de 2026, abogados del gobierno comunicaron al tribunal que ICE les había informado que las directrices de 2025 sobre arrestos en cortes no se aplicaban a las cortes de inmigración, pese a que anteriormente el gobierno había sostenido ante el juez lo contrario.

El juez ya había emitido el 18 de mayo una orden que restablecía provisionalmente la política de 2021 en tres cortes de inmigración de Manhattan. La resolución del 30 de septiembre convirtió esa protección en una decisión definitiva y extendió el efecto de la anulación de la política a las cortes de inmigración en todo el país.

¿Qué cambia para una persona que tiene una audiencia?

La principal consecuencia es que ICE ya no puede basarse en la política de 2025 para realizar arrestos civiles en o cerca de una corte de inmigración bajo las mismas condiciones amplias que esa política pretendía establecer.

En su lugar, vuelve a aplicarse la guía de ICE del 27 de abril de 2021.

Ese documento considera expresamente a las cortes de inmigración dentro de la definición de “courthouse” y establece circunstancias limitadas para realizar acciones de cumplimiento migratorio en esos lugares.

Por eso, una persona que tenga una audiencia pendiente sigue teniendo que presentarse ante el juez de inmigración. La resolución no cancela ninguna audiencia ni modifica por sí misma la fecha de un caso.

El propio Departamento de Justicia establece que las audiencias de inmigración deben atenderse en la fecha y hora programadas. Un retraso o una ausencia puede provocar que el caso sea atendido in absentia, es decir, sin la presencia de la persona.

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¿ICE puede arrestar a alguien dentro de una corte?

Sí, pero las condiciones son ahora mucho más específicas.

La guía de ICE del 27 de abril de 2021 establece que una acción civil de cumplimiento migratorio puede realizarse en o cerca de una corte cuando existe, entre otras circunstancias:

una amenaza de seguridad nacional;

un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico;

una persecución inmediata (hot pursuit) de una persona que representa una amenaza para la seguridad pública;

un riesgo inminente de destrucción de evidencia relevante para un caso penal.

Fuera de una situación de hot pursuit, también puede realizarse una acción contra una persona que represente una amenaza para la seguridad pública cuando sea necesario actuar en la corte porque no existe una alternativa segura o resulta demasiado difícil realizar el arresto en otro lugar, y cuando exista autorización previa de un funcionario autorizado de ICE.

Por eso, la resolución no equivale a una garantía de que nadie será detenido en una corte de inmigración.

Lo que desaparece es la base de la política de 2025 que había ampliado las circunstancias para las acciones de cumplimiento en los tribunales.

¿La resolución solamente aplica a Nueva York?

No.

El caso fue presentado en Nueva York y las primeras medidas del juez se limitaron a tres cortes de inmigración de Manhattan: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway.

La resolución definitiva del 30 de septiembre, sin embargo, ordena la anulación de las directrices de 2025 en la medida en que pretendían rescindir la política de 2021 respecto de las acciones civiles de cumplimiento en o cerca de las cortes de inmigración. El tribunal fundamentó el alcance de esa anulación en las reglas de la Administrative Procedure Act.

Por esa razón, el efecto de la decisión se extiende a las cortes de inmigración de todo Estados Unidos.

¿Qué pasa si alguien decide no ir a su audiencia por miedo a ICE?

La resolución no convierte la ausencia en una alternativa segura.

El Departamento de Justicia señala expresamente que una persona que no se presenta a su audiencia puede recibir una orden de deportación in absentia si se cumplen los requisitos legales correspondientes.

Por eso, el cambio anunciado esta semana debe entenderse de manera precisa: la política de arrestos en las cortes es más restrictiva, pero la obligación de acudir a una audiencia continúa.

La información oficial de EOIR indica que las personas pueden comprobar la fecha y hora de su audiencia mediante el sistema Automated Case Information, aunque los documentos oficiales enviados por la corte son la fuente oficial de información sobre el caso.

¿Qué debe revisar una persona antes de acudir a la corte?

Lo primero es confirmar que la audiencia continúa programada y verificar la dirección de la corte.

EOIR recomienda revisar el sistema oficial de información de casos y, si existe alguna duda sobre la fecha u hora, comunicarse directamente con la corte que lleva el caso. La agencia también indica que cualquier cambio de domicilio o información de contacto debe comunicarse a EOIR.

También es importante llegar con suficiente anticipación. El manual de EOIR advierte que las personas deben pasar por los controles de seguridad y estar presentes en la sala cuando comienza la audiencia.

Si el caso tiene circunstancias particulares, como una orden de deportación previa, antecedentes penales, una detención anterior o algún otro procedimiento migratorio, la situación puede ser diferente. La resolución sobre los arrestos en las cortes no elimina esas consecuencias jurídicas.

¿Qué significa realmente la decisión?

La resolución del 30 de septiembre cambia una regla importante sobre la relación entre ICE y las cortes de inmigración.

El juez Castel determinó que la política de 2025 era arbitraria y caprichosa en cuanto a su aplicación a las cortes de inmigración y ordenó dejarla sin efecto en esa materia. Como consecuencia, vuelve a aplicarse la guía de 2021, que contempla restricciones específicas para los arrestos civiles en estos lugares.

Para una persona con una audiencia pendiente, la conclusión práctica es doble: la cita ante el juez sigue vigente y debe atenderse; al mismo tiempo, ICE ya no cuenta con la política de 2025 que había eliminado las restricciones de 2021 para los arrestos civiles en las cortes de inmigración.

La decisión está fechada el 30 de septiembre de 2026 y fue emitida por una corte federal de Nueva York. Su aplicación es inmediata.

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