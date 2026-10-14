Cómo tramitar el permiso de trabajo para salvadoreños en Estados Unidos: requisitos y formulario I-765

Guía práctica para salvadoreños que desean un permiso de trabajo en Estados Unidos

El permiso de trabajo tiene ciertos requisitos para ser elegible | Shutterstock

Tramitar el permiso de trabajo en Estados Unidos comienza con una pregunta esencial. ¿Qué base migratoria te autoriza a solicitarlo? Para los ciudadanos salvadoreños, las opciones más frecuentes incluyen el Estatus de Protección Temporal (TPS), una visa temporal H-2A o H-2B, una petición familiar o laboral aprobada y una solicitud de residencia permanente en proceso.

El documento que autoriza el empleo se llama Employment Authorization Document (EAD), conocido en español como permiso de trabajo. Se solicita con el formulario I-765 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La solicitud puede presentarse en línea con una cuenta de USCIS o por correo, aunque la opción digital facilita el seguimiento del caso y reduce errores de envío.

No todas las personas pueden pedir un EAD. USCIS solo aprueba el I-765 cuando el solicitante pertenece a una categoría de elegibilidad específica. Antes de llenar cualquier formulario, el salvadoreño debe confirmar por qué califica, reunir la evidencia correcta y usar la edición vigente del I-765, publicada el 15 de septiembre de 2026.

Quiénes pueden tramitar un permiso de trabajo en Estados Unidos

Los salvadoreños con TPS pueden solicitar autorización laboral al presentar el formulario I-821 o después, de manera separada. Sin embargo, la situación del TPS de El Salvador requiere atención especial. La designación venció el 9 de septiembre de 2026, pero el Departamento de Seguridad Nacional indicó que los beneficiarios conservan protección y autorización laboral mientras el gobierno decide el futuro del programa.

Si tienes un EAD por TPS con los códigos A-12 o C-19, revisa la fecha de vencimiento, los avisos de USCIS y la orientación vigente antes de asumir que puedes trabajar sin restricciones. USCIS envió notificaciones a beneficiarios elegibles sobre la extensión temporal de tarjetas vencidas, pero esas extensiones dependen de la situación migratoria de cada persona.

Los trabajadores con visa H-2A agrícola o H-2B no agrícola no necesitan un EAD para desempeñar el empleo autorizado por su visa. El empleador estadounidense debe obtener la aprobación correspondiente y demostrar que necesita trabajadores temporales, que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y que la contratación no afectará salarios ni condiciones laborales.

También pueden solicitar el I-765 quienes tienen una solicitud de residencia permanente pendiente, asilo, parole humanitario u otra categoría reconocida por USCIS. La categoría determina la evidencia, la tarifa y el lugar de presentación.

Requisitos para salvadoreños al tramitar la I-765

El expediente básico suele incluir estos documentos.

Pasaporte vigente o copia de las páginas con identidad y fecha de entrada.

o copia de las páginas con identidad y fecha de entrada. Formulario I-94 , que registra el ingreso y el estatus migratorio.

, que registra el ingreso y el estatus migratorio. Aviso de aprobación del I-821 , si el permiso se solicita por TPS.

, si el permiso se solicita por TPS. Copia del EAD anterior , en caso de renovación.

, en caso de renovación. Recibo del I-485 , si el permiso acompaña una solicitud de residencia permanente.

, si el permiso acompaña una solicitud de residencia permanente. Fotografías estilo pasaporte , solo cuando la categoría las exige.

, solo cuando la categoría las exige. Comprobante de pago, según el método de presentación.

Las tarifas cambian y dependen de la categoría. Para solicitudes enviadas desde el 16 de octubre de 2026, la tarifa del I-765 para ciertos solicitantes de asilo, parole o TPS sube de $560 a $570 dólares. USCIS no devuelve el dinero si niega o retira la solicitud.

Evita pagos a notarios o gestores sin autorización. Solo un abogado de inmigración o un representante acreditado por el Departamento de Justicia puede ofrecer asesoría legal. Un error en la categoría, la tarifa o la evidencia puede costar tiempo y dinero.

Cómo llenar el formulario I-765 paso a paso

El formulario I-765 debe completarse con datos exactos y sin espacios en blanco. Sigue este orden.

Parte 1. Información personal. Escribe tu nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de extranjero si lo tienes, dirección física y dirección postal. Usa los mismos datos de tu pasaporte y documentos migratorios. Tipo de solicitud. Marca si pides un EAD inicial, una renovación o un reemplazo por pérdida, robo, daño o error. Si renuevas, USCIS recomienda presentar el formulario al menos 90 días antes del vencimiento y no más de 180 días antes. Categoría de elegibilidad. En la pregunta 27, escribe una sola categoría. Por ejemplo, usa (c)(11) para ciertos casos de parole, (c)(8) para asilo pendiente o el código correspondiente a TPS. Una categoría equivocada puede hacer que USCIS rechace el formulario o pida evidencia adicional, con pérdida de tiempo y dinero. Historial migratorio. Responde con honestidad las preguntas sobre entradas previas, solicitudes migratorias, órdenes de deportación y antecedentes penales. Una respuesta falsa puede afectar el caso actual y futuras solicitudes. Número de Seguro Social. Si no tienes SSN y eres elegible, solicítalo en la sección correspondiente del I-765. Así evitas una visita adicional a la Administración del Seguro Social después de recibir la tarjeta. Firma y fecha. Firma el formulario en tinta negra si lo envías por correo. USCIS rechaza las solicitudes sin firma. Pago y envío. Verifica la tarifa de tu categoría antes de pagar. Si presentas varios formularios, USCIS pide pagos separados, porque un pago combinado puede provocar el rechazo del paquete completo.

Para TPS, puedes presentar el I-765 junto con el I-821 o después. Presentar ambos juntos permite que USCIS procese la autorización laboral junto con la solicitud de TPS, siempre que la persona califique.

¿Qué ocurre después de enviar la solicitud?

USCIS envía un recibo oficial con un número de caso. Con ese número puedes revisar el estado en línea y confirmar la dirección registrada. Si te mudas, actualiza tu dirección con USCIS y con el Servicio Postal de inmediato, porque una tarjeta enviada a una dirección antigua puede perderse y obligarte a pagar otra solicitud.

Cuando USCIS aprueba el caso, produce la tarjeta EAD en un plazo aproximado de dos semanas y la envía por correo. La tarjeta confirma la fecha de vigencia y las condiciones de tu autorización laboral.

Antes de comenzar un empleo, el empleador debe completar el formulario I-9 y verificar tu identidad y autorización para trabajar. Un salvadoreño con TPS debe presentar los documentos que USCIS reconozca como prueba válida de autorización, según el aviso oficial vigente.

Los errores más comunes son pagar una tarifa equivocada, usar una categoría incorrecta, enviar el formulario sin firma, no actualizar la dirección o confiar en un gestor no autorizado. Primero confirma tu categoría migratoria, después presenta el I-765 correcto y finalmente conserva tu EAD vigente.

Te puede interesar: