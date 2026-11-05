Puerto Rico despide a una leyenda: cuándo y dónde ver la última pelea de Amanda Serrano en Estados Unidos

La campeona puertorriqueña construyó un legado histórico con títulos en siete divisiones y una lucha por la igualdad en el boxeo femenino. Su despedida será en enero de 2027

Amanda Serrano colgará los guantes en 2027 /José R. Madera / Getty Images via AFP

Amanda Serrano no solo conquistó campeonatos mundiales, cambió la historia del boxeo y abrió camino para las mujeres dentro de un deporte que durante décadas les ofreció menos oportunidades. La puertorriqueña, reconocida por sus títulos en siete categorías de peso, prepara ahora el último capítulo de una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más importantes del pugilismo mundial.

Nacida en Carolina, Puerto Rico, y criada en Nueva York, Serrano encontró en el boxeo una pasión que también compartía con su hermana Cindy, campeona mundial y una de sus principales influencias. Su debut profesional llegó en marzo de 2009. Desde entonces, construyó una carrera que llevó el nombre de Puerto Rico a los principales escenarios internacionales.

Su palmarés tiene una distinción extraordinaria, ya que conquistó títulos mundiales en siete divisiones diferentes. No fueron siete defensas de un mismo campeonato, sino una conquista sostenida en distintas categorías de peso, una muestra de su capacidad para competir y triunfar frente a rivales de características muy diversas.

En 2023 alcanzó otro momento histórico al convertirse en campeona indiscutible del peso pluma. Serrano reunió los cuatro cinturones de los principales organismos del boxeo: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Fue la primera persona de Puerto Rico, sin importar el sexo, en conseguir esa distinción.

Amanda Serrano y las peleas que cambiaron el boxeo femenino

Uno de los episodios más importantes de su trayectoria ocurrió en abril de 2022, cuando enfrentó a la irlandesa Katie Taylor en el Madison Square Garden de Nueva York. Ambas protagonizaron la primera pelea femenina que encabezó una cartelera en ese emblemático recinto. El combate representó un avance para la visibilidad del boxeo femenino y demostró el interés que podía despertar una rivalidad de primer nivel.

La historia entre ambas no terminó aquella noche. Su enfrentamiento se convirtió en una trilogía que tuvo su tercer capítulo en 2025, cuando Taylor obtuvo la victoria por decisión mayoritaria. Aunque Serrano no consiguió cerrar esa rivalidad con un triunfo, su participación contribuyó a consolidar una de las competencias más relevantes de los últimos años en el boxeo femenino.

Su influencia también trascendió los resultados. En 2023 derrotó a la brasileña Danila Ramos en una pelea por títulos mundiales unificados disputada a 12 asaltos de tres minutos, el mismo formato utilizado tradicionalmente en los campeonatos masculinos. La puertorriqueña defendió que las boxeadoras tuvieran la posibilidad de competir bajo esas condiciones.

Dicha postura tuvo consecuencias. Serrano renunció al cinturón del CMB para mantener su compromiso con ese formato. Su decisión convirtió una discusión sobre la duración de los combates en una reivindicación por la igualdad de oportunidades. Para ella, no se trataba únicamente de pelear más minutos, sino de que las mujeres pudieran elegir las mismas reglas que los hombres.

La última pelea de Amanda Serrano será en Puerto Rico

El 9 de enero de 2027, Serrano tendrá la despedida que anunció para su carrera profesional. Su rival será la australiana Skye Falzon y el escenario elegido es el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. La velada llevará por nombre The Last Walk y tendrá un significado especial, ya que la campeona se despedirá frente al público de su tierra natal.

El combate contempla la defensa de sus títulos unificados del peso pluma de la OMB y la AMB, bajo el formato de 12 asaltos de tres minutos. Serrano llegará a esa cita con un registro de 50 victorias, cuatro derrotas y un empate, además de 32 triunfos por nocaut. Son cifras que resumen una carrera de casi 18 años como profesional.

“Quiero que la gente me recuerde como alguien que cambió las reglas del juego”, expresó la boxeadora al hablar sobre el legado que desea dejar. Sus campeonatos explican parte de su grandeza, pero su lucha por transformar las condiciones del boxeo femenino permite entender por qué su impacto supera los resultados deportivos.

Cómo ver la última pelea de Amanda Serrano en Estados Unidos

Los aficionados latinos que viven en Estados Unidos podrán seguir la despedida de la campeona puertorriqueña a través de DAZN.

Fecha: sábado 9 de enero de 2027

Evento: The Last Walk

Lugar: Coliseo de Puerto Rico, San Juan

Transmisión en Estados Unidos: DAZN

Horarios: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

La despedida de Serrano será mucho más que una última presentación sobre el cuadrilátero. Para Puerto Rico, representa la celebración de una campeona que llevó su bandera a la cima del boxeo mundial.

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