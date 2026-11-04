Pumas vs América: los felinos se juegan otra vez el torneo ante las Águilas

Pumas llega contra la pared al Clásico Capitalino del Apertura 2026. Una derrota podría dejarlos al borde de la eliminación Pumas se juega sus posibilidades de liguilla ante América | Claro Sports

El duelo Pumas vs América vuelve a convertirse en un partido decisivo para Universidad Nacional. Los universitarios recibirán a las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener sus posibilidades de clasificar a la liguilla del Apertura 2026 que está por definir a sus invitados.

Con 20 unidades y ubicados en el lugar 10 de la clasificación, los dirigidos por Esteban Solari necesitan responder ante su máximo rival, en un encuentro que puede marcar el destino de su campaña y para ello debe echar mano de las duplas que han sostenido las posibilidades de liguilla para Pumas.

El calendario no ofrece demasiado margen. Después del enfrentamiento contra los azulcremas que pelean el liderato con Chivas y Cruz Azul, Pumas tendrá que cerrar la fase regular frente a Monterrey, también en Ciudad Universitaria.

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Dos compromisos en casa que representan su última oportunidad para evitar que un torneo lleno de expectativas termine antes de lo previsto.

Al filo de la eliminación: por qué Pumas no tiene mañana frente al América

La presión no es nueva para Universidad Nacional. En el Apertura 2010, los felinos llegaron a la última jornada con la necesidad de vencer al América para conseguir su boleto a la liguilla. El escenario era complicado: visitaban el entonces Estadio Azteca y enfrente tenían a un equipo dirigido por Manuel Lapuente.

El 14 de noviembre de aquel año, Pumas encontró la respuesta en uno de sus grandes referentes. Al minuto 11, Darío Verón apareció para marcar el único gol del encuentro y darle a los universitarios una victoria que significó su clasificación como octavo lugar.

Aquel resultado abrió la puerta a una liguilla en la que eliminaron a Cruz Azul en cuartos de final, antes de despedirse en semifinales frente a Monterrey.

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Otro antecedente importante ocurrió en el Clausura 2024. Durante la jornada 16, los universitarios necesitaban sumar para asegurar su presencia en el Play-In y terminaron imponiéndose 2-1 al América, con anotaciones de Ulises Rivas y Leo Suárez.

La historia vuelve a colocar a los felinos en una situación parecida. La diferencia es que ahora el margen de error es todavía menor y necesitan encadenar resultados positivos para conservar sus aspiraciones.

La espina del verdugo: América vuelve a cruzarse en el camino

Enfrentar al América cuando la clasificación está en juego tiene un significado especial para Pumas. No solamente se trata de un Clásico Capitalino: también representa la posibilidad de cambiar el rumbo de una temporada ante uno de sus rivales históricos.

Para Esteban Solari, el encuentro tendrá un ingrediente adicional. Será la primera vez que dirija a Universidad Nacional frente a las Águilas, aunque su relación con el conjunto de Coapa tiene antecedentes familiares.

Su tío, Jorge Solari, dirigió al América en 1997, mientras que su hermano Santiago estuvo al frente del equipo entre 2021 y 2022. Este último consiguió buenos registros en la fase regular, aunque no logró conquistar el campeonato de Liga MX.

Como futbolista de Pumas, Esteban enfrentó al América en dos ocasiones, con un empate y una derrota. Posteriormente, como entrenador de Pachuca, registró una igualada sin goles ante los azulcremas.

Mística o adiós: los jugadores que deben aparecer en Ciudad Universitaria

Pumas necesita algo más que intensidad para superar al América. La generación de fútbol y la contundencia serán fundamentales, especialmente porque los universitarios no pueden permitirse desperdiciar oportunidades.

Adalberto Carrasquilla aparece como una pieza importante por su capacidad para organizar el juego, encontrar espacios y conectar el mediocampo con los atacantes. Su claridad con el balón puede marcar diferencias ante un rival que suele exigir precisión en cada salida.

En el frente ofensivo, Juninho tendrá la responsabilidad de convertir las oportunidades en goles, mientras que Robert Morales puede aportar movilidad y alternativas para acompañar el ataque.

También habrá que observar a futbolistas como Álvaro Angulo y César Huerta, capaces de convertirse en soluciones cuando el partido exige desequilibrio y profundidad.

La historia demuestra que Pumas ha encontrado la manera de sobrevivir a escenarios similares frente al América. Sin embargo, los antecedentes no suman puntos en el presente. Esta vez, los universitarios necesitan demostrarlo dentro de la cancha: una victoria puede mantener vivo el objetivo de la Liguilla; cualquier otro resultado complicará seriamente el cierre de su torneo.

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