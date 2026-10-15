Mejores seguros de salud en EE.UU. para 2027: compañías y planes que debes comparar

Las nuevas tarifas, los cambios en los subsidios y las redes médicas pueden encarecer la cobertura. Conoce qué opciones evaluar antes de elegir

Estás a tiempo de comparar antes de adquirir una póliza / Shutterstock

Elegir un seguro de salud en Estados Unidos para 2027 exigirá comparar algo más que el precio mensual. Las aseguradoras preparan nuevos aumentos, las ayudas económicas federales cambiaron y una póliza que parece barata puede terminar costando miles de dólares adicionales cuando necesitas atención médica.

Según un análisis de KFF, las aseguradoras que participan en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocida como Obamacare, solicitaron un aumento mediano del 15% en las primas para 2027. Se trata de incrementos propuestos, no de una subida definitiva que afectará por igual a todos los asegurados.

Entre las compañías que conviene comparar están Kaiser Permanente, Blue Cross Blue Shield, UnitedHealthcare, Aetna, Cigna Healthcare, Oscar Health, Ambetter y Molina Healthcare. Sin embargo, no existe una ganadora nacional para todos los consumidores. La disponibilidad, los precios y los beneficios dependen del estado, el condado y el plan específico.

¿Qué compañías de seguros médicos conviene comparar?

Kaiser Permanente puede ser una alternativa para quienes prefieren recibir atención dentro de un sistema integrado de hospitales y profesionales, siempre que esté disponible en su zona. Blue Cross Blue Shield cuenta con una red de compañías afiliadas que ofrecen distintas opciones según el estado. UnitedHealthcare y Aetna también merecen una revisión por sus alternativas de cobertura, mientras que Cigna Healthcare puede ser relevante en los mercados donde comercializa planes individuales.

Oscar Health, Ambetter y Molina Healthcare son otras opciones que vale la pena revisar en los mercados donde participan. Para tomar una decisión informada, compara las primas, los deducibles, los medicamentos cubiertos y los médicos disponibles. Las calificaciones independientes de NCQA también pueden ayudar a evaluar la calidad de planes concretos, en lugar de elegir únicamente por el nombre de la aseguradora.

¿Cuál es el mejor seguro médico según tus necesidades?

Las familias con hijos deberían priorizar el acceso a pediatras, hospitales infantiles, especialistas y servicios de urgencias. También conviene calcular cuánto pagarán por consultas, pruebas y medicamentos durante el año. En ocasiones, una prima mensual ligeramente más alta ofrece un ahorro importante cuando los integrantes del hogar necesitan atención frecuente.

Para los trabajadores independientes, el Mercado de Seguros Médicos puede ofrecer alternativas individuales y familiares con ayudas económicas para quienes reúnen los requisitos. Quienes viven con diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas deberían comprobar que sus médicos estén dentro de la red, que sus medicamentos aparezcan en el formulario del plan y que los copagos y las autorizaciones previas sean compatibles con sus necesidades.

Los jóvenes que utilizan pocos servicios médicos pueden considerar un plan Bronze, que generalmente tiene primas más bajas y mayores costos al recibir atención. Los planes catastróficos también pueden ser una alternativa para quienes cumplen los requisitos. En cambio, las personas de 65 años o más deben comparar las opciones de Medicare, como Medicare Original y Medicare Advantage, en lugar de asumir que un plan del Mercado ACA es la mejor elección.

¿Cuánto cuesta un seguro de salud en 2027?

El precio depende de factores como la edad, el lugar de residencia, los ingresos, el tamaño del hogar, el nivel de cobertura y las ayudas disponibles. Como referencia, KFF identificó un aumento mediano propuesto del 15% para las primas del mercado ACA en 2027. En California, Covered California anunció un incremento promedio ponderado del 9.9%, con variaciones entre aseguradoras.

Además de la prima mensual, hay cuatro conceptos que debes revisar antes de contratar: el deducible, que determina cuánto pagas antes de que el seguro comience a cubrir determinados servicios; el copago, una cantidad fija por atención; el coseguro, que representa un porcentaje del costo; y el máximo anual de gastos de bolsillo para servicios cubiertos dentro de la red. Este último no incluye las primas y puede variar considerablemente entre pólizas.

Antes de comprar una póliza directamente con una compañía, comprueba si puedes recibir créditos fiscales para reducir la prima a través del Mercado ACA. Los subsidios ampliados que estuvieron vigentes desde 2021 expiraron a finales de 2025 y, según la información disponible al 11 de octubre de 2026, no habían sido renovados. Por ello, algunos hogares podrían afrontar pagos mensuales más elevados que en años anteriores.

Los residentes de California pueden consultar Covered California; quienes viven en Texas o Florida pueden comparar alternativas en HealthCare.gov, y los neoyorquinos pueden utilizar NY State of Health. La disponibilidad cambia según el condado. Para la cobertura de 2027, la inscripción del Mercado federal comienza el 1 de noviembre de 2026. Si los ingresos familiares son limitados, también conviene comprobar la elegibilidad para Medicaid o CHIP, el programa de cobertura médica infantil.

HMO o PPO: cómo elegir el plan adecuado

El tipo de red médica importa tanto como la aseguradora. Los planes HMO suelen limitar la atención a una red determinada y pueden exigir una derivación para consultar a ciertos especialistas. Los PPO generalmente ofrecen más flexibilidad para acudir a profesionales fuera de la red, aunque esa libertad puede implicar costos mayores. También existen opciones EPO y POS, con reglas específicas.

Antes de inscribirte, confirma que tus médicos, hospitales y medicamentos estén incluidos en la póliza exacta que contratarás para 2027. Las personas inmigrantes deben revisar, además, las reglas de elegibilidad aplicables a su situación: los requisitos para acceder a un plan y los necesarios para recibir subsidios no siempre son los mismos. Una comparación cuidadosa puede evitar sorpresas económicas y ayudar a elegir una cobertura que responda a las necesidades reales del hogar.

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