Tiroteo en escuela de Oregon deja cinco muertos, incluyendo al tirador: qué se sabe

Según los reportes, el atacante mató a tres niños y un maestro antes de ser abatido por un transeúnte que lo vio entrar a la escuela

El ataque ocurrió en la escuela primaria Silver Rail. Foto: Mathieu Lewis / AFP

Tragedia en Oregon: un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en la ciudad de Bend, causó la muerte de tres niños y un maestro. El tirador, de apenas 16 años, también resultó abatido.

Según informaron las autoridades, la situación se produjo el jueves. Los niños fallecidos tenían 5, 8 y 11 años, pero la edad de la maestra no fue detallada inicialmente.

De acuerdo con el portal Oregon Live, el presunto atacante murió después de que un transeúnte, que también iba armado, entrara al edificio y lo enfrentara. Sin embargo, no pudo evitar los asesinatos.

Entre los heridos también se encuentran un niño de 7 años y una docente de 54, quienes fueron trasladados al Centro Médico St. Charles para recibir atención médica.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo en la escuela Silver Rail de Oregon?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bend, que emitió un comunicado oficial, la primera llamada de emergencia se recibió a las 12:59 pm (PT) del jueves. Una persona que se encontraba en un vehículo informó que alguien había disparado contra el automóvil con un arma larga.

Durante el minuto siguiente, los operadores del condado de Deschutes recibieron otras llamadas que alertaban sobre una persona que había ingresado a la escuela y comenzado a disparar. Las autoridades movilizaron a los agentes disponibles en la región.

Los policías llegaron al lugar a la 1:02 pm (PT) y, segundos después, confirmaron que el sospechoso había sido abatido. Según la versión policial, un miembro de la comunidad lo siguió hasta el interior del edificio y se enfrentó a él antes de la llegada de los agentes.

El jefe de policía de Bend, Mike Krantz, explicó que el adolescente habría conseguido entrar disparando contra una puerta cerrada. Las autoridades no habían confirmado públicamente qué vínculo tenía con la institución ni cuál era su posible motivación.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, expresó su pesar por lo ocurrido y reconoció la intervención de la persona que enfrentó al atacante. También manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad escolar.

I am closely monitoring the situation at Silver Rail Elementary in Bend. I am grateful to the first responders who are on the scene. I will share as I learn more. — Governor Tina Kotek (@GovTinaKotek) October 15, 2026

La policía evacuó las aulas y organizó el traslado de los estudiantes a Journey Church, donde los padres pudieron reunirse con sus hijos. El distrito escolar Bend-La Pine Schools anunció la suspensión de las clases, los eventos y las actividades previstas para el viernes 16 de octubre.

El sospechoso no había sido identificado públicamente en los primeros reportes. Tampoco se había establecido si era alumno de Silver Rail o si tenía alguna conexión con los estudiantes o el personal.

Los investigadores ahora deben esclarecer cómo consiguió ingresar armado, cuáles fueron sus motivos y qué ocurrió antes de los primeros disparos.

El distrito escolar anunció la suspensión de las clases. Foto: Mathieu Lewis / AFP

¿Cuál había sido el último tiroteo mortal en una escuela de Oregón?

Antes del ataque de Silver Rail, uno de los tiroteos más mortíferos registrados en un centro educativo de Oregón ocurrió el 1 de octubre de 2015 en Umpqua Community College, en Roseburg.

El atacante, Christopher Harper-Mercer, de 26 años, mató a nueve personas y dejó siete heridas antes de morir tras un enfrentamiento con la policía. El caso fue uno de los ataques más graves contra una institución educativa en la historia reciente del estado.

Un año antes, el 10 de junio de 2014, también hubo otro tiroteo escolar en Oregon. Jared Michael Padgett, de 15 años, entró a la secundaria Reynoldsm en Troutdale, mató a un estudiante e hirió a un profesor de educación física. Después se suicidó en un baño de la escuela, según los informes del FBI.

Y en 1998, en la secundaria Thurston, en Springfield, un estudiante de 15 años mató a dos compañeros e hirió a otras 25 personas. Posteriormente fue detenido, luego de ser capturado por los propios estudiantes.

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