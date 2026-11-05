De Ann Richards a Gina Hinojosa: El camino demócrata que cambió el mapa político de Texas en 2026

Gina Hinojosa gana la gubernatura de Texas en 2026: una historia marcada por el Partido Republicano que pocas veces se dio vuelta

Gina Hinojosa es la nueva gobernadora de Texas. Foto: Shutterstock

Gina Hinojosa hizo historia por el estado de Texas. La demócrata y con ascendencia mexicana se convirtió en la primera latina en gobernar Texas y la primera mujer en ocupar el cargo desde Ann Richards en 1991. La legisladora le ganó al republicano Greg Abbott, quien estuvo más de 10 años en el cargo y se consolidó como un fiel aliado de Donald Trump.

La victoria de Hinojosa se hace muy evidente en el escenario nacional, ya que los demócratas tomaron el control de ambas cámaras del Congreso en estas elecciones de medio mandato de 2026, marcando un viraje político sin precedentes en la región.

Texas: histórico cambio de rumbo político

Desde hace más de 30 años, el Partido Demócrata no conquistaba la gubernatura ni se imponía con fuerza en este emblemático estado. En esta misma jornada electoral, también hizo historia James Talarico, al lograr un escaño en el Senado por el estado de Texas.

En su primer mensaje tras confirmarse los resultados oficiales, la gobernadora electa apeló a la emotividad y a su conexión con las familias texanas:

“Dios tenía un plan y la gente de Texas también tenía un plan”, dijo Hinojosa en su discurso ya como gobernadora electa.

“Yo nunca me había propuesto ser una figura política. Yo soy una madre de familia. Soy una mamá que ha dado todo por sus hijos, que cree en sus maestros y que cree en las escuelas públicas de Texas”, agregó.

El antecedente de Dorothy Ann Willis Richards

La última vez que una mujer y una figura del Partido Demócrata lideró el poder ejecutivo de este estado hay que remontarse a la década de los noventa. Ann Richards fue una destacada política demócrata que gobernó Texas entre 1991 y 1995, siendo la segunda mujer en gobernar el estado (la primera fue Miriam “Ma” Ferguson, quien también representó al Partido Demócrata).

Cuando ganó la gubernatura en las urnas, Richards lo hizo derrotando al empresario republicano Clayton Williams. Durante su periodo de mandato, la líder demócrata creó la Lotería de Texas para financiar la educación pública, impulsó la equidad en la financiación escolar y reforzó de manera integral el sistema penitenciario estatal.

¿Quién es Gina Hinojosa?

Gina Hinojosa es hija de Gilberto Hinojosa, un prominente político y dirigente demócrata en la región, y de Crisanta Lozano. Nació en la ciudad de McAllen el 8 de diciembre de 1973 y creció en la comunidad de Brownsville.

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi. Posteriormente, continuó sus estudios superiores en la Universidad George Washington, en el Distrito de Columbia. Tras graduarse, regresó a Austin e inició su trayectoria profesional defendiendo causas comunitarias como abogada de derechos civiles y laborales.

Una carrera política que comenzó por “accidente”

La nueva gobernadora de Texas afirma que su incursión en las contiendas electorales se dio por “accidente”, luego de que saliera en defensa del colegio al que asistía su hijo cuando las autoridades amenazaron con recortar sus recursos.

“Cuando amenazaron con cerrar la escuela, me enojé y me presenté a la junta escolar”, contó Hinojosa en una entrevista para el podcast Tacos of Texas.

Tras su destacada labor en defensa de la comunidad escolar y el presupuesto educativo local, en 2015 fue elegida como presidenta de la junta del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD), catapultando su perfil público hacia la legislatura estatal y, finalmente, a la histórica victoria en la gubernatura de Texas este 2026.