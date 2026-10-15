Créditos del Seguro Social 2027: cuánto hay que ganar para acumularlos

Los trabajadores solo pueden acumular cuatro créditos por año, independientemente de cuánto ganen por encima del umbral

El monto requerido por el Seguro Social no equivale al salario. Foto: Shutterstock

Los trabajadores que tienen el objetivo de recibir los beneficios del Seguro Social, acumulando créditos anuales, ahora deberán ganar al menos $1,970 dólares en ingresos cubiertos para obtener un crédito.

La cifra es el nuevo umbral determinado por la Administración del Seguro Social (SSA), luego de anunciarse un 3.6% de Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027. Esto significa que los beneficiarios tendrán que ganar $80 dólares más para recibir uno de los créditos anuales, tomando en cuenta que en este 2026 se exigían $1,890 dólares.

Los créditos del Seguro Social son una especie de registro del trabajo realizado y de los ingresos por los que se pagaron impuestos al SSA. En este sentido, sirven para determinar si una persona reúne los requisitos para acceder a ciertos beneficios, entre ellos el más anhelado: la jubilación.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario oficial de pagos de la SSA para 2027

¿Cuánto necesitas para acumular los créditos del Seguro Social en 2027?

Cualquier trabajador en Estados Unidos puede acumular un máximo de cuatro créditos por año y, para obtener cada uno, requerirá $1,970 dólares en ingresos cubiertos durante 2027. Estas son las cifras principales:

Un crédito: $1,970

$1,970 Dos créditos: $3,940

$3,940 Tres créditos: $5,910

$5,910 Cuatro créditos: $7,880

Cabe aclarar que el máximo de cuatro créditos es independiente a cuánto gane una persona por encima del umbral. Si el total requerido es de $7,880 dólares y ganaste $10,000 dólares o más (por ejemplo) no podrás sumar un quinto o sexo crédito.

También es importante que ningún trabajador confunda la cantidad impuesta por el Seguro Social con el salario mensual. No tienes que ganar $1,970 dólares al mes, ya que todas las cifras están calculadas en ingresos anuales. Incluso, una persona podría alcanzar el umbral en varios meses o repartir sus ingresos a lo largo de todo el año.

¿Cuántos créditos se necesitan para jubilarse?

El Seguro Social precisa que una persona necesita 40 créditos para tener derecho a los beneficios de jubilación basados en su propio historial laboral. Y como el máximo es de cuatro créditos por año, ese requisito suele equivaler a unos diez años de trabajo con ingresos cubiertos suficientes.

No significa que sea obligatorio trabajar diez años consecutivos, pero es el mínimo de tiempo que debes laborar en Estados Unidos para acumular los créditos necesarios.

En caso de que dejes de trabajar durante un tiempo y después te reincorpores al mercado laboral, los créditos acumulados anteriormente estarán allí, porque pertenecen a tu registro personal.

Los créditos del Seguro Social también intervienen en el acceso a determinados beneficios por discapacidad y para familiares sobrevivientes. En esos casos, las condiciones pueden variar según la edad de la persona y las circunstancias particulares.

Si quieres revisar tu historial de ingresos y consultar información sobre beneficios, puedes hacerlo mediante una cuenta personal en el portal oficial de la SSA.

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